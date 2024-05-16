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что встречается в Калининграде и окрестностях (природа, памятники архитектуры, довоенные и послевоенные постройки), очень хорошо разбирается в истории края! Молодец! Еще был очень вкусный кофе с десертом в музее патефонов и обед на ферме Тюниных, где все желающие подписали и отправили почтой России домой красочную рождественскую открытку. Буду обязательно рекомендовать ваше агенство и данное направление!