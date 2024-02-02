Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Вы сможете пообщаться с симпатягами-хомлинами, изучить немецкие районы Хуфен и Амалиенау и при этом не устать. Увидите старинный зоопарк, дерево из эпохи динозавров и именные гидранты.
Послушаете, как домовики стали символами Калининграда, отыщите самых забавных из них и узнаете о новом месте их обитания.
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Описание
Что вас ожидает
Хомлин Уля и зоопарк
Прогулка начнётся со знакомства с озорной девчонкой-хомлином. Ульяна восседает рядом со старинным зоопарком. Я расскажу, как он появился и чем калининградцам дорог немецкий бегемот. Покажу, как рисуют здешние тюлени. И приглашу вас полюбоваться деревом, предки которого произрастали на планете ещё во времена динозавров!
Хуфен и именные гидранты
Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен. Будем разглядывать его дома и разгадывать их секреты. Например, какие профессии зашифрованы в зданиях. Я познакомлю вас со старыми гидрантами, имеющими собственные имена. Проведу по улице, названной в честь прусской Примадонны, и расскажу, как прославиться добрыми делами.
Хомлин Антошка и Амалиенау
Из Хуфена мы как по волшебству перенесёмся в Амалиенау. На одной из улиц этого красивейшего района проживает хомлин Антошка. Вы узнаете, как балуют мальчугана гости города и какой любопытный музей он охраняет. Если вам захочется продлить общение с хомлинами после экскурсии, я покажу новое место их обитания. Там можно выпить чашечку какао с лавандовым сиропом и отведать кашу по рецепту бабушки Марты.
Организационные детали
- Маршрут рассчитан на всю семью и лучше всего подойдёт детям от 9 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле зоопарка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.