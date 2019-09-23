6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильное путешествие на курорт, который издавна славится солнечным камнем

Алексей
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Алексей – ваш гид
Во время экскурсии вы посетите бывший Пальмникен, а ныне городок Янтарный в Калининградской области, который славится янтарем еще со времен Тевтонского Ордена.

Именно здесь расположено 90% разведанных мировых запасов янтаря, и здесь же находится единственный в мире янтарный комбинат.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Янтарный город
Янтарный город

Программа

Вы осмотрите основные достопримечательности:

  • самый широкий в области пляж;
  • двухкилометровый променад, строительство которого велось по программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша-Литва»;
  • парк Беккера с множеством редких деревьев;
  • водонапорная башня (1920 год);
  • храм Казанской иконы Божией Матери (бывшая евангелистская кирха);
  • гигантский карьер по добыче янтаря;
  • музей Янтарного комбината «Янтарная палата»;
  • памятник жертвам Холокоста.

И узнаете о ключевых местах и событиях. Также предусмотрено свободное время, которое вы можете потратить на то, чтобы:

  • позагорать и покупаться;
  • отведать свежей рыбки;
  • пройтись по променаду;
  • посетить уютные янтарные лавки и магазинчики.

Организационные детали

  • Количество охваченных достопримечательностей и время их посещений будет зависеть от вас. По договоренности можно продлить экскурсионное время из расчета — 1000 руб./час.
  • В экскурсию включено экскурсионное сопровождение и перемещение на легковом автомобиле (мы забираем с места вашего проживания в Калининграде). Все остальное туристы оплачивают самостоятельно и на свое усмотрение.
Янтарный город
Янтарный город
Янтарный город
Янтарный город
Янтарный город
Янтарный город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Провожу экскурсии на комфортном для путешествий компактвэне Рено Гранд Сценик III (кол-во мест: 5+2). Беру только один заказ в день, поэтому при желании вы сможете взять дополнительное время. Показываю своим гостям не только Калининград и область, но и Польшу, Литву. Активно работаю в сфере туризма с 2015 года. На сегодняшний день у меня есть две аккредитации гида. Образование — высшее, родился в 1983 г., водительский стаж с 2002 г. Постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Большое спасибо Алексею за высокопрофессиональную работу!!
В рамках одной экскурсии дал очень много информации, позволившей нам оценить этот регион как с исторической, экономической и архитектурной точек.
7 сентября 2019
Экскурсия интересная, нам все понравилось. Большое спасибо Алексею.
Екатерина
20 августа 2018
Алексей - прекрасный гид! Очень много знаний мы получили, хотя думали что такие частные экскурсии дают мало информации. Спасибо Вам за чудесный день и живое общение!
25 мая 2018
Интересный и доброжелательный гид. Экскурсия очень понравилась.
Irina
30 декабря 2017
Хорошо подготовлена и организована. Получаешь знания с комфортом , спасибо
5 января 2017
Замечательнаяэкскурсия! Большое впечатление произвел Алексей. Он обладает обширными историческими знаниями , интересно рассказывает о современном Калининграде и области. Очень коммуникабельный и комфортный в общении , заботливо относится к туристам. Эта экскурсия самое лучшее и запоминаемое в нашем путешествии . Спасибо огромное Алексею и вашей команде Трипстер.

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