Описание экскурсии
Балтийск — самый западный город России
В территорию Балтийского городского округа входит участок Балтийской косы, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря.
Тут расположена военно-морская база Балтийского флота, ежегодно проводится парад кораблей. Вы увидите шведскую цитадель Пиллау 17 века, маяк, памятник Петру I, здания пехотных казарм, форты и другие достопримечательности.
Янтарный и Синявино — янтарь и изумрудный пруд
В Янтарном находится самое крупное в мире месторождение янтаря — 90 % мировых запасов.
Мы посетим Музей добычи янтаря. Вы узнаете, когда появился Янтарный карьер и как связан владелец основавшей его фирмы с готической церковью. Рядом расположен Синявинский карьер — я расскажу, как на его месте появился пруд с прозрачной изумрудной водой.
Вы увидите старинную кирху в Янтарном, прогуляетесь по парку Морица Беккера и пляжу, по желанию зайдёте на чашечку кофе в ресторан «Янтарная легенда». А в Синявино с высокого обрыва полюбуетесь изумрудной гладью затопленного карьера.
Приморье — невероятные природные пейзажи
Когда-то здесь была прусская рыбацкая деревушка Пелла и европейские художники рисовали знаменитые картины. Проедем к Филинской бухте, где с горы Вахтбуденберг открывается восхитительный вид на бухту и море.
Светлогорск
«Восточно-прусская Швейцария» — так называли русские путешественники этот город в начале 20 века. Мы прогуляемся по историческому центру, полюбуемся символами Светлогорска — термальными купальнями, прусскими виллами. И увидим знаменитые солнечные часы, занесённые в Книгу рекордов Гиннеса.
Организационные детали
- Возможен выезд из Зеленоградска и Светлогорска с возвратом в эти города. Доплата — 2000 ₽ за машину
- Дополнительно оплачивается билет в Музей добычи янтаря — 350 ₽ за взрослого
- Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых с 1 ребёнком
- Предусмотрена остановка на обед — не входит в стоимость
- Экскурсию для 4 взрослых предварительно согласуйте с гидом
- Программа подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды