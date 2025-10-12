Откройте для себя наследие Восточной Пруссии! Наше путешествие начнется в Черняховске, где мы увидим старинный конезавод Георгенбург.
После нас ждут Советск с величественным мостом королевы Луизы и Неман, в котором мы осмотрим руины орденской крепости Рагнит.
После нас ждут Советск с величественным мостом королевы Луизы и Неман, в котором мы осмотрим руины орденской крепости Рагнит.
Описание экскурсииНачиная с XIII века территорией Восточной Пруссии стали интересоваться иностранные правители и, конечно, рыцари Тевтонского ордена. Постепенно осваивая эти земли, они строили орденские замки. Кое-что от этих удивительных сооружений, к счастью, сохранилось и до наших дней. Путешествие на восток области начнется с посещения города Черняховска (бывшего Инстербурга). Мы прогуляемся по старому городу, увидим величественный собор Архангела Михаила и кирху Святого Бруно. Прогуляемся по замковым конюшням конезавода Георгенбург, где уже не первый век разводят лошадей тракененской породы и считавшегося лучшим предприятием в этой отрасли не только в Пруссии, но и далеко за ее пределами. Далее мы отправимся в Советск (бывший Тильзит). В 1807 году здесь был подписан Тильзитский мир между Наполеоном и Александром I. Главной достопримечательностью города считается величественный мост королевы Луизы. Завершающим городом нашего путешествия станет Неман, в котором сохранились руины орденской крепости - замок Рагнит.
Среда и Воскресенье в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черняховск
- Советск
- Неман
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение конезавода - 500 руб.
Место начала и завершения?
Улица Профессора Баранова, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и Воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия: сама организация,тайминг, экскурсовод. Было интересно слушать, узнала и увидела много нового. Чудесные маленькие городки. Очень живописные и милые.
Д
Дмитрий
9 окт 2025
Очень интересная экскурсия по трем городам. Ребенку особенно понравился конезавод. Гид (Вячеслав) - большой молодец, увлеченный историей Калининградской области. Минус одна звезда - за совсем некомфортный автобус.
О
Олеся
2 окт 2025
Экскурсовод Ирина и водитель Дмитрий,сотрудники идеальные!
К
Катерина
2 окт 2025
Е
Елена
1 окт 2025
Интересно! Организация поездки великолепна: остановки, возможность перекусить и пообедать. Много информации. При посещении конезавода нам выпал бонус: мы побывали на соревновании по выездке. Юные жокеи были великолепны. И Неман, и Советск произвели впечатление своей неповторимостью. Спасибо!
V
Valentina
27 сен 2025
Понравилось. Гид Вячеслав рассказал интересно доступно понятно.
Город Советск уж очень неухожен. Здание администрации облезлое
Рекомендую экскурсию к просмотру
5+
Город Советск уж очень неухожен. Здание администрации облезлое
Рекомендую экскурсию к просмотру
5+
А
Андрей
25 сен 2025
Второй раз пользуемся услугами этой компании. Первая экскурсия в июле прошла замечательно. Гидом был Вячеслав. Очень интересно рассказывает и много знает об истории края. Было очень интересно. Во- второй раз экскурсоводом был он же. Мы очень обрадовались. Было так же интересно и познавательно. Спасибо вашей фирме за доставленное удовольствие и хороших сотрудников
Ю
Юлия
21 сен 2025
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 3 чел.
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины
Путешествие вглубь Калининградской области: от древних замков до уникальных маяков. Увлекательный маршрут, полный историй и открытий
Начало: В Калининграде
23 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Расписание: По воскресеньям в 9:00
21 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
3700 ₽
4111.10 ₽ за человека
-
10%
Групповая
«Идём на восток!»: из Калининграда - в земли Восточной Пруссии
Отправиться за тевтонским наследием в Черняховск, Советск и Неман
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
3000 ₽
3333 ₽ за человека