  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Пешеходная прогулка «Всё дело в Хоппе»

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Калининграда
В Калининграде есть здания, которые многие принимают за послевоенные постройки, хотя это далеко не так.

Вы познакомитесь с историей 📖 функционализма в довоенном Кёнигсберге и увидите опередившие своё время знаковые проекты Ханса Хоппа — главного архитектора столицы ⭐️ Восточной Пруссии в 1920-х годах.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пешеходная прогулка «Всё дело в Хоппе»
Пешеходная прогулка «Всё дело в Хоппе»

Что вы увидите

  • Знаковые здания архитектора новатора Ханнса Хоппа и его коллег
Есть в Калининграде здания, которые многие принимают за постройки послевоенного советского периода, хотя созданы они были в далекие и переломные 1920-ые годы.
Менялись времена, менялся быт, менялась и архитектура. Наступал век индустриализации, который требовал иных, принципиально новых образов и форм, функциональных и несовместимых со старой художественно-промышленной эстетикой.
«Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым» — один из главных постулатов той эпохи, сформулированный Вальтером Гропиусом.
Именно эту эпоху мы и будем открывать на нашей авторской прогулке 👣, где увидим знаковые здания архитектора новатора Ханнса Хоппа и его коллег по «прусскому функционализму» в самом центре Калининграда.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 площадь Победы, 1, Калининград
Пешеходная прогулка «Всё дело в Хоппе»
Пешеходная прогулка «Всё дело в Хоппе»
Пешеходная прогулка «Всё дело в Хоппе»
Пешеходная прогулка «Всё дело в Хоппе»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Виктория К. проводит ещё 6 экскурсий

Прогулка с местными: Истории Города К.
450
2 часа
Прогулка с местными: Истории Города К.
86 отзывов
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
485
2 часа
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
31 отзыв
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
2 200
2 часа
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
3 отзыва
Остров Канта — история старого Кенигсберга
450
2 часа
Остров Канта — история старого Кенигсберга
3 отзыва
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
2 200
2 часа
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
2 отзыва
Пешеходная прогулка "Непарадное искусство: стрит-арт в Калининграде"
2 900
2 часа
Пешеходная прогулка "Непарадное искусство: стрит-арт в Калининграде"

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
496 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
359 отзывов
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
351 отзыв
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
342 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
скидка10%
1280
1 152
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
278 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
1 000
6 часов
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
219 отзывов