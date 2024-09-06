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что удалось увидеть Калининград до его образования, благодаря фото! Почувствовала себя как дома! Приеду ли я ещё сюда? Однозначно да! Спасибо ❤Прошу выложить мой отзыв в точности! Рекомендую, не пожалеете) очень по-домашнему меня принял в гости этот уютный город!