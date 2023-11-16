Друзья, приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! Мы проедем по самым красивым приморским курортам Калининградского побережья Балтийского моря. Вы увидите цитадель Пиллау в Балтийске, старинную кирху в Янтарном, дюну Ципфельберг в Приморье, дом изгнанного из Кёнигсберга скульптора и многое другое. Полюбуетесь восхитительной природой и увидите территорию с высоты птичьего полёта.

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Описание

Что вас ожидает

Балтийск — самый западный город России

В территорию Балтийского городского округа входит участок Балтийской косы, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря. Тут расположена военно-морская база Балтийского флота, ежегодно проводится парад кораблей. Вы увидите цитадель Пиллау, маяк, памятник Петру I, здания пехотных казарм, форты и другие достопримечательности.

Янтарный и Синявино — янтарь и изумрудный пруд

В Янтарном находится самое крупное в мире месторождение янтаря — 90 % мировых запасов. Вы узнаете, когда появился Янтарный карьер и как связан владелец основавшей его фирмы с готической церковью. Рядом расположен Синявинский карьер — я расскажу, как на его месте появился пруд с прозрачной изумрудной водой.

Вы увидите старинную кирху в Янтарном, прогуляетесь по парку Морица Беккера и пляжу, по желанию зайдёте на чашечку кофе в ресторан «Янтарная легенда». А в Синявино с высокого обрыва полюбуетесь изумрудной гладью затопленного карьера.

Приморье — невероятные природные пейзажи

Когда-то здесь была прусская рыбацкая деревушка Пелла. Мы спустимся по живописному Розовому оврагу и увидим удивительное творение природы — дюну Ципфельберг. Проедем к Филинской бухте, где с горы Вахтбуденберг открывается восхитительный вид на бухту и море.

Лесное — средневековый лес

Из-за большого количества ручьёв, впадающих в море, всё побережье изрезано многочисленными оврагами. Вы увидите самый живописный овраг побережья — Волчий, поросший старинными деревьями. Лес рядом — единственный средневековый лесной массив, сохранившийся в западной части нашей области.

Отрадное — дом скульптора и смотровая площадка

Я расскажу легенду о том, как и почему этот город-сад в 17 веке был подарен егерю. Главная точка притяжения здесь — Дом-музей Германа Брахерта. Здесь жил изгнанный из Кёнигсберга выдающийся скульптор, когда к власти в Восточной Пруссии пришли нацисты. В музее находятся подлинные работы скульптора — по желанию мы его посетим.

После мы пройдём к оврагу Детройт, где по малозаметной тропинке выйдем на смотровую площадку. Отсюда одновременно можно увидеть Светлогорск и Пионерск, а также вдалеке — Зеленоградск и Куршскую косу.

Светлогорск — водонапорная башня и прусские виллы

Мы погуляем по утопающему в деревьях городу, который не похож на другие города Калининградской области. Пройдём по центральной улице, спустимся к морю, поднимемся по лестнице в парк и направимся к главному символу Светлогорска — водонапорной башне. Потом вдоль старинных прусских вилл выйдем к озеру и побродим вдоль его берега.

Организационные детали