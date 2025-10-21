Мои заказы

Янтарное кольцо - Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск

Из Калининграда - к городам, полным янтаря, истории и моря
Калининградская область уникальна: здесь и самый западный город России, и богатые залежи солнечного камня, и развитая курортная инфраструктура, и невероятная природа.

Вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск — и увидите всё самое яркое на Балтийском побережье.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Балтийск — база военно-морского флота

Здесь сочетаются живописные пляжи Балтийского моря и довоенная архитектура исторической части города, а мощь военных кораблей соседствует с остатками старинных крепостей и современными храмами.

Янтарный — мировая столица янтаря

Мы покажем первый в России пляж, награждённый премией «Голубой флаг», парк Беккера, особняк отеля «Шлосс», изящная Казанская церковь и уютная площадь Мастеров.

Светлогорск — российская Швейцария

Фантастические виды на Балтийское море и свежий хвойный воздух. Вы пройдёте по главным улицам, полюбуетесь виллами 19 века, увидите водонапорную башню 1907 года — и узнаете много интересного об этих местах.

Зеленоградск (высадка по желанию)

По пути в Калининград сделаем остановку здесь — вы можете завершить маршрут в Зеленоградске и вернуться в Калининград самостоятельно в удобное для вас время.

Примерный тайминг

8:30–9:30 — дорога до Балтийска
9:30–11:00 — экскурсия по Балтийску
11:00–12:00 — дорога до Янтарного
12:00–13:30 — экскурсия по Янтарному
13:30–14:00 — дорога до Светлогорска
14:00–16:00 — экскурсия по Светлогорску
16:00–17:00 — дорога до Калининграда с заездом в Зеленоградске

Организационные детали

  • Обед в любой точке маршрута оплачивается отдельно и по желанию
  • В Зеленоградске делаем только остановку для высадки желающих. Если вы вышли, вернуться в Калининград сможете на электричке или рейсовом автобусе самостоятельно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2300 ₽
Дети до 18 лет2250 ₽
Пенсионеры2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113890 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Дмитрий
Дмитрий
21 окт 2025
Это третья экскурсия, которую мы брали от этой компании. Интересно,грамотно, все по времени организовано было здорово. Виталий, спасибо. Рекомендую.
Это третья экскурсия, которую мы брали от этой компании. Интересно,грамотно, все по времени организовано было здорово. Виталий, спасибо. Рекомендую.
Л
Людмила
18 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Комфортный автобус, профессинальный водитель, очень аккуратно ехал. Грамотный гид, приятное общение по темам экскурсии. Очень интересные исторические факты об Калининграде и других городах.

