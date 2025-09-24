Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в старинный Черняховск с посещением на выбор одного из интереснейших городов — Гусева или Гвардейска. Вас ждет знакомство с уникальными достопримечательностями, хранящими дух Восточной Пруссии.
Описание экскурсииОткройте для себя старинный Черняховск — бывший Инстербург с его богатейшей историей. Вас ждут величественные руины древнего замка Инстербург, очаровательные немецкие виллы, изящный храм Святого Бруно и великолепный Свято-Михайловский собор. Завершим прогулку у знаменитого памятника прославленному полководцу Барклаю-де-Толли, чтобы проникнуться духом этого удивительного города. Затем мы отправимся в Гусев — бывший Гумбинен, где гармонично переплетаются эпохи. Вас ждет осмотр великолепного храма Всех Святых с уникальными витражами, старинной гимназии Фридрихшуле, монументального здания администрации, изящного Народного банка, а также встреча со знаменитой скульптурой «Лось». Альтернативным вариантом станет посещение Гвардейска. Главной жемчужиной здесь является замок Тапиау, в стенах которого когда-то гостили короли и императоры. Сегодня в замке можно посетить музей с уникальной коллекцией средневекового оружия. В центре города вас ждут Ратуша с уникальными «Гвардейскими курантами» и площадь Победы. Мы также посетим «Кошкин двор» с пушистыми обитателями и кафе «Пруссия» с фирменными настойками.
По вторникам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Черняховске
- Католический храм Святого Бруно
- Свято-Михайловский собор
- Памятник Барклаю-Де-Толли
- Замок Инстербург
- В Гусеве
- Храм Всем Святым
- Гимназия Фридрихшуле
- Здание администрации Гумбиннена
- Здание Народного банка
- Скульптура «Лось»
- В Гвардейске
- Ратуша Тапиау
- Церковь Святого Иоанна Предтечи
- Площадь Победы
- Скульптура Василия Теркина
- Кошкин двор
- Замок Тапиау
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (паркинг)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
24 сен 2025
Решил разнообразить свой отпуск и выбрал эту экскурсию. Честно скажу, не прогадал. Не ожидал, что история может быть настолько увлекательной. Понравилась нетипичная архитектура Черняховска. Гид отлично владеет материалом, автобус комфортный. В общем, благодарю за впечатления!
Светлана
24 сен 2025
Далеко,но это стоит посмотреть,интересная история городов,аутентичная обстановка,накормили нормально
Горосов
24 сен 2025
Гид Елена очень компетентна и вовлечена в свою работу, было очень увлекательно и интересно. Понравилось все, кроме обеда. Обед очень дешевый и это не столько про стоимость, сколько про качество, заведение очень слабое. Лучше привести людей в место, где есть хоьябы несколько заведений не подалеку друг от друга и выделить эксурсантам до часа на обед, чтоб они сами могли выбрать.
Олег
11 сен 2025
Спасибо за увлекательную экскурсию, которая наполнена историей и красотой старинных зданий! Впечатлил Черняховск - там время как будто замерло!
Анна
3 сен 2025
Понравилась поездка, маршрут незаезженный, было интересно посмотреть новые места Калининградской области. Спасибо экскурсоводу за прекрасное сопровождение, очень прияный человек.
Евгения
26 авг 2025
Экскурсовод Роман великолепен. Лучшая экскурсия🔥
Ульяна
23 авг 2025
Замечательная экскурсия с профессиональным гидом! Её рассказы о каждом уголке маршрута создали атмосферу прошлого. В следующий раз я снова с вами за новыми яркими впечатлениями!
Марина
4 авг 2025
Ирина
23 июл 2025
Спасибо за комфортную, продуманную экскурсию! Увлекательный маршрут по старинным улицам Черняховска и Гусева оставил положительные впечатления и порузил в атмосферу прошлого.
Наталья
17 июл 2025
Ирина
14 июл 2025
Интересная экскурсия, разноплановая. Хорошо всё спланировано и проведено. У нас был замечательный экскурсовод - рассказ интересный, четко выстроенный, логичные переходы от одной темы к другой. Впечатлил Балтийск, а в Янтарном очаровали украшения из Янтаря - очень необычные, талантливо выполненные.
Тина
10 июл 2025
Тур нормальный. На замок можно было бы и поменьше времени уделить, из-за этого в Гвардейские совсем не были, только до кафешки и дошли, смысл, тогда в экскурсии, которой, по факту и небыло. В Черняховске, уже, больше прошлись
Татьяна
27 июн 2025
Экскурсия понравилась, организвционно на хорошем уровне. С погодой не повезло дождь, ветер… Но!!! Благодаря гиду Константину, человеку артистичному, знающему, никто не пожалел о поездке! В Янтарном очень познавательный рассказ Антона,
Наталия
27 июн 2025
Отличный экскурсовод Роман!!! Великолепный! Огромная группа, но с таким экскурсоводом это было не очень заметно! Пожелание одно, сделать и отдельные экскурсии по этим городам, отдельно по Балтийску и отдельно по Янтарному с посещением всех достопримечательностей, потому что невозможно посмотреть 2 города за один день полноценно! Спасибо!
Елена
27 июн 2025
Экскурсия супер! Мне очень понравилось в Янтарном и Балтийске. И то, как нам представил эти города наш экскурсовод. Отличный рассказчик - из головы, а не с листа, всю дорогу интересные факты. Поездка в автобусе была очень комфортной и с погодой повезло. Еще бы времени на прогулку у моря побольше.
Входит в следующие категории Калининграда
