Когда посадили деревья и почему они искривились?

Лес насадили в 1961 году, для укрепления дюн. С тех пор деревья выросли и приняли весьма необычный вид. Но что же заставило их принять столь загадочную форму? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Кажется, что это ведьмы устроили шабаш, а те, кому решил прогуляться в этом лесу, уверены, что с углублением в чащу "танец" деревьев становится более ужасающим. Да и прогулка выйдет довольно мрачной — в лесу мёртвая тишина, птицы не поют, зверей не видно, да и ощущения довольно необычные — кто-то впадает в депрессию, а у кого-то, наоборот, прилив сил. Причина, по которой так странно искривились стволы деревьев, так и не установлена. Некоторые считают, что деревья деформировались из-за агрессивных природных явлений — скачки температуры, сильный ветер, часто меняющий своё направление, своеобразный состав почвы... Сторонники другой теории валят всё на насекомых, прожорливыми гусеницами которых были повреждены деревья при посадке. Наиболее популярна ещё одна версия — движение песка, для укрепления которого и был посажен лес. Есть поклонники и у мнения, что причина всему — необычная мощная энергетика места, не изученная до конца. Не остались в стороне поклонники ужасов и мистики. Они приписывают состояние леса его сакральности и особому мистическому статусу — на его месте в старину рос священный лес, весьма почитаемый местным населением. А по самой мистической версии на этом месте расположен портал в потусторонний мир. Не обошлось и без легенд. По одной из них, когда-то в здешних местах охотился князь-язычник. Вдруг он услышал дивную музыку и увидел красавицу с лирой. Молодые люди полюбили друг друга, но красавица поставила условие — князь должен принять христианство. А для подтверждения силы Христа, заставила танцевать окружающие их деревья. А вот экологи обеспокоены судьбой леса. Движение в лесу разрешено только по специальным дорожкам, ограждённым перилами. Несмотря на это, защитники леса утверждают, что наиболее редкие и красивые деревья уже погибли