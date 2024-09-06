3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника6 сентября 2024Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
- РРаупов6 сентября 2024Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
- ААделина24 февраля 2022Кенигсберг вчера, Калининград сегодняХочу поблагодарить экскурсовода Марину, очень тепло и радушно встретила она меня) Прекрасная экскурсия, без лишней информации! А главное это то,
- BBesedovskay3 мая 2021Экскурсию проводил экскурсовод Максим. Максим профессионал и великолепный человек. Экскурсия началась от порога нашего гостевого дома и там же окончилась,
- IIrina1 сентября 2020Кенигсберг вчера, Калининград сегодняЭкскурсия была очень живая и познавательная. Гид Марина очень интересно рассказала про историю города, и отдельное спасибо за фото того города, которого уже нет.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Скульптура Борющиеся зубры»
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