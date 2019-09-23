6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания!
Эта авторская прогулка — не просто экскурсия, а настоящий квест с шуточными вопросами, заданиями и сюрпризами. Отправившись на 120 лет назад, вы прогуляетесь по улочкам курортного Кранца и проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдете старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах. Ребята не только увидят главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуют себя первооткрывателями города!