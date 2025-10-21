Янтарное кольцо - Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Из Калининграда - к городам, полным янтаря, истории и моря
Калининградская область уникальна: здесь и самый западный город России, и богатые залежи солнечного камня, и развитая курортная инфраструктура, и невероятная природа.
Вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск — и увидите всё самое яркое на Балтийском побережье.
Описание экскурсии
Балтийск — база военно-морского флота
Здесь сочетаются живописные пляжи Балтийского моря и довоенная архитектура исторической части города, а мощь военных кораблей соседствует с остатками старинных крепостей и современными храмами.
Янтарный — мировая столица янтаря
Мы покажем первый в России пляж, награждённый премией «Голубой флаг», парк Беккера, особняк отеля «Шлосс», изящная Казанская церковь и уютная площадь Мастеров.
Светлогорск — российская Швейцария
Фантастические виды на Балтийское море и свежий хвойный воздух. Вы пройдёте по главным улицам, полюбуетесь виллами 19 века, увидите водонапорную башню 1907 года — и узнаете много интересного об этих местах.
Зеленоградск (высадка по желанию)
По пути в Калининград сделаем остановку здесь — вы можете завершить маршрут в Зеленоградске и вернуться в Калининград самостоятельно в удобное для вас время.
Примерный тайминг
8:30–9:30 — дорога до Балтийска 9:30–11:00 — экскурсия по Балтийску 11:00–12:00 — дорога до Янтарного 12:00–13:30 — экскурсия по Янтарному 13:30–14:00 — дорога до Светлогорска 14:00–16:00 — экскурсия по Светлогорску 16:00–17:00 — дорога до Калининграда с заездом в Зеленоградске
Организационные детали
Обед в любой точке маршрута оплачивается отдельно и по желанию
В Зеленоградске делаем только остановку для высадки желающих. Если вы вышли, вернуться в Калининград сможете на электричке или рейсовом автобусе самостоятельно
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2300 ₽
Дети до 18 лет
2250 ₽
Пенсионеры
2250 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113890 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
Дмитрий
21 окт 2025
Это третья экскурсия, которую мы брали от этой компании. Интересно,грамотно, все по времени организовано было здорово. Виталий, спасибо. Рекомендую.
Л
Людмила
18 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Комфортный автобус, профессинальный водитель, очень аккуратно ехал. Грамотный гид, приятное общение по темам экскурсии. Очень интересные исторические факты об Калининграде и других городах.