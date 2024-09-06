Скульптура Борющиеся зубры – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура Борющиеся зубры» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
4526 отзывов
3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900 за человека
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Пешая
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400 за всё до 4 чел.
Из города-крепости в город-сад
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
  • Р
    Раупов
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
  • А
    Аделина
    24 февраля 2022
    Кенигсберг вчера, Калининград сегодня
    Хочу поблагодарить экскурсовода Марину, очень тепло и радушно встретила она меня) Прекрасная экскурсия, без лишней информации! А главное это то,
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    что удалось увидеть Калининград до его образования, благодаря фото! Почувствовала себя как дома! Приеду ли я ещё сюда? Однозначно да! Спасибо ❤Прошу выложить мой отзыв в точности! Рекомендую, не пожалеете) очень по-домашнему меня принял в гости этот уютный город!

  • B
    Besedovskay
    3 мая 2021
    Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
    Экскурсию проводил экскурсовод Максим. Максим профессионал и великолепный человек. Экскурсия началась от порога нашего гостевого дома и там же окончилась,
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    Мы познакомились с историей и достопримечательностями Калининграда. Увидели всё многообразие этого города, побывали в местах далёких от туристических троп. СПАСИБО, Максим. Только Вас будем рекомендовать друзьям и знакомым.

  • I
    Irina
    1 сентября 2020
    Кенигсберг вчера, Калининград сегодня
    Экскурсия была очень живая и познавательная. Гид Марина очень интересно рассказала про историю города, и отдельное спасибо за фото того города, которого уже нет.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Скульптура Борющиеся зубры»

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  5. Амалиенау
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  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Скульптура Борющиеся зубры" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 4528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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