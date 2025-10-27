А Анастасия читать дальше и целого города в различные периоды. Подкупает и то, с каким трепетом сотрудники музея к нему относятся.

Спасибо гиду Андрею за такое приключение!

Жаль только, летучие мышки не показались, но этот нюанс сполна компенсировало полчище кроликов во дворе) 20% интересности экскурсии зависит от материала, 80% от рассказчика. Путешествие в форт собрало 200% моего восторга. Участливый, увлеченный своим делом гид, по крупицам воссозданная история не только одного форта, но

Ю Юлия Интересная, необычная экскурсия! Понравилась.

Экскурсовод Дима - фанат своего дела!

А Анна Нам посчастливилось попасть к экскурсоводу Дмитрию. Было супер увлекательно, насыщенно и познавательно.

На форте вечером безлюдно и немного тревожно, но очень интересно)

Ольга Очень интересно и круто, что экскурсия прошла в мини группе - есть возможность всё осмотреть и задать вопросы. Спасибо гиду Андрею, видно, что он любит своё дело! Совет - брать с собой репелленты от комаров)

А Анастасия Сегодня побывали на вечерней экскурсии по форту Дёнхофф, которую проводил гид Андрей, — и до сих пор под впечатлением! Если хотите получить максимум информации, узнать историю из первых уст и увидеть форт Дёнхофф таким, каким его не увидишь днём, обязательно выбирайте вечернюю экскурсию с Андреем. Однозначно рекомендую!

Светлана Эксклюзивная экскурсия! Рекомендую к посещению,если у вас возникло желание посетить данный форт!

Ночной форт-это так необычно и атмосферно! Денис просто удивительный и очень эрудированный экскурсовод с хорошо поставленной речью!

Наталия Были на экскурсии 18.08.2025.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Дмитрий интересно и довольно подробно рассказал о истрии форта, его устройстве, показал то, что доступно осмотру. Отвечал на все интересующие вопросы. Человек любит и знает свою работу, умеет донести знания до других.

Экскурсия проходила в группе из 6 человек, тихо, без шума и гама.

Ну и конечно местные пушистые обитатели - они везде!

М Михаил Классная экскурсия по форту вечером. Нет толпы туристов, только мы. Рассказ о форте и не только понятен, видно, что экскурсовод "живёт" этим. Спасибо.

А Алена С огромным удовольствием провели время на замечательной экскурсии по форту Дёнхоф в сопровождении Андрея. Интересный рассказ, экскурсия динамичная и насыщенная. Плюс проходит в то время, когда в форте уже никого нет. Превосходный исторический экскурс и интересные беседы. Очень рекомендуем всей семьей.

Н Наталья Здравствуйте.

Экскурсия оправдала наши ожидания. Было интересно, волнующее и увлекательно.

Наш гид постарался своим рассказом заинтересовать каждого из нас. Отвечал на все наши вопросы.

Нам предложили побродить по форду самостоятельно, но мы непредусмотрительно не взяли верхнюю одежду. Поэтому пришлось выйти из форда на улицу.

Экскурсию рекомендую.

По территории бегаю кролики. Очень мило!

А Александр Экскурсия получилась очень познавательной и интересной. Гид Андрей увлечен своим делом и вкладывает душу в свое занятие. Молодцы ребята! Так держать! 👍

А Анастасия Посещали данную экскурсию 22.06.2025 с экскурсоводом Дмитрием. Это очень интересная, познавательная экскурсия. Дмитрий ответил на все интересующие вопросы понятно и доходчиво. Спасибо огромное!

С Сергей Отличная и очень интересная экскурсия, кроме нашей группы никого не было, что позволило осмотреть всё что хочется в деталях. Отличный экскурсовод, хорошо погружён в тему, с явным интересом всё рассказывает, приятно и интересно слушать. Отличное погружение в историю фортификационных сооружений! Однозначно стоит посетить!