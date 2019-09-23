6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Провожу экскурсии на комфортном для путешествий компактвэне Рено Гранд Сценик III (кол-во мест: 5+2). Беру только один заказ в день, поэтому при желании вы сможете взять дополнительное время. Показываю своим гостям не только Калининград и область, но и Польшу, Литву. Активно работаю в сфере туризма с 2015 года. На сегодняшний день у меня есть две аккредитации гида. Образование — высшее, родился в 1983 г., водительский стаж с 2002 г. Постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!