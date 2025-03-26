6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в Янтарный начинается с Калининграда, где гости отправляются в уникальный городок, известный своими огромными запасами янтаря. Здесь находится единственный в мире янтарный комбинат.



Прогулка по самому широкому пляжу региона, посещение парка Беккера с редкими деревьями и осмотр водонапорной башни 1920 года делают эту экскурсию незабываемой. Завершает маршрут возможность увидеть гигантский карьер и музей «Янтарная палата»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Янтарного - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В мае и сентябре также можно насладиться приятным климатом, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные возможности для пляжного отдыха.

Сейчас август — это идеальное время.