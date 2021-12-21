Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде

Исследовать колоритный район дворов, приютов, школ, бастионов и современных арт-пространств

Индивидуально
для 5 чел.
Приглашаю вас на разведку в Закхайм — район, который придется по душе всем любознательным искателям Кенигсберга в Калининграде.

Вас закружит калейдоскоп событий, человеческих судеб, старинных зданий, первых городских магистралей и «небоскребов».

А современная фотовыставка в арт-пространстве «Ворота» дополнит и оттенит наше погружение в историю.
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Открыть Закхайм — открыть Кенигсберг

Мы отправимся исследовать характерный район Калининграда, в который нечасто забредают туристы. Какое значение поселение Закхайм имело для всего Кенигсберга? Почему небольшую слободу упомянули в пословице? И как район стал центром благотворительности? Обо всем об этом поговорим на прогулке, а еще увидим:

  • Закхаймские ворота, которые сегодня превратились в популярное арт-пространство. Здесь вы оцените работы фотохудожников из Калининграда, большой России и Европы.
  • Королевский сиротский дом — здание с удивительной историей, заложенное по приказу первого короля Пруссии.
  • Берег Новой Преголи, где среди эллингов, катеров и яхт мы отыщем редюит бастиона «Литауэн».
  • Комплекс Нового Лёбенихтского госпиталя. Мы заглянем во дворы, которые послужили съемочной площадкой, осмотрим примечательную арку главного входа и поговорим о ее удивительных перемещениях.
  • Район Нойе Зорге, в котором мы найдем здание Восточного пожарного депо Кёнигсберга и целую коллекцию старинных пожарных гидрантов. А завершим прогулку у редюита бастиона «Купфертайх», где сегодня варят отменное крафтовое пиво.

В финале я с удовольствием вручу памятный приз за самый интересный вопрос или самый внимательный взгляд на историю — остросюжетный детектив о Калининграде журналиста и писателя Александра Адерихина с автографом автора.

Кому подойдет прогулка

Пытливым путешественникам, которые хотят открыть нетуристические районы города и узнать, что прячется за фасадом его истории.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Посещение выставки в арт-пространстве «Ворота» бесплатное. Дополнительно вы сможете заказать там замечательный кофе.
  • В конце прогулки вы можете остаться за кружечкой пива в ресторане «Редюит» или посетить музей «Королевские Ворота». Это совсем рядом.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
и Литовского вала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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