6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Калининграда - в Янтарный

Путешествие в Янтарный обещает удивительные открытия: широкий пляж, редкие деревья и величественный карьер ждут вас
Путешествие в Янтарный начинается с Калининграда, где гости отправляются в уникальный городок, известный своими огромными запасами янтаря. Здесь находится единственный в мире янтарный комбинат.

Прогулка по самому широкому пляжу региона, посещение парка Беккера с редкими деревьями и осмотр водонапорной башни 1920 года делают эту экскурсию незабываемой. Завершает маршрут возможность увидеть гигантский карьер и музей «Янтарная палата»
4.9
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный янтарный карьер
  • 🏖️ Самый широкий пляж региона
  • 🌳 Парк с редкими деревьями
  • 🏛️ Историческая водонапорная башня
  • ⛪ Храм Казанской иконы Божией Матери

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Янтарного - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В мае и сентябре также можно насладиться приятным климатом, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные возможности для пляжного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Калининграда - в Янтарный
Из Калининграда - в Янтарный
Из Калининграда - в Янтарный

Что можно увидеть

  • Пляж
  • Променад
  • Парк Беккера
  • Водонапорная башня
  • Храм Казанской иконы Божией Матери
  • Янтарный карьер
  • Музей «Янтарная палата»

Описание экскурсии

Пляж — самый широкий в Калининградской области.

2-километровый променад, который строили по программе приграничного сотрудничества «Россия — Польша — Литва».

Парк Беккера со множеством редких деревьев.

Водонапорная башня 1920 года.

Храм Казанской иконы Божией Матери — бывшая евангелистская кирха.

Гигантский карьер по добыче янтаря и музей «Янтарная палата» — по желанию.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле, встречу вас в Калининграде или Светлогорске
  • От Калининграда до Янтарного ехать около 1 ч, от Светлогорска — около 30 мин
  • Дополнительные расходы (по желанию): комплексный билет в музей «Янтарная палата» и на смотровую площадку карьера — 1000–1500 ₽ за чел. в зависимости от пакета, есть льготы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Работаю гидом с 2015 г. Имею профильное образование, несколько аккредитаций и федеральную аттестацию. Провожу по-настоящему индивидуальные экскурсии. Владею автомобилем комфорт-класса и микроавтобусом с панорамными люками (до 7 человек). Большинство моих гостей снова возвращаются в наш край и лично ко мне. До встречи на экскурсии!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный гид и аккуратный водитель. Наша авто экскурсия оставила самые лучшие впечатления! Я заранее написала
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и объяснила, чего мы ждём от экскурсии, что интересует и мы смогли полностью погрузиться в "янтарную тему": впечатлились размахом действуешего карьера, посидели в янтарной пирамиде, поискал янтарь в песочнице (это оказалось очень азартно). Потом познакомились с процессами обработки янтаря в небольшой частной мастерской. Все посмотрели, потрогали, приценились и купили сувениры. Далее съездили на экскурсию от Янтарного комбината (современный интерактивный музей и историческая выставка изделий из янтаря). Ещё успели прогуляться по парку в Янтарном, выйти к пляжу и помочить ладошки в Балтийском море. По ходу движения Алексей вел экскурсию сам, на карьер и в музей надо купить билет.

Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный+1
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный
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Ирина
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали экскурсию по Янтарному. Несмотря на холодную погоду, экскурсия с Алексеем пролетела быстро и со вкусом, перемещались между точками экскурсии на комфортном автомобиле Алексея. Алексей захватил наше внимание, рассказал интересные факты о Янтарном. Нам очень понравилось. Рекомендую.
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали+1
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали
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Александр
Алексей очень комфортный и заботливый организатор поездки. Предложенные экскурсии по настоящему интересны. Вся семья осталась в восторге от знакомства! От души рекомендую Алексея и желаю ему всяческих успехов!
Алексей очень комфортный и заботливый организатор поездки. Предложенные экскурсии по настоящему интересны. Вся семья осталась в
Алексей очень комфортный и заботливый организатор поездки. Предложенные экскурсии по настоящему интересны. Вся семья осталась в
Алексей очень комфортный и заботливый организатор поездки. Предложенные экскурсии по настоящему интересны. Вся семья осталась в
Алексей очень комфортный и заботливый организатор поездки. Предложенные экскурсии по настоящему интересны. Вся семья осталась в
Алексей очень комфортный и заботливый организатор поездки. Предложенные экскурсии по настоящему интересны. Вся семья осталась в
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Н
Экскурсия в Янтарный с посещением карьера (через Парк Динозавров) и музея янтаря, с заездом на смотровую площадку Филинской бухты пролетела на одном дыхании! Алексей погрузил и в историю региона в
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целом (от Тевтонского ордена до Бисмарка), и в историю начала добычи янтаря. Может показаться, что целый день на Янтарный это много - но это совсем не так!!!! Интересно все: и грандиозный карьер, где добывают камень, и янтарная пирамида, и карьерная техника, и экспонаты интерактивного музея. Даже 14 летняя дочь с большим интересом слушала всю экскурсию. А в песочнице на карьере «добывали» янтарь лопатками всей семьей! Алексей очень грамотно выстроил маршрут экскурсии, чтобы все увидеть в комфортном режиме (с самых зрелищных точек), а завершить Янтарный прекрасным литературным парком и, конечно, пляжем!

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О
Посетили с супругом Янтарный город с индивидуальным гидом Алексеем. Экскурсия очень понравилась от самого начала, когда Алексей нас встретил у отеля, до самого конца - когда он нас довез обратно
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в отель. Сама экскурсия заняла практически целый день, но это время пролетело просто незаметно, так как все это время нас Алексей погрузил в интересный рассказ как об Янтарном городе, так и о Калининградской области, истории. Информация была настолько интересная, что ее количество не утомило. Это исключительно профессиональный подход Алексея. Спасибо большое Алексею! Рекомендуем и Алексея и данную экскурсию с ним!!!

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Марина
Огромное спасибо Алексею за экскурсию в Янтарный! Алексей очень опытный гид, прекрасно владеет материалом, замечательный рассказчик, интеллигентный и приятный в общении человек. Мы с сыном слушали его весь день с
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огромнейшим интересом. Алексей показал нам все самые красивые и значимые места, показал нам интересные исторические фотографии. Посреди экскурсии пошел сильный ливень, и Алексей смог переиграть наше расписание так, чтобы мы все равно все успели посмотреть с учётом перерыва на дождь. Сын был счастлив найти янтарь в песочнице рядом с Приморским карьером. Благодаря Алексею мы знаем очень многое о янтаре! Но больше всего меня впечатлили аисты, которых нам показал Алексей - они гнездятся на полуразрушенной кирхе 14 века, это очень атмосферное место. Очень рекомендую данную экскурсию и Алексея как высокопрофессионального гида.

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