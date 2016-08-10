Предлагаю вам окунуться — в полном смысле этого слова — в историю янтаря. Вы посетите карьер, где добывают минерал, и музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок».
А затем под руководством опытного дайвера познакомитесь с подводным миром старого карьера и увидите чудеса, которые в нём таятся.
А затем под руководством опытного дайвера познакомитесь с подводным миром старого карьера и увидите чудеса, которые в нём таятся.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Я заберу вас из отеля и доставлю в посёлок Янтарный. Там вы увидите карьер, в котором добывают янтарь открытым способом, и посетите музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок».
Осмотрите шахту и карьер, где раньше тоже добывался янтарь, а теперь здесь ныряют дайверы.
Пройдёте инструктаж и погрузитесь в таинственный подводный мир карьера. Увидите лес под водой и затопленные суда даже на небольшой глубине учебного погружения.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в Янтарный и обратно, вход на янтарный карьер и в Янтарный замок, аренда снаряжения для дайвинга, инструктаж, чай/кофе
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — либо в столовой комбината, либо в ресторане «Галера»
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 4 туристов
Профессиональный гид, путешественник. Дайвмастер PADI. Люблю Балтику и активное времяпровождение: дайвинг, виндсерфинг, яхтинг. Калининградская область богата на водные виды спорта. Приглашаю вас увидеть наш край с необычной стороны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
10 авг 2016
Экскурсия ОГОНЬ! Лучшее из того что было в Калиниграде. Михаил забрал нас из гостиницы на Mini Cooper:) прокатились по живописным дорогам до Янтарного. Побывали в дайв-центре, нырнули в затопленный карьер
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
Янтарное солнце Калининграда
Узнайте тайны Балтийского моря и янтаря, создайте свои украшения и попробуйте местные продукты. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: Альтернативный музей янтаря в Куликово
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
14 ноя в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по янтарному побережью из Калининграда
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.