Что вас ожидает

Открыть Закхайм — открыть Кенигсберг

Мы отправимся исследовать характерный район Калининграда, в который нечасто забредают туристы. Какое значение поселение Закхайм имело для всего Кенигсберга? Почему небольшую слободу упомянули в пословице? И как район стал центром благотворительности? Обо всем об этом поговорим на прогулке, а еще увидим:

Закхаймские ворота , которые сегодня превратились в популярное арт-пространство. Здесь вы оцените работы фотохудожников из Калининграда, большой России и Европы.

, которые сегодня превратились в популярное арт-пространство. Здесь вы оцените работы фотохудожников из Калининграда, большой России и Европы. Королевский сиротский дом — здание с удивительной историей, заложенное по приказу первого короля Пруссии.

— здание с удивительной историей, заложенное по приказу первого короля Пруссии. Берег Новой Преголи , где среди эллингов, катеров и яхт мы отыщем редюит бастиона «Литауэн».

, где среди эллингов, катеров и яхт мы отыщем редюит бастиона «Литауэн». Комплекс Нового Лёбенихтского госпиталя . Мы заглянем во дворы, которые послужили съемочной площадкой, осмотрим примечательную арку главного входа и поговорим о ее удивительных перемещениях.

. Мы заглянем во дворы, которые послужили съемочной площадкой, осмотрим примечательную арку главного входа и поговорим о ее удивительных перемещениях. Район Нойе Зорге, в котором мы найдем здание Восточного пожарного депо Кёнигсберга и целую коллекцию старинных пожарных гидрантов. А завершим прогулку у редюита бастиона «Купфертайх», где сегодня варят отменное крафтовое пиво.

В финале я с удовольствием вручу памятный приз за самый интересный вопрос или самый внимательный взгляд на историю — остросюжетный детектив о Калининграде журналиста и писателя Александра Адерихина с автографом автора.

Кому подойдет прогулка

Пытливым путешественникам, которые хотят открыть нетуристические районы города и узнать, что прячется за фасадом его истории.

Организационные детали