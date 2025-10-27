Вечерняя экскурсия по форту №11 «Дёнхофф» в Калининграде - это уникальная возможность ощутить магию старинной крепости в свете заката.
Участники смогут прогуляться по фортификации, услышать легенды и факты из архивов, побывать
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Атмосфера старинного форта
- 🌅 Вечерний свет и магия
- 📜 Легенды и архивные факты
- 🔍 Доступ в закрытые помещения
- 📸 Фотографии с артефактами
- ☕ Чаепитие с видом
Что можно увидеть
- Форт Дёнхофф
Описание экскурсии
Форт Дёнхофф сохранился до наших дней в своём первоначальном виде практически полностью. Единственный из пятнадцати фортов Кёнигсберга! Мы приглашаем вас:
- прогуляться по старинной фортификации
- в вечернем свете ощутить магию старинной крепости
- услышать легенды этого места и добытые нами из архивов факты
- побывать в коридорах и помещениях форта, куда посетителей обычно не пускают
- прикоснуться к артефактам и сфотографироваться с ними
- выпить чаю, любуясь окрестными пейзажами
На экскурсии вы узнаете:
- о повседневной жизни и быте обитателей форта
- оборонительных стратегиях
- истории строительства крепости и значении для города
- и многом другом!
Кому подойдёт экскурсия
- Всем, кто интересуется историей и культурой Калининграда, в том числе искушённым путешественникам, которые уже бывали здесь
- Тем, кто ищет нестандартные решения для компании друзей или корпоративных мероприятий
Обратите внимание: Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются на экскурсию.
Организационные детали
- Материал экскурсии рассчитан на путешественников старше 15 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и воскресенье в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в форт
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 112 туристов
Арт-директор 11 форта «Дёнхофф» и 1 форта «Штайн»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
27 окт 2025
20% интересности экскурсии зависит от материала, 80% от рассказчика. Путешествие в форт собрало 200% моего восторга. Участливый, увлеченный своим делом гид, по крупицам воссозданная история не только одного форта, но
Ю
Юлия
17 окт 2025
Интересная, необычная экскурсия! Понравилась.
Экскурсовод Дима - фанат своего дела!
А
Анна
25 сен 2025
Нам посчастливилось попасть к экскурсоводу Дмитрию. Было супер увлекательно, насыщенно и познавательно.
На форте вечером безлюдно и немного тревожно, но очень интересно)
Ольга
25 сен 2025
Очень интересно и круто, что экскурсия прошла в мини группе - есть возможность всё осмотреть и задать вопросы. Спасибо гиду Андрею, видно, что он любит своё дело! Совет - брать с собой репелленты от комаров)
А
Анастасия
14 сен 2025
Сегодня побывали на вечерней экскурсии по форту Дёнхофф, которую проводил гид Андрей, — и до сих пор под впечатлением! Если хотите получить максимум информации, узнать историю из первых уст и увидеть форт Дёнхофф таким, каким его не увидишь днём, обязательно выбирайте вечернюю экскурсию с Андреем. Однозначно рекомендую!
Светлана
9 сен 2025
Эксклюзивная экскурсия! Рекомендую к посещению,если у вас возникло желание посетить данный форт!
Ночной форт-это так необычно и атмосферно! Денис просто удивительный и очень эрудированный экскурсовод с хорошо поставленной речью!
Наталия
18 авг 2025
Были на экскурсии 18.08.2025.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Дмитрий интересно и довольно подробно рассказал о истрии форта, его устройстве, показал то, что доступно осмотру. Отвечал на все интересующие вопросы. Человек любит и знает свою работу, умеет донести знания до других.
Экскурсия проходила в группе из 6 человек, тихо, без шума и гама.
Ну и конечно местные пушистые обитатели - они везде!
М
Михаил
14 авг 2025
Классная экскурсия по форту вечером. Нет толпы туристов, только мы. Рассказ о форте и не только понятен, видно, что экскурсовод "живёт" этим. Спасибо.
А
Алена
10 авг 2025
С огромным удовольствием провели время на замечательной экскурсии по форту Дёнхоф в сопровождении Андрея. Интересный рассказ, экскурсия динамичная и насыщенная. Плюс проходит в то время, когда в форте уже никого нет. Превосходный исторический экскурс и интересные беседы. Очень рекомендуем всей семьей.
Н
Наталья
10 июл 2025
Здравствуйте.
Экскурсия оправдала наши ожидания. Было интересно, волнующее и увлекательно.
Наш гид постарался своим рассказом заинтересовать каждого из нас. Отвечал на все наши вопросы.
Нам предложили побродить по форду самостоятельно, но мы непредусмотрительно не взяли верхнюю одежду. Поэтому пришлось выйти из форда на улицу.
Экскурсию рекомендую.
По территории бегаю кролики. Очень мило!
А
Александр
24 июн 2025
Экскурсия получилась очень познавательной и интересной. Гид Андрей увлечен своим делом и вкладывает душу в свое занятие. Молодцы ребята! Так держать! 👍
А
Анастасия
22 июн 2025
Посещали данную экскурсию 22.06.2025 с экскурсоводом Дмитрием. Это очень интересная, познавательная экскурсия. Дмитрий ответил на все интересующие вопросы понятно и доходчиво. Спасибо огромное!
С
Сергей
19 июн 2025
Отличная и очень интересная экскурсия, кроме нашей группы никого не было, что позволило осмотреть всё что хочется в деталях. Отличный экскурсовод, хорошо погружён в тему, с явным интересом всё рассказывает, приятно и интересно слушать. Отличное погружение в историю фортификационных сооружений! Однозначно стоит посетить!
М
Мария
2 июн 2025
Нас было четверо, получилась индивидуальная экскурсия. Андрей - настоящий знаток своего дела. Видно, что он любит то, что делает, да и как человек очень приятен в общении, с отличным чувством
