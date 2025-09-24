Д Дмитрий Решил разнообразить свой отпуск и выбрал эту экскурсию. Честно скажу, не прогадал. Не ожидал, что история может быть настолько увлекательной. Понравилась нетипичная архитектура Черняховска. Гид отлично владеет материалом, автобус комфортный. В общем, благодарю за впечатления!

С Светлана Далеко,но это стоит посмотреть,интересная история городов,аутентичная обстановка,накормили нормально

Г Горосов Гид Елена очень компетентна и вовлечена в свою работу, было очень увлекательно и интересно. Понравилось все, кроме обеда. Обед очень дешевый и это не столько про стоимость, сколько про качество, заведение очень слабое. Лучше привести людей в место, где есть хоьябы несколько заведений не подалеку друг от друга и выделить эксурсантам до часа на обед, чтоб они сами могли выбрать.

О Олег Спасибо за увлекательную экскурсию, которая наполнена историей и красотой старинных зданий! Впечатлил Черняховск - там время как будто замерло!

А Анна Понравилась поездка, маршрут незаезженный, было интересно посмотреть новые места Калининградской области. Спасибо экскурсоводу за прекрасное сопровождение, очень прияный человек.

Е Евгения Экскурсовод Роман великолепен. Лучшая экскурсия🔥

У Ульяна Замечательная экскурсия с профессиональным гидом! Её рассказы о каждом уголке маршрута создали атмосферу прошлого. В следующий раз я снова с вами за новыми яркими впечатлениями!

И Ирина Спасибо за комфортную, продуманную экскурсию! Увлекательный маршрут по старинным улицам Черняховска и Гусева оставил положительные впечатления и порузил в атмосферу прошлого.

И Ирина Интересная экскурсия, разноплановая. Хорошо всё спланировано и проведено. У нас был замечательный экскурсовод - рассказ интересный, четко выстроенный, логичные переходы от одной темы к другой. Впечатлил Балтийск, а в Янтарном очаровали украшения из Янтаря - очень необычные, талантливо выполненные.

Т Тина Тур нормальный. На замок можно было бы и поменьше времени уделить, из-за этого в Гвардейские совсем не были, только до кафешки и дошли, смысл, тогда в экскурсии, которой, по факту и небыло. В Черняховске, уже, больше прошлись

Экскурсия понравилась, организвционно на хорошем уровне. С погодой не повезло дождь, ветер… Но!!! Благодаря гиду Константину, человеку артистичному, знающему, никто не пожалел о поездке! В Янтарном очень познавательный рассказ Антона, начальника производства на мануфактуре. Была возможность увидеть весь процесс обработки янтаря. Там же, приобрести ювелирные и сувенирные изделия на любой вкус и кошелёк. В Балтийске не столь содержательная экскурсия, вероятно потому, что только прощупываются маршруты. Жаль, что не посетили музей морского флота… (((Это бы добавив положительных эмоций. Пожелание включить посещение данного музея. Спасибо!!!)))

Н Наталия Отличный экскурсовод Роман!!! Великолепный! Огромная группа, но с таким экскурсоводом это было не очень заметно! Пожелание одно, сделать и отдельные экскурсии по этим городам, отдельно по Балтийску и отдельно по Янтарному с посещением всех достопримечательностей, потому что невозможно посмотреть 2 города за один день полноценно! Спасибо!