Экскурсии по заброшенным местам Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Калининграде, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Кёнигсберг - город призрак
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
8 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
    Остались довольны пешеходной экскурсией по району Амалиенау. Интересно составленный маршрут и запоминающийся рассказ, время пролетело незаметно!
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
    Все отлично👍
  • О
    Ольга
    23 апреля 2024
    Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
    Экскурсия понравилась, Лилия очень интересно рассказывает, всем рекомендую погулять по Амалиенау
  • Д
    Диана
    9 января 2024
    Кёнигсберг - город призрак
    Прекрасный гид Геннадий. Все было супер! Необычная подача информации, очень запоминающаяся, прекрасное чувство юмора, красивый литературный язык
  • Н
    Наталья
    7 января 2024
    Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
    Экскурсия очень понравилась! Посетили много интересных и красивых мест! В переездах между точками гид Елена очень интересно рассказывала обо всем,
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    что встречается в Калининграде и окрестностях (природа, памятники архитектуры, довоенные и послевоенные постройки), очень хорошо разбирается в истории края! Молодец! Еще был очень вкусный кофе с десертом в музее патефонов и обед на ферме Тюниных, где все желающие подписали и отправили почтой России домой красочную рождественскую открытку. Буду обязательно рекомендовать ваше агенство и данное направление!

  • В
    Владислав
    4 января 2024
    Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
    Замечательная экскурсия, охватывающая не самые популярные, но очень интересные направления и достопримечательности. Прекрасный музей патефона, где можно в живую услышать как звучат антикварные экспонаты! Особенно хочется отметить экскурсовода Дмитрия - максимальное взаимодействие с туристами, увлекательные живые рассказы!
  • Л
    Людмила
    19 декабря 2023
    Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
    Замечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушать. Рекомендую!!! Желаем команде процветания!
    Замечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушатьЗамечательная экскурсия! Побывали в нескольких городах, местах, а усталости не было. Экскурсовода Инну просто приятно слушать
  • Ю
    Юрий
    23 октября 2023
    Кёнигсберг - город призрак
    Большое спасибо за насыщенную и интересную экскурсию.
  • S
    Sergey
    20 октября 2023
    Кёнигсберг - город призрак
    Отличная обзорная экскурсия по следам старого Кёнигсберга в современном Калининграде. Уделили достаточно времени самым примечательным местам исторического наследия. Наряду с
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    историческими справками гид делился личными историями как житель города. Также Геннадий уберёг дождевиками от внезапно налетевшего ливня, с ним не страшно ехать в любую погоду.

  • К
    Кузьменко
    15 августа 2023
    Авторская ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
    Экскурсия очень понравилась! Эмоции и впечатления незабываемые! Но слабонервным тут не место🤪! Дети в восторге! Кто хочет необычных впечатлений в истории обращайтесь к Денису!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
  2. Кёнигсберг - город призрак
  3. Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 9 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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