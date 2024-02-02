От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда

Прогулка, на которую я вас приглашаю, отлично подойдёт взрослым и детям.

Вы сможете пообщаться с симпатягами-хомлинами, изучить немецкие районы Хуфен и Амалиенау и при этом не устать. Увидите старинный зоопарк, дерево из эпохи динозавров и именные гидранты.

Послушаете, как домовики стали символами Калининграда, отыщите самых забавных из них и узнаете о новом месте их обитания.
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Ближайшие даты:
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Хомлин Уля и зоопарк

Прогулка начнётся со знакомства с озорной девчонкой-хомлином. Ульяна восседает рядом со старинным зоопарком. Я расскажу, как он появился и чем калининградцам дорог немецкий бегемот. Покажу, как рисуют здешние тюлени. И приглашу вас полюбоваться деревом, предки которого произрастали на планете ещё во времена динозавров!

Хуфен и именные гидранты

Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен. Будем разглядывать его дома и разгадывать их секреты. Например, какие профессии зашифрованы в зданиях. Я познакомлю вас со старыми гидрантами, имеющими собственные имена. Проведу по улице, названной в честь прусской Примадонны, и расскажу, как прославиться добрыми делами.

Хомлин Антошка и Амалиенау

Из Хуфена мы как по волшебству перенесёмся в Амалиенау. На одной из улиц этого красивейшего района проживает хомлин Антошка. Вы узнаете, как балуют мальчугана гости города и какой любопытный музей он охраняет. Если вам захочется продлить общение с хомлинами после экскурсии, я покажу новое место их обитания. Там можно выпить чашечку какао с лавандовым сиропом и отведать кашу по рецепту бабушки Марты.

Организационные детали

  • Маршрут рассчитан на всю семью и лучше всего подойдёт детям от 9 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле зоопарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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