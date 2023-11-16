Большое путешествие по Калининградскому побережью
Вы увидите цитадель Пиллау в Балтийске, старинную кирху в Янтарном, дюну Ципфельберг в Приморье, дом изгнанного из Кёнигсберга скульптора и многое другое. Полюбуетесь восхитительной природой и увидите территорию с высоты птичьего полёта.
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Описание
Что вас ожидает
Балтийск — самый западный город России
В территорию Балтийского городского округа входит участок Балтийской косы, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря. Тут расположена военно-морская база Балтийского флота, ежегодно проводится парад кораблей. Вы увидите цитадель Пиллау, маяк, памятник Петру I, здания пехотных казарм, форты и другие достопримечательности.
Янтарный и Синявино — янтарь и изумрудный пруд
В Янтарном находится самое крупное в мире месторождение янтаря — 90 % мировых запасов. Вы узнаете, когда появился Янтарный карьер и как связан владелец основавшей его фирмы с готической церковью. Рядом расположен Синявинский карьер — я расскажу, как на его месте появился пруд с прозрачной изумрудной водой.
Вы увидите старинную кирху в Янтарном, прогуляетесь по парку Морица Беккера и пляжу, по желанию зайдёте на чашечку кофе в ресторан «Янтарная легенда». А в Синявино с высокого обрыва полюбуетесь изумрудной гладью затопленного карьера.
Приморье — невероятные природные пейзажи
Когда-то здесь была прусская рыбацкая деревушка Пелла. Мы спустимся по живописному Розовому оврагу и увидим удивительное творение природы — дюну Ципфельберг. Проедем к Филинской бухте, где с горы Вахтбуденберг открывается восхитительный вид на бухту и море.
Лесное — средневековый лес
Из-за большого количества ручьёв, впадающих в море, всё побережье изрезано многочисленными оврагами. Вы увидите самый живописный овраг побережья — Волчий, поросший старинными деревьями. Лес рядом — единственный средневековый лесной массив, сохранившийся в западной части нашей области.
Отрадное — дом скульптора и смотровая площадка
Я расскажу легенду о том, как и почему этот город-сад в 17 веке был подарен егерю. Главная точка притяжения здесь — Дом-музей Германа Брахерта. Здесь жил изгнанный из Кёнигсберга выдающийся скульптор, когда к власти в Восточной Пруссии пришли нацисты. В музее находятся подлинные работы скульптора — по желанию мы его посетим.
После мы пройдём к оврагу Детройт, где по малозаметной тропинке выйдем на смотровую площадку. Отсюда одновременно можно увидеть Светлогорск и Пионерск, а также вдалеке — Зеленоградск и Куршскую косу.
Светлогорск — водонапорная башня и прусские виллы
Мы погуляем по утопающему в деревьях городу, который не похож на другие города Калининградской области. Пройдём по центральной улице, спустимся к морю, поднимемся по лестнице в парк и направимся к главному символу Светлогорска — водонапорной башне. Потом вдоль старинных прусских вилл выйдем к озеру и побродим вдоль его берега.
Организационные детали
- Что включено: трансфер, сопровождение гида, чай и кофе в дороге (готовлю сам), любительские фото с прогулки (фото вышлю после экскурсии на почту)
- Дополнительные расходы (по желанию): питание, билет в Дом-музей Германа Брахерта (200 руб. /взрослый)
- Поездка проходит на комфортабельном Hyundai Verna. Если вам нужен бустер, пожалуйста, сообщите заранее (входит в стоимость).
- В машине есть всё необходимое для комфортного путешествия: раскладные стулья и стол, портативная система приготовления пищи и горячих напитков, одноразовая посуда, кофе и чай в термосе, влажные салфетки, дождевики, аптечка
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоградске или Светлогорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.