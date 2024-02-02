Прогулка, на которую я вас приглашаю, отлично подойдёт взрослым и детям. Вы сможете пообщаться с симпатягами-хомлинами, изучить немецкие районы Хуфен и Амалиенау и при этом не устать. Увидите старинный зоопарк, дерево из эпохи динозавров и именные гидранты. Послушаете, как домовики стали символами Калининграда, отыщите самых забавных из них и узнаете о новом месте их обитания.

за 1-4 человека или 690 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Хомлин Уля и зоопарк

Прогулка начнётся со знакомства с озорной девчонкой-хомлином. Ульяна восседает рядом со старинным зоопарком. Я расскажу, как он появился и чем калининградцам дорог немецкий бегемот. Покажу, как рисуют здешние тюлени. И приглашу вас полюбоваться деревом, предки которого произрастали на планете ещё во времена динозавров!

Хуфен и именные гидранты

Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен. Будем разглядывать его дома и разгадывать их секреты. Например, какие профессии зашифрованы в зданиях. Я познакомлю вас со старыми гидрантами, имеющими собственные имена. Проведу по улице, названной в честь прусской Примадонны, и расскажу, как прославиться добрыми делами.

Хомлин Антошка и Амалиенау

Из Хуфена мы как по волшебству перенесёмся в Амалиенау. На одной из улиц этого красивейшего района проживает хомлин Антошка. Вы узнаете, как балуют мальчугана гости города и какой любопытный музей он охраняет. Если вам захочется продлить общение с хомлинами после экскурсии, я покажу новое место их обитания. Там можно выпить чашечку какао с лавандовым сиропом и отведать кашу по рецепту бабушки Марты.

Организационные детали