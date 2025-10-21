Калининградская область уникальна: здесь и самый западный город России, и богатые залежи солнечного камня, и развитая курортная инфраструктура, и невероятная природа. Вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск — и увидите всё самое яркое на Балтийском побережье.

Описание экскурсии

Балтийск — база военно-морского флота

Здесь сочетаются живописные пляжи Балтийского моря и довоенная архитектура исторической части города, а мощь военных кораблей соседствует с остатками старинных крепостей и современными храмами.

Янтарный — мировая столица янтаря

Мы покажем первый в России пляж, награждённый премией «Голубой флаг», парк Беккера, особняк отеля «Шлосс», изящная Казанская церковь и уютная площадь Мастеров.

Светлогорск — российская Швейцария

Фантастические виды на Балтийское море и свежий хвойный воздух. Вы пройдёте по главным улицам, полюбуетесь виллами 19 века, увидите водонапорную башню 1907 года — и узнаете много интересного об этих местах.

Зеленоградск (высадка по желанию)

По пути в Калининград сделаем остановку здесь — вы можете завершить маршрут в Зеленоградске и вернуться в Калининград самостоятельно в удобное для вас время.

Примерный тайминг

8:30–9:30 — дорога до Балтийска

9:30–11:00 — экскурсия по Балтийску

11:00–12:00 — дорога до Янтарного

12:00–13:30 — экскурсия по Янтарному

13:30–14:00 — дорога до Светлогорска

14:00–16:00 — экскурсия по Светлогорску

16:00–17:00 — дорога до Калининграда с заездом в Зеленоградске

Организационные детали