1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890₽ за человека
Групповая
6 часов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
- ЮЮлия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
- ГГалина31 мая 2024Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
- ММаргарита30 мая 2024Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь характеризуют Ирину как высоко квалификационного гида. Огромное спасибо!
- ООльга30 мая 2024Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия очень понравилась!! Путь был не близкий, но на протяжении всего пути, в обе стороны, гид Виктория рассказывала об истории Калининградской области во все времена!! Интересная подача, грамотная речь, чувство юмора!! Советую к посещению!!
- ППавел28 мая 2024Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные
- ЮЮлия27 мая 2024Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.
- ААлександра26 мая 2024Думаю через несколько лет, после окончания реставрации будет очень здорово. А сейчас мне не хватило замков на экскурсии по замкам. Гид очень хороший был.
- ВВладимир25 мая 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваОчень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Тапиау»
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