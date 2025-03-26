6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в Янтарный начинается с Калининграда, где гости отправляются в уникальный городок, известный своими огромными запасами янтаря. Здесь находится единственный в мире янтарный комбинат.
Прогулка по самому широкому пляжу региона, посещение парка Беккера с редкими деревьями и осмотр водонапорной башни 1920 года делают эту экскурсию незабываемой. Завершает маршрут возможность увидеть гигантский карьер и музей «Янтарная палата»
Прогулка по самому широкому пляжу региона, посещение парка Беккера с редкими деревьями и осмотр водонапорной башни 1920 года делают эту экскурсию незабываемой. Завершает маршрут возможность увидеть гигантский карьер и музей «Янтарная палата»
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальный янтарный карьер
- 🏖️ Самый широкий пляж региона
- 🌳 Парк с редкими деревьями
- 🏛️ Историческая водонапорная башня
- ⛪ Храм Казанской иконы Божией Матери
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Янтарного - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В мае и сентябре также можно насладиться приятным климатом, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные возможности для пляжного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пляж
- Променад
- Парк Беккера
- Водонапорная башня
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Янтарный карьер
- Музей «Янтарная палата»
Описание экскурсии
Пляж — самый широкий в Калининградской области.
2-километровый променад, который строили по программе приграничного сотрудничества «Россия — Польша — Литва».
Парк Беккера со множеством редких деревьев.
Водонапорная башня 1920 года.
Храм Казанской иконы Божией Матери — бывшая евангелистская кирха.
Гигантский карьер по добыче янтаря и музей «Янтарная палата» — по желанию.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле, встречу вас в Калининграде или Светлогорске
- От Калининграда до Янтарного ехать около 1 ч, от Светлогорска — около 30 мин
- Дополнительные расходы (по желанию): комплексный билет в музей «Янтарная палата» и на смотровую площадку карьера — 1000–1500 ₽ за чел. в зависимости от пакета, есть льготы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Работаю гидом с 2015 г. Имею профильное образование, несколько аккредитаций и федеральную аттестацию. Провожу по-настоящему индивидуальные экскурсии. Владею автомобилем комфорт-класса и микроавтобусом с панорамными люками (до 7 человек). Большинство моих гостей снова возвращаются в наш край и лично ко мне. До встречи на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень рада,что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с калининградским янтарем! Алексей - приятный собеседник, эрудированный гид и аккуратный водитель. Наша авто экскурсия оставила самые лучшие впечатления! Я заранее написала
+1
Вам был полезен этот отзыв?
В этот раз мы остановились в Янтарном - третья жемчужина на побережье Калининградской области, и заказали экскурсию по Янтарному. Несмотря на холодную погоду, экскурсия с Алексеем пролетела быстро и со вкусом, перемещались между точками экскурсии на комфортном автомобиле Алексея. Алексей захватил наше внимание, рассказал интересные факты о Янтарном. Нам очень понравилось. Рекомендую.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей очень комфортный и заботливый организатор поездки. Предложенные экскурсии по настоящему интересны. Вся семья осталась в восторге от знакомства! От души рекомендую Алексея и желаю ему всяческих успехов!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия в Янтарный с посещением карьера (через Парк Динозавров) и музея янтаря, с заездом на смотровую площадку Филинской бухты пролетела на одном дыхании! Алексей погрузил и в историю региона в
Вам был полезен этот отзыв?
О
Посетили с супругом Янтарный город с индивидуальным гидом Алексеем. Экскурсия очень понравилась от самого начала, когда Алексей нас встретил у отеля, до самого конца - когда он нас довез обратно
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Алексею за экскурсию в Янтарный! Алексей очень опытный гид, прекрасно владеет материалом, замечательный рассказчик, интеллигентный и приятный в общении человек. Мы с сыном слушали его весь день с
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Из Калининграда - в Янтарный»
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Открыть три города и три грани Балтийского побережья
Начало: На улице профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Калининграда
Насладиться морскими курортами, узнать о добыче солнечного камня и смастерить своё изделие
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по янтарному побережью из Калининграда
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 18 050 ₽
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Янтарная душа Калининграда
Путешествие в Калининград, где история янтаря оживает. Узнайте о добыче, легендах и загадках солнечного камня. Погрузитесь в атмосферу мистики
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 16 300 ₽ за группу