Экскурсии в Танцующий лес из Калининграда

Найдено 92 экскурсии в категории «Танцующий лес» в Калининграде, цены от 1 100 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«Танцующий лес — прогуляемся по самой загадочной локации Куршской косы, где вы узнаете о феномене причудливых деревьев и сделаете изумительные фото для соцсетей»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Комфортная поездка на Куршскую косу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
439 отзывов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«Вы увидите главные достопримечательности национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, поселок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес и высоту Эфа»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«И совершенно точно не обойдем стороной главные местные достопримечательности: восхитимся ошеломляющими видами с высоты Мюллера или дюны Эфа, раскроем секреты Танцующего леса и пройдем по атмосферному побережью Балтийского моря»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
161 отзыв
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
«Вы погуляете по уютным деревянным дорожкам Танцующего леса и увидите сосновые деревья с искривленными стволами: они изгибаются волнами, завиваются в спирали и образуют круги»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
248 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
«Танцующий лес — вы полюбуетесь деревьями с необычными стволами и узнаете, как объясняют их «скрученность» ученые»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
«Местная аномалия — загадочный Танцующий лес»
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
544 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
«Мы погуляем по первозданному Королевскому бору и Танцующему лесу, пройдем вдоль кромки моря у поселка Лесное, полюбуемся Куршским заливом и заберемся на высоту Эфа за лучшими видами на царство дюн»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600 за человека
Куршская коса - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
«Вы погуляете по деревянным мостикам Танцующего леса, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции Фрингилла и полюбуетесь окрестными пейзажами с высоты Мюллера и дюны Эфа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
«Танцующий лес — вы заметите, что почти все его сосны изогнуты, разветвлены или даже скручены причудливым образом»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
157 отзывов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Танцующий лес — вы окажетесь в окружении деревьев с изогнутыми стволами и услышите, как объясняют этот природный феномен ученые и мистики»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750 за всё до 3 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
«Танцующий лес — вы увидите необычным образом наклонённые и изогнутые стволы деревьев и услышите разные версии происхождения этого природного явления»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«Высота Эфа, Танцующий лес, озеро Чайка и не только»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
«В Танцующем лесу рассмотрите деревья с причудливо изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«Танцующий лес — вы рассмотрите необычные деревья с искривленными стволами и раскроете версии их происхождения»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Танцующий лес — самое загадочное место Куршской косы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
«И конечно, посетим главные достопримечательности косы: орнитологическую станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми»
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Танцующий лес — вы раскроете версии происхождения этого таинственного места с закрученными в кольца стволами»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Танцующий лес (временно закрыт на реконструкцию) — вы рассмотрите изогнутые необычным образом сосны, услышите все версии происхождения этого природного феномена и узнаете о знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«В Танцующем лесу вы рассмотрите причудливые деревья и узнаете, почему их стволы закручиваются в спирали»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Уникальные ландшафты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
«По желанию, на выбор предлагается один из маршрутов: Танцующий лес, Высота Мюллера, Озеро Лебедь или посещение станции «Фрингилла» (300 руб»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«🌲 Сквозь дюны и Танцующий лесПосле мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой поселка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
«А также посетите Танцующий лес, рассмотрите необычные деревья с изогнутыми стволами и увидите сооружения, останавливающие пески»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
«Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«Вы посетите мистический Танцующий лес и послушаете факты вперемешку с легендами о причудливых формах деревьев и непривычной здешней тишине»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Танцующий лес — я поделюсь легендами этого необычного места, расположенного на пологой дюне Руденберг, и воспоминаниями о нем бывших жителей поселка Росситен»
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100 за всё до 3 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
«Вы посетите Королевский бор с девственной природой и Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
527 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
«Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц»
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999 за всё до 3 чел.
Дом куршей - Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
25 отзывов
Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой
«Вы посетите самое загадочное место Куршской косы — Танцующий лес — и услышите версии происхождения его причудливо изогнутых деревьев»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
«Танцующий лес, который будто перенесет вас в старинную сказку»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700 за всё до 4 чел.
Природное и историческое богатство Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600 за всё до 6 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Куршская коса: куда уходят дюны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
73 отзыва
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
«Проехав немного дальше в сторону литовской части косы, вы окажетесь в самом загадочном месте этой земли — в Танцующем лесу»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
«В Танцующем лесу раскроете секреты причудливых деревьев с изогнутыми стволами»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса: нетривиальный маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
«Вас ждет нетривиальный маршрут: высоты Эфа и Мюллера, Дюна Петшберг и Орнитологическая станция, Танцующий лес и Королевский бор, озера и поселки»
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
«Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«А ещё разгадаем тайны Танцующего леса»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
«Затем окажемся в Танцующем лесу и пройдём по экотропе мимо изогнутых деревьев»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500 за человека
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«А ещё посетим несколько смотровых площадок и непременно заглянем в Танцующий лес»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«Танцующий лес (временно закрыт до мая 2022 года) со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека

