Друзья, приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! Мы проедем по самым красивым приморским курортам Калининградского побережья Балтийского моря. Вы увидите цитадель Пиллау в Балтийске, старинную кирху в Янтарном и карьер с изумрудной водой, прусские виллы в Светлогорске. Полюбуетесь восхитительной природой и увидите Балтийское море с высоты птичьего полёта.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Балтийск — самый западный город России

В территорию Балтийского городского округа входит участок Балтийской косы, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря.

Тут расположена военно-морская база Балтийского флота, ежегодно проводится парад кораблей. Вы увидите шведскую цитадель Пиллау 17 века, маяк, памятник Петру I, здания пехотных казарм, форты и другие достопримечательности.

Янтарный и Синявино — янтарь и изумрудный пруд

В Янтарном находится самое крупное в мире месторождение янтаря — 90 % мировых запасов.

Мы посетим Музей добычи янтаря. Вы узнаете, когда появился Янтарный карьер и как связан владелец основавшей его фирмы с готической церковью. Рядом расположен Синявинский карьер — я расскажу, как на его месте появился пруд с прозрачной изумрудной водой.

Вы увидите старинную кирху в Янтарном, прогуляетесь по парку Морица Беккера и пляжу, по желанию зайдёте на чашечку кофе в ресторан «Янтарная легенда». А в Синявино с высокого обрыва полюбуетесь изумрудной гладью затопленного карьера.

Приморье — невероятные природные пейзажи

Когда-то здесь была прусская рыбацкая деревушка Пелла и европейские художники рисовали знаменитые картины. Проедем к Филинской бухте, где с горы Вахтбуденберг открывается восхитительный вид на бухту и море.

Светлогорск

«Восточно-прусская Швейцария» — так называли русские путешественники этот город в начале 20 века. Мы прогуляемся по историческому центру, полюбуемся символами Светлогорска — термальными купальнями, прусскими виллами. И увидим знаменитые солнечные часы, занесённые в Книгу рекордов Гиннеса.

Организационные детали