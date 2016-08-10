Мои заказы

Необычный день в Янтарном - на воде и под водой (из Калининграда)

Исследовать царство янтаря и погрузиться в подводный мир с профессиональным дайвером
Предлагаю вам окунуться — в полном смысле этого слова — в историю янтаря. Вы посетите карьер, где добывают минерал, и музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок».

А затем под руководством опытного дайвера познакомитесь с подводным миром старого карьера и увидите чудеса, которые в нём таятся.
5
1 отзыв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Я заберу вас из отеля и доставлю в посёлок Янтарный. Там вы увидите карьер, в котором добывают янтарь открытым способом, и посетите музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок».

Осмотрите шахту и карьер, где раньше тоже добывался янтарь, а теперь здесь ныряют дайверы.

Пройдёте инструктаж и погрузитесь в таинственный подводный мир карьера. Увидите лес под водой и затопленные суда даже на небольшой глубине учебного погружения.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в Янтарный и обратно, вход на янтарный карьер и в Янтарный замок, аренда снаряжения для дайвинга, инструктаж, чай/кофе
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — либо в столовой комбината, либо в ресторане «Галера»

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 000 ₽
Михаил
Михаил — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 4 туристов
Профессиональный гид, путешественник. Дайвмастер PADI. Люблю Балтику и активное времяпровождение: дайвинг, виндсерфинг, яхтинг. Калининградская область богата на водные виды спорта. Приглашаю вас увидеть наш край с необычной стороны!
Максим
Максим
10 авг 2016
Экскурсия ОГОНЬ! Лучшее из того что было в Калиниграде. Михаил забрал нас из гостиницы на Mini Cooper:) прокатились по живописным дорогам до Янтарного. Побывали в дайв-центре, нырнули в затопленный карьер
по добыче янтаря. Для меня было важно именно само погружение:) на дне есть кое-что посмотреть, но без особых чудес. Плавают мины:) лежат снаряды. Даже акула есть:) Потом поехали на настоящее производство янтаря.

