Вы обязательно должны увидеть Куршскую косу, если планируете путешествие в Калининград. Это место обладает удивительной красотой, разнообразием природы и одними из самых широких пляжей во всей Калининградской области. О времени, затерянном в песках… Звучит таинственно и даже мистически, но именно об этом моя авторская экскурсия на Куршскую косу. Это уникальный природный парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и самая длинная песчаная пересыпь в мире. Другой такой не существует. Уникальные песчаные дюны, древние, а порой и танцующие леса, чистейшие озера и живописные береговые утесы создают великолепный пейзаж. Звуки морского прибоя, запах бриза и крики птиц помогут ощутить гармонию с природой и отвлечься от повседневных забот. А ещё вы почувствуете себя частью истории и увидите следы древних поселений и исторических событий, которые происходили в этих местах. Песчаные дюны на Куршской косе в какой-то степени олицетворяют время, затерянное в них. Они как символ изменчивости природы, которая и создает и уничтожает, сохраняя при этом в себе следы прошлого.

Здесь можно почувствовать, как время словно замирает, погружая нас в свою глубину, которую мы так часто забываем в своей повседневности… Королевский курорт

А курортный Зеленоградск, расположенный на побережье Балтийского моря, известный своими живописными пейзажами и уютными пляжами, покорит вас особым духом королевского курорта, где время, кажется, остановилось… Зеленоградск, ставший самым комфортным для проживания малым городом России, пленит вас своей особой атмосферой, и вы непременно захотите вернуться сюда ещё раз или даже… переехать! Пешеходные проспекты с уличными музыкантами, мурлыкающие символы города, вчерняя иллюминация и уникальная архитектура, которая придает этому месту особый колорит, не оставят вас равнодушными. Разнообразные кафе и рестораны приятно удивят вас своим локальным меню и уникальной атмосферой. Здесь можно отведать балтийскую кухню и насладиться свежими морепродуктами. Стоит обязательно посетить эту экскурсию, чтобы ощутить уникальность, красоту и загадочное очарование этих мест, которые притягивают сюда людей со всех уголков мира. Важная информация: Для комфортного путешествия экскурсия рекомендуется для двоих взрослых или для семьи с ребенком до 12 лет.