История Кенигсберга - настоящее Калининграда: экскурсия по проспекту Мира

Вас ждет пешеходная экскурсия по главной улице Калининграда.
Я помогу разобраться в истории города, где немецкая архитектура тесно переплелась с советской застройкой. Покажу яркие символы прошлого и настоящего, расскажу о восстановлении города из руин.
Я помогу разобраться в истории города, где немецкая архитектура тесно переплелась с советской застройкой. Покажу яркие символы прошлого и настоящего, расскажу о восстановлении города из руин.
Описание экскурсииПроспект Мира — это живая летопись Калининграда, где каждый дом, каждый фасад хранит воспоминания о прошлом. Здесь история говорит с нами через архитектуру: строгие немецкие линии соседствуют с монументальной советской застройкой, а старый Кёнигсберг незримо присутствует в современном облике города. На этой экскурсии вы не просто прогуляетесь по главной улице — вы погрузитесь в удивительную историю места, которое пережило войны, разрушения и возрождение. Я помогу вам расшифровать символы, скрытые в камне и бронзе, и расскажу, как город, восставший из руин, сумел сохранить свою душу. Вы увидите:
- Кирху королевы Луизы — изящное неоготическое здание, где когда-то звучали органные мессы, а теперь разыгрываются кукольные спектакли.
- Легендарный кинотеатр «Заря» — место, где впервые в России показали «Титаник», и где до сих пор чувствуется дух кинематографической романтики.
- Здание страхового общества 1936 года — один из немногих сохранившихся «свидетелей» Кёнигсберга с его гербом, пережившим все перипетии истории.
- Скульптуру зубров — мощных и величественных, которые уже много десятилетий «охраняют» проспект, став его неофициальным символом. Эта экскурсия — идеальный способ понять Калининград, почувствовать его многогранность и увидеть, как в одном городе уживаются разные эпохи. Приходите, и я помогу вам разгадать его тайны! Важная информация: Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. По вашему желанию и по предварительной договорённости возможно продлить экскурсию и посетить район Амалиенау — подробности уточняйте в переписке с гидом. Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кирха королевы Луизы
- Кинотеатр «Заря»
- Здание страхового общества 1936 года
- Скульптурная композиция быков, которые на самом деле зубры
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный парк
Завершение: Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- По вашему желанию и по предварительной договорённости возможно продлить экскурсию и посетить район Амалиенау - подробности уточняйте в переписке с гидом
- Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Групповая
Из Кёнигсберга в Калининград: сквозь века
От средневековых крепостей до Янтарной комнаты - познакомиться с городом на обзорной экскурсии
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
Калининград-Кёнигсберг за 2,5 часа
Откройте для себя Калининград за 2,5 часа, погрузитесь в историю города и его уникальную архитектуру, ощутите дух Пруссии и России
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешком из Калининграда в Кёнигсберг
Откройте для себя Калининград и Кёнигсберг, гуляя по историческим районам. Узнайте о людях и событиях, которые сформировали этот уникальный город
Начало: На площади Победы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 2 чел.