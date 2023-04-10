Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)

Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице

