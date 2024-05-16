1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024Остались довольны пешеходной экскурсией по району Амалиенау. Интересно составленный маршрут и запоминающийся рассказ, время пролетело незаметно!
- ИИрина16 мая 2024Все отлично👍
- ООльга23 апреля 2024Экскурсия понравилась, Лилия очень интересно рассказывает, всем рекомендую погулять по Амалиенау
- ДДиана9 января 2024Прекрасный гид Геннадий. Все было супер! Необычная подача информации, очень запоминающаяся, прекрасное чувство юмора, красивый литературный язык
- ННаталья7 января 2024Экскурсия очень понравилась! Посетили много интересных и красивых мест! В переездах между точками гид Елена очень интересно рассказывала обо всем,
- ВВладислав4 января 2024Замечательная экскурсия, охватывающая не самые популярные, но очень интересные направления и достопримечательности. Прекрасный музей патефона, где можно в живую услышать как звучат антикварные экспонаты! Особенно хочется отметить экскурсовода Дмитрия - максимальное взаимодействие с туристами, увлекательные живые рассказы!
- ЛЛюдмила19 декабря 2023Замечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушать. Рекомендую!!! Желаем команде процветания!
- ЮЮрий23 октября 2023Большое спасибо за насыщенную и интересную экскурсию.
- SSergey20 октября 2023Отличная обзорная экскурсия по следам старого Кёнигсберга в современном Калининграде. Уделили достаточно времени самым примечательным местам исторического наследия. Наряду с
- ККузьменко15 августа 2023Авторская ночная экскурсия по заброшенному немецкому фортуЭкскурсия очень понравилась! Эмоции и впечатления незабываемые! Но слабонервным тут не место🤪! Дети в восторге! Кто хочет необычных впечатлений в истории обращайтесь к Денису!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Заброшенные места»
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