Когда посадили деревья и почему они искривились?

Лес насадили в 1961 году, для укрепления дюн. С тех пор деревья выросли и приняли весьма необычный вид. Но что же заставило их принять столь загадочную форму? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Кажется, что это ведьмы устроили шабаш, а те, кому решил прогуляться в этом лесу, уверены, что с углублением в чащу "танец" деревьев становится более ужасающим. Да и прогулка выйдет довольно мрачной — в лесу мёртвая тишина, птицы не поют, зверей не видно, да и ощущения довольно необычные — кто-то впадает в депрессию, а у кого-то, наоборот, прилив сил. Причина, по которой так странно искривились стволы деревьев, так и не установлена. Некоторые считают, что деревья деформировались из-за агрессивных природных явлений — скачки температуры, сильный ветер, часто меняющий своё направление, своеобразный состав почвы... Сторонники другой теории валят всё на насекомых, прожорливыми гусеницами которых были повреждены деревья при посадке. Наиболее популярна ещё одна версия — движение песка, для укрепления которого и был посажен лес. Есть поклонники и у мнения, что причина всему — необычная мощная энергетика места, не изученная до конца. Не остались в стороне поклонники ужасов и мистики. Они приписывают состояние леса его сакральности и особому мистическому статусу — на его месте в старину рос священный лес, весьма почитаемый местным населением. А по самой мистической версии на этом месте расположен портал в потусторонний мир. Не обошлось и без легенд. По одной из них, когда-то в здешних местах охотился князь-язычник. Вдруг он услышал дивную музыку и увидел красавицу с лирой. Молодые люди полюбили друг друга, но красавица поставила условие — князь должен принять христианство. А для подтверждения силы Христа, заставила танцевать окружающие их деревья. А вот экологи обеспокоены судьбой леса. Движение в лесу разрешено только по специальным дорожкам, ограждённым перилами. Несмотря на это, защитники леса утверждают, что наиболее редкие и красивые деревья уже погибли

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
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    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
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    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Е
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    4 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,
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    его историю, тонкости и интересные истории из жизни людей прошлых лет! Слушать его рассказы одно удовольствие! Также провез нас по самым красивым местам Куршской Косы! Мы получили огромный заряд бодрости, положительных эмоций! Желаем процветания, добра и успехов Эдуарду!

    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько
  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Самое-самое на Куршской косе
    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
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    душевной женщины. 10 часов пролетели на одном дыхании: хороший автомобиль, комфортное вождение, интересные локации и рассказы о них, захватывающие виды, вкусная еда. 12-летняя дочь осталась очень довольна, особенно понравились орнитологическая станция Фрингилла, Танцующий лес и встреча с лисами и белками. Очень много узнали и увидели, нагулялись, надышались, отличная экскурсия❤️

    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Всё отлично! Ездили с Эдуардом. Продуманный маршрут, чтобы не пересекаться с толпами других туристов. С шутками-прибаутками время пролетело незаметно!
  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Танцующий лес»

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