Есть в Калининграде здания, которые многие принимают за постройки послевоенного советского периода, хотя созданы они были в далекие и переломные 1920-ые годы.

Менялись времена, менялся быт, менялась и архитектура. Наступал век индустриализации, который требовал иных, принципиально новых образов и форм, функциональных и несовместимых со старой художественно-промышленной эстетикой.

«Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым» — один из главных постулатов той эпохи, сформулированный Вальтером Гропиусом.

Именно эту эпоху мы и будем открывать на нашей авторской прогулке 👣, где увидим знаковые здания архитектора новатора Ханнса Хоппа и его коллег по «прусскому функционализму» в самом центре Калининграда.