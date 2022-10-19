В этом путешествии вы посетите три провинциальных городка Калининградской области — Гвардейск, Черняховск и Гусев.
Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, зеленый кот защищает старую таверну, а путешественники фотографируются у Эйфелевой башни.
Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, зеленый кот защищает старую таверну, а путешественники фотографируются у Эйфелевой башни.
Описание трансфер
Что вас ждет В этом путешествии вы посетите два провинциальных городка Калининградской области — Гвардейск и Черняховск. Эти места покорят вас своим очарованием, сохранившейся архитектурой европейской провинции, уютной атмосферой старинных площадей и улиц. Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, призраки замурованного магистра ходит по мрачным коридорам замка, а зеленый кот защищает старую таверну. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
обед, • посещение замков и музеев (по желанию).
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гвардейск
- Черняховск
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Обед,
- Посещение музеев и церквей (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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