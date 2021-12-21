Мы отправимся исследовать характерный район Калининграда, в который нечасто забредают туристы. Какое значение поселение Закхайм имело для всего Кенигсберга? Почему небольшую слободу упомянули в пословице? И как район стал центром благотворительности? Обо всем об этом поговорим на прогулке, а еще увидим:
В финале я с удовольствием вручу памятный приз за самый интересный вопрос или самый внимательный взгляд на историю — остросюжетный детектив о Калининграде журналиста и писателя Александра Адерихина с автографом автора.
Пытливым путешественникам, которые хотят открыть нетуристические районы города и узнать, что прячется за фасадом его истории.