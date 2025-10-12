Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя наследие Восточной Пруссии! Наше путешествие начнется в Черняховске, где мы увидим старинный конезавод Георгенбург.



После нас ждут Советск с величественным мостом королевы Луизы и Неман, в котором мы осмотрим руины орденской крепости Рагнит. 4.7 8 отзывов

Янтарный Кенигсберг Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 8 отзывов Длитель­ность 9 часов На чём проводится На автобусе Когда Среда и Воскресенье в 9:00 10% Скидка на заказ 3333.3 выгода 333.30 ₽ 3000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Начиная с XIII века территорией Восточной Пруссии стали интересоваться иностранные правители и, конечно, рыцари Тевтонского ордена. Постепенно осваивая эти земли, они строили орденские замки. Кое-что от этих удивительных сооружений, к счастью, сохранилось и до наших дней. Путешествие на восток области начнется с посещения города Черняховска (бывшего Инстербурга). Мы прогуляемся по старому городу, увидим величественный собор Архангела Михаила и кирху Святого Бруно. Прогуляемся по замковым конюшням конезавода Георгенбург, где уже не первый век разводят лошадей тракененской породы и считавшегося лучшим предприятием в этой отрасли не только в Пруссии, но и далеко за ее пределами. Далее мы отправимся в Советск (бывший Тильзит). В 1807 году здесь был подписан Тильзитский мир между Наполеоном и Александром I. Главной достопримечательностью города считается величественный мост королевы Луизы. Завершающим городом нашего путешествия станет Неман, в котором сохранились руины орденской крепости - замок Рагнит.

Среда и Воскресенье в 9:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Черняховск

Советск

Неман Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида Что не входит в цену Посещение конезавода - 500 руб. Место начала и завершения? Улица Профессора Баранова, 34 Когда и сколько длится? Когда: Среда и Воскресенье в 9:00 Экскурсия длится около 9 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.