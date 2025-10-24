Д Дмитрий Хорошая экскурсия, с удовольствием прогулялся по историческим местам. На форту понравилось, есть что посмотреть.

П Полина Мне очень понравилась данная экскурсия. Если замок сильно разрушен, то форт практически не пострадал от времени и войн. И это даёт возможность нам всё осмотреть и легко представить себя в прошлом.

И у нас был толковый гид по этим историческим объектам. Что тоже помогает погружаться в историю.

Е Елена Атмосферные руины + интересный рассказ экскурсовода и ты погружаешься в атмосферу, представляешь, как когда-то тут жили рыцари…

Благодарю, за прекрасную во всех отношениях экскурсию!

Н Наталья Хорошая экскурсия, много информации в интересном изложении от нашего экскурсовода. Замок, останки замка, находятся в красивом месте - на берегу залива. Приятное место, нет чувства заброшенности. Форт конечно лучше сохранился, тоже интересно было побродить там.

С Светлана Экскурсия очень понравилась! Вся поездка пронизана духом старины. Впечатлил форт с его запутанной системой коридоров, где легко потеряться. Впечатления остались яркие и положительные!

С Светлана Спасибо большое, мне очень понравилось!

Посетили Форт 11, отлично сохранился, было интересно побывать внутри него. В замке понравилось его живописное расположение.

Д Дмитрий Экскурсия понравилась. Информативно и удобно. С архитектурной точки больше понравился форт 11, т. к. он достаточно хорошо сохранился. Но интересно было и там и там. Экскурсовод так рассказывал, что фантазия сама дорисовывала недостающее.

А Анна Форт 11 очень интересен - хорошо сохранился, можно представить что и как там было. А сейчас там вполне мирно, кролики бегают, петухи)) Хочу отметить хорошую организацию поездки и высокий уровень экскурсионного сопровождния.

И Ирина Эта экскурсия еще один форт в мою копилку. 11 форт хорошо сохранился, очень приятная для посещения территория вокруг и экспозиции внутри. Не перестаю удивляться, как люди там ориентировались, столько коридоров и ходов.

Спасибо за интересный маршрут и отлично организованную поездку!