Замок Шаакен XIII века

Вас ждет захватывающее путешествие в прошлое, где вы сможете прогуляться по древним коридорам и залам замка Шаакен. Построенный в XIII веке, этот замок является живым свидетелем исторических событий и величия того времени. Гиды расскажут вам увлекательные факты о жизни замка и его владельцах, сделав ваше путешествие незабываемым.

Куршская коса

После замка Шаакен вы отправитесь на уникальную Куршскую косу — природный заповедник с потрясающей природой. Вас ждет прогулка по бескрайним песчаным дюнам, удивительные виды на Балтийское море и возможность насладиться свежим морским воздухом. Это место не оставит вас равнодушными, ведь здесь можно встретить уникальные виды растений и животных.

Город Зеленоградск

Завершится экскурсия в маленьком живописном городе Зеленоградск, где вы сможете насладиться уютной атмосферой и узнать интересные факты о его истории. Прогулка по узким улочкам, посещение местных достопримечательностей и возможность попробовать местные кулинарные изыски сделают ваш день ярким и насыщенным.