Описание экскурсииЭта программа познакомит с фортификационными сооружениями Кенигсберга: Бранденбургские ворота, замок Бранденбург и Форт №11 «Денхофф». Бранденбургские ворота, единственные из всех сохранившихся до наших дней кёнигсбергских ворот, выполняющие свою прежнюю транспортную функцию. Остановка на «Бранденбургских» воротах с посещением «Музея Марципана». Форт № 11«Дёнхофф» Здесь во время экскурсии вы узнаете удивительную историю уникального военного сооружения, где все детали до сих пор функционируют. Это самый сохранившийся из всех фортов Кенигсберга, т. к. в 1945 г. гарнизон форта капитулировал почти без боя. Краткое посещение фотозон кафе и мини-фермы с кроликами и индоутками. Редюит бастиона Обертайх Фортификационное сооружение XIX века, входившее в состав Грольманского верхнего фронта. Сейчас здесь находится музейная экспозиция «Объект №13» — это туристический комплекс, где вы можете узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о Кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлем информацию по отправлению в мессенджере "Вотс ап"
По четвергам в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бранденбургские ворота
- Музей марципана
- Бастион Обертайх
- Форт №11 «Денхофф»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты в форт №11, бастион Обертайх
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (паркинг)
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии менеджер пришлем информацию по отправлению в мессенджере «Вотс ап»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
24 окт 2025
Хорошая экскурсия, с удовольствием прогулялся по историческим местам. На форту понравилось, есть что посмотреть.
П
Полина
10 окт 2025
Мне очень понравилась данная экскурсия. Если замок сильно разрушен, то форт практически не пострадал от времени и войн. И это даёт возможность нам всё осмотреть и легко представить себя в прошлом.
И у нас был толковый гид по этим историческим объектам. Что тоже помогает погружаться в историю.
Е
Елена
15 сен 2025
Атмосферные руины + интересный рассказ экскурсовода и ты погружаешься в атмосферу, представляешь, как когда-то тут жили рыцари…
Благодарю, за прекрасную во всех отношениях экскурсию!
Н
Наталья
5 сен 2025
Хорошая экскурсия, много информации в интересном изложении от нашего экскурсовода. Замок, останки замка, находятся в красивом месте - на берегу залива. Приятное место, нет чувства заброшенности. Форт конечно лучше сохранился, тоже интересно было побродить там.
С
Светлана
11 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Вся поездка пронизана духом старины. Впечатлил форт с его запутанной системой коридоров, где легко потеряться. Впечатления остались яркие и положительные!
С
Светлана
1 авг 2025
Спасибо большое, мне очень понравилось!
Посетили Форт 11, отлично сохранился, было интересно побывать внутри него. В замке понравилось его живописное расположение.
Д
Дмитрий
24 июл 2025
Экскурсия понравилась. Информативно и удобно. С архитектурной точки больше понравился форт 11, т. к. он достаточно хорошо сохранился. Но интересно было и там и там. Экскурсовод так рассказывал, что фантазия сама дорисовывала недостающее.
А
Анна
12 июн 2025
Форт 11 очень интересен - хорошо сохранился, можно представить что и как там было. А сейчас там вполне мирно, кролики бегают, петухи)) Хочу отметить хорошую организацию поездки и высокий уровень экскурсионного сопровождния.
И
Ирина
23 мая 2025
Эта экскурсия еще один форт в мою копилку. 11 форт хорошо сохранился, очень приятная для посещения территория вокруг и экспозиции внутри. Не перестаю удивляться, как люди там ориентировались, столько коридоров и ходов.
Спасибо за интересный маршрут и отлично организованную поездку!
С
Светлана
8 мая 2025
Интересная получилась поездка, вся краснокирпичная. От рыцарей, до начала 20 века. Очень понравилось на форту, в коридорах можно заплутать. А замок расположен на берегу залива, на который открывается живописный вид. Мне понравилось!
