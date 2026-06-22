Когда: в понедельник, среду и субботу в 10:00, 12:30, 14:45 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 12:30 и 17:00, в пятницу в 10:00, 14:45 и 17:00, в воскресенье в 12:30 и 17:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала