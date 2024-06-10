Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по историческим и природным красотам Калининградской области, где каждый шаг будет наполнен удивительными открытиями и впечатлениями.
Вы побываете в старинном замке XIII века, насладитесь удивительными видами Куршской косы и прогуляетесь по улочкам Зеленоградска.
Вы побываете в старинном замке XIII века, насладитесь удивительными видами Куршской косы и прогуляетесь по улочкам Зеленоградска.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что вас ожидает:
- Замок Шаакен
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Песчаные дюны
- Куршский залив и Балтийское море
- Город Зеленоградск
Описание экскурсии
Замок Шаакен XIII века
Вас ждет захватывающее путешествие в прошлое, где вы сможете прогуляться по древним коридорам и залам замка Шаакен. Построенный в XIII веке, этот замок является живым свидетелем исторических событий и величия того времени. Гиды расскажут вам увлекательные факты о жизни замка и его владельцах, сделав ваше путешествие незабываемым.
Куршская коса
После замка Шаакен вы отправитесь на уникальную Куршскую косу — природный заповедник с потрясающей природой. Вас ждет прогулка по бескрайним песчаным дюнам, удивительные виды на Балтийское море и возможность насладиться свежим морским воздухом. Это место не оставит вас равнодушными, ведь здесь можно встретить уникальные виды растений и животных.
Город Зеленоградск
Завершится экскурсия в маленьком живописном городе Зеленоградск, где вы сможете насладиться уютной атмосферой и узнать интересные факты о его истории. Прогулка по узким улочкам, посещение местных достопримечательностей и возможность попробовать местные кулинарные изыски сделают ваш день ярким и насыщенным.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 850 ₽
|Детский (0-18 лет)
|1 750 ₽
|Пенсионный
|1 850 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Песчаные дюны
- Куршский залив и Балтийское море
- Город Зеленоградск
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Обед (предусмотрено свободное время)
- Личные расходы
- Экологический сбор: 300 рублей с человека (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Билет в замок Шаакен: 400 руб. - взрослый, 350 руб. - детский
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В стоимость билета не входит: Экологический сбор-300р (взрослый). Билет в замок Шаакен - 400р (взрослый)
- 350р (детский)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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