В ходе экскурсии перед вами предстанут величественные песчаные дюны, древние леса и настоящие богатства истории этой земли.
Бывший королевский курорт у морского берега и прекрасные закаты создадут неповторимую атмосферу, которая запомнится вам на долгие годы.
А в отведенное свободное время в ходе экскурсии у вас будет замечательная возможность отдохнуть на морских пляжах и попробовать местную кухню.
Описание экскурсии
Вы обязательно должны увидеть Куршскую косу, если планируете путешествие в Калининград. Это место обладает удивительной красотой, разнообразием природы и одними из самых широких пляжей во всей Калининградской области. О времени, затерянном в песках… Звучит таинственно и даже мистически, но именно об этом моя авторская экскурсия на Куршскую косу. Это уникальный природный парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и самая длинная песчаная пересыпь в мире. Другой такой не существует. Уникальные песчаные дюны, древние, а порой и танцующие леса, чистейшие озера и живописные береговые утесы создают великолепный пейзаж. Звуки морского прибоя, запах бриза и крики птиц помогут ощутить гармонию с природой и отвлечься от повседневных забот. А ещё вы почувствуете себя частью истории и увидите следы древних поселений и исторических событий, которые происходили в этих местах. Песчаные дюны на Куршской косе в какой-то степени олицетворяют время, затерянное в них. Они как символ изменчивости природы, которая и создает и уничтожает, сохраняя при этом в себе следы прошлого.
Здесь можно почувствовать, как время словно замирает, погружая нас в свою глубину, которую мы так часто забываем в своей повседневности… Королевский курорт
А курортный Зеленоградск, расположенный на побережье Балтийского моря, известный своими живописными пейзажами и уютными пляжами, покорит вас особым духом королевского курорта, где время, кажется, остановилось… Зеленоградск, ставший самым комфортным для проживания малым городом России, пленит вас своей особой атмосферой, и вы непременно захотите вернуться сюда ещё раз или даже… переехать! Пешеходные проспекты с уличными музыкантами, мурлыкающие символы города, вчерняя иллюминация и уникальная архитектура, которая придает этому месту особый колорит, не оставят вас равнодушными. Разнообразные кафе и рестораны приятно удивят вас своим локальным меню и уникальной атмосферой. Здесь можно отведать балтийскую кухню и насладиться свежими морепродуктами. Стоит обязательно посетить эту экскурсию, чтобы ощутить уникальность, красоту и загадочное очарование этих мест, которые притягивают сюда людей со всех уголков мира. Важная информация: Для комфортного путешествия экскурсия рекомендуется для двоих взрослых или для семьи с ребенком до 12 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Куршская коса» и музейный комплекс
- Экологические маршруты - "Танцующий лес" и "Высота Эфа" + отдых на пляже
- Зеленоградск - Курортный проспект и променад с видом на море
- По желанию можно заменить экологические маршруты, которые Вы хотели бы посетить или добавить и продлить экскурсию (за дополнительную плату)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экологические сборы при въезде в Национальный парк Куршская коса: 400 руб. /гид и 400 руб. /взрослый билет на каждого туриста (дети и пенсионеры по возрасту с предъявлением паспорта и пенсионного удостоверения - бесплатно)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Индивидуально
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Для комфортного путешествия экскурсия рекомендуется для двоих взрослых или для семьи с ребенком до 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
п
павел
4 авг 2024
Приятно воспринимать информацию от человека, любящего свое дело и свой край. Эмоции исключительно позитивные, рекомендую!
Входит в следующие категории Калининграда
