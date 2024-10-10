Скорее, хомлины в беде! Они ищут дом — и только вы сможете помочь им. Прогуливаясь по красивым уголкам города и давая ответы на мои вопросы, вы найдёте жилища милых волшебных существ. Узнаете, кто такие вредоносные барстуки (не путайте с барсуками) и в чём секрет долголетия хомлинов. А ещё получите драгоценный подарок на память.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Вы получите карту и задания — выполняя их, найдёте ключи-подсказки и отгадаете, где находится тот или иной хомлин.

На нашем пути — знаменитый остров Канта, Кёнигсбергская биржа с благородными львами, очаровательный район Амалиенау, знаковые башни и другие интересные локации.

Вы узнаете, почему верный талисман Калининграда — прусский кот. Поймёте, как вышло, что калининградцы первыми в России увидели «Титаник». Познакомитесь с любимым лакомством хомлинов по старинному рецепту, узнаете их родословную и получите подарок от маленьких добытчиков янтаря.

Организационные детали