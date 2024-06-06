Замок Тапиау – экскурсии в Калининграде

Найдено 16 экскурсий в категории «Замок Тапиау» в Калининграде, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Кирхи и замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
238 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890 за человека
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
86 отзывов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750 за человека
Путешествие по востоку Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940 за всё до 3 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Тильзитские доминанты
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Четыре войны»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900 за всё до 5 чел.
Ускользающий мир Старой Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600 за всё до 3 чел.
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990 за всё до 4 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990 за всё до 3 чел.
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
5 отзывов
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Путешествие в русскую Европу
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
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    но и умеет интересно и нескучно донести эту информацию до таких не сильно подготовленных слушателей, какими были мы. Поездка очень разумно организована, без длинных переездов, с промежуточными остановками в красивых местах, перекусом на дегустациях сыров и местных наливок. Замки области это конечно не Нойшванштайн, а по большей части живописные развалины, что не делает их менее интересными и аутентичными. Поездку настоятельно рекомендуем, а Дмитрия как гида уж тем более.

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
  • М
    Маргарита
    30 мая 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь характеризуют Ирину как высоко квалификационного гида. Огромное спасибо!
    Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Экскурсия очень понравилась!! Путь был не близкий, но на протяжении всего пути, в обе стороны, гид Виктория рассказывала об истории Калининградской области во все времена!! Интересная подача, грамотная речь, чувство юмора!! Советую к посещению!!
  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные
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    с историей Калининграда/Кёнигсберга. Замки сейчас только начали приводить в порядок. В Вальдау - отличная коллекция артефактов, связанных с историей местности и замка. В Тапиау - впечатляющая коллекция оружия и демонстрация того, как и почему именно так был устроен средневековый замок-крепость. Всё было очень легко и ненавязчиво. Рекомендую.

    Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.
  • А
    Александра
    26 мая 2024
    Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
    Думаю через несколько лет, после окончания реставрации будет очень здорово. А сейчас мне не хватило замков на экскурсии по замкам. Гид очень хороший был.
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Тапиау»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
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  1. Старинные замки близ Калининграда
  2. Кирхи и замки Восточной Пруссии
  3. Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
  4. Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
  5. Выездная экскурсия «Тени старых городов»
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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