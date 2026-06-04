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От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья

Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, Музей добычи янтаря и прусские виллы
Друзья, приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! Мы проедем по самым красивым приморским курортам Калининградского побережья Балтийского моря. Вы увидите цитадель Пиллау в Балтийске, старинную кирху в Янтарном и карьер с изумрудной водой, прусские виллы в Светлогорске. Полюбуетесь восхитительной природой и увидите Балтийское море с высоты птичьего полёта.
5
50 отзывов
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья

Описание экскурсии

Балтийск — самый западный город России

В территорию Балтийского городского округа входит участок Балтийской косы, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря.
Тут расположена военно-морская база Балтийского флота, ежегодно проводится парад кораблей. Вы увидите шведскую цитадель Пиллау 17 века, маяк, памятник Петру I, здания пехотных казарм, форты и другие достопримечательности.

Янтарный и Синявино — янтарь и изумрудный пруд

В Янтарном находится самое крупное в мире месторождение янтаря — 90 % мировых запасов.

Мы посетим Музей добычи янтаря. Вы узнаете, когда появился Янтарный карьер и как связан владелец основавшей его фирмы с готической церковью. Рядом расположен Синявинский карьер — я расскажу, как на его месте появился пруд с прозрачной изумрудной водой.

Вы увидите старинную кирху в Янтарном, прогуляетесь по парку Морица Беккера и пляжу, по желанию зайдёте на чашечку кофе в ресторан «Янтарная легенда». А в Синявино с высокого обрыва полюбуетесь изумрудной гладью затопленного карьера.

Приморье — невероятные природные пейзажи

Когда-то здесь была прусская рыбацкая деревушка Пелла и европейские художники рисовали знаменитые картины. Проедем к Филинской бухте, где с горы Вахтбуденберг открывается восхитительный вид на бухту и море.

Светлогорск

«Восточно-прусская Швейцария» — так называли русские путешественники этот город в начале 20 века. Мы прогуляемся по историческому центру, полюбуемся символами Светлогорска — термальными купальнями, прусскими виллами. И увидим знаменитые солнечные часы, занесённые в Книгу рекордов Гиннеса.

Организационные детали

  • Возможен выезд из Зеленоградска и Светлогорска с возвратом в эти города. Доплата — 2000 ₽ за машину
  • Дополнительно оплачивается билет в Музей добычи янтаря — 350 ₽ за взрослого
  • Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых с 1 ребёнком
  • Предусмотрена остановка на обед — не входит в стоимость
  • Экскурсию для 4 взрослых предварительно согласуйте с гидом
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 8 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоградске или Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владлен
Владлен — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1808 туристов
Я дипломированный- аттестованный гид-экскурсовод. Я родился и вырос в Калининграде. Когда мне было пять лет, я уже осваивал руины Кафедрального собора. Окончил школу в Балтийске. Потом учился и закончил Калининградское
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высшее военно-морское училище. Мой первый опыт работы с путешественниками случился в 1991 году. Я занимался приёмом и размещением немецких туристов, бывших жителей Восточной Пруссии. Много путешествую по Калининградской области. Увлекаюсь фотографией. Люблю природу и активный отдых. Занимаюсь скалолазанием и подводной охотой. Приглашаю вас исследовать Калининградскую область вместе с дипломированными-аттестованными гидами-экскурсоводами, моими единомышленниками, влюблёнными в путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие знания и умение заинтересовать сделали нашу экскурсию поистине незабываемой! Очень увлеченный своим делом и грамотный специалист. Открытый. готов ответить на любой вопрос, причем не шаблонами. Спасибо большое! Очень рекомендуем!
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие+1
Очень понравится гид Владлен. Выражаем свою благодарность за увлекательную и познавательную экскурсию. Профессионализм Владлена, его глубокие
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Руслан
Очень понравилась экскурсия! Интресно, познавательно, продуманный маршрут, экскурсия обхватывает большое количество красивых мест.
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С
Замечательная экскурсия, она началась буквально около нашего дома, гид Андрей начал свой рассказ о Калининграде как только мы тронулись по нашему маршруту! Суровый Балтийск встретил прохладным морским ветром и хмурый
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небом, но очень красивым заливом! Осенью одевайтесь теплее на побережье, в Калининграде было тихо и тепло, но на берегу значительно прохладнее, перчатки и шапочка не помешают! Прогулялись по городу и послушав его историю, мы двинулись дальше, в Янтарск. Там нас ждал музей янтаря и задорный экскурсовод, весёлая девушка, которая рассказала все о добыче янтаря! Многие факты о янтаря я услышала впервые, было действительно интересно! Нам поведала два очень простых способа проверки янтаря на подлинность.
Мы прогулялись по красивому парку, по берегу моря, заехали на смотровую площадку и поехали в Светлогорск.
Этот уютный спокойный приморский городок оказался очень красивым! Интересный променад, множество магазинчиков, ларечков, кафе и ресторанчиков, вкуснейшие крендели с корицей и миндалём, литовский свадебный торт (любителям домашних вафель рекомендую!!!), разные глинтвейн на любой вкус, это все под рассказы Андрея о городе, о его истории, об интересных местах и фактах! Замечательное окончание экскурсии, время пролетело незаметно, много интересной информации и локаций, сложилось представление о трех городах и стало понятно, куда бы мы хотели вернуться еще! Спасибо за отличную компанию и прекрасное настроение!

Замечательная экскурсия, она началась буквально около нашего дома, гид Андрей начал свой рассказ о Калининграде как
Замечательная экскурсия, она началась буквально около нашего дома, гид Андрей начал свой рассказ о Калининграде как
Замечательная экскурсия, она началась буквально около нашего дома, гид Андрей начал свой рассказ о Калининграде как
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Светлана
Очень понравилась экскурсия в Балтийск с Андреем. Был интересен порт, прекрасная Балтика, ну и янтарем карманы набили, благодаря гиду))) чудесная экскурсия в музей добычи янтаря, познавательная и с юмором! Филинская бухта-просто дух захватывает от панорамы и высоты! Симпатичный Светлогорск!) Андрей очень настроен на гостей, много и интересно рассказывает на любую тему. СПАСИБО!!!!
Очень понравилась экскурсия в Балтийск с Андреем. Был интересен порт, прекрасная Балтика, ну и янтарем карманы
Очень понравилась экскурсия в Балтийск с Андреем. Был интересен порт, прекрасная Балтика, ну и янтарем карманы
Очень понравилась экскурсия в Балтийск с Андреем. Был интересен порт, прекрасная Балтика, ну и янтарем карманы
Очень понравилась экскурсия в Балтийск с Андреем. Был интересен порт, прекрасная Балтика, ну и янтарем карманы
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Е
Гид замечательный. Много исторических фактов рассказал, экскурсия была прекрасна. Показал янтарь на берегу моря, удалось немного собрать, чему был рад ребенок. Все прошло замечательно. Рекомендую.
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Юлия
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и его истории рассказывает о прошлом и настоящем. Поговорили о религии, советском союзе и отношении к ценным объектам культурного наследия. Все было организовано максимально комфортно, что выдержал даже наш четырехлетний ребенок. Огромное спасибо, экскурсия в самое сердце ❤️
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
Замечательный день в поездке по Калининградской области. Владлен отличный гид, который с любовью к региону и
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