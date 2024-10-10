Скорее, хомлины в беде! Они ищут дом — и только вы сможете помочь им.
Прогуливаясь по красивым уголкам города и давая ответы на мои вопросы, вы найдёте жилища милых волшебных существ. Узнаете, кто такие вредоносные барстуки (не путайте с барсуками) и в чём секрет долголетия хомлинов. А ещё получите драгоценный подарок на память.
Прогуливаясь по красивым уголкам города и давая ответы на мои вопросы, вы найдёте жилища милых волшебных существ. Узнаете, кто такие вредоносные барстуки (не путайте с барсуками) и в чём секрет долголетия хомлинов. А ещё получите драгоценный подарок на память.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание квеста
Вы получите карту и задания — выполняя их, найдёте ключи-подсказки и отгадаете, где находится тот или иной хомлин.
На нашем пути — знаменитый остров Канта, Кёнигсбергская биржа с благородными львами, очаровательный район Амалиенау, знаковые башни и другие интересные локации.
Вы узнаете, почему верный талисман Калининграда — прусский кот. Поймёте, как вышло, что калининградцы первыми в России увидели «Титаник». Познакомитесь с любимым лакомством хомлинов по старинному рецепту, узнаете их родословную и получите подарок от маленьких добытчиков янтаря.
Организационные детали
- Это автомобильно-пешеходная экскурсия с остановками и прогулками
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 153 туристов
Добрый день! Мы команда гидов и по совместительству супружеская пара, которые готовы познакомить гостей с Калининградом и областью. Меня зовут Катерина, я лингвист-страновед, преподаватель языков и культур по образованию. Энтузиаст, влюблённыйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maria
10 окт 2024
Были на экскурсии 9 октября - двое взрослых и ребенок 8 лет. Нам очень понравилось! Катерину в силу обстоятельств заменил гид Дмитрий - не только краевед Калининграда и области, но
Входит в следующие категории Калининграда
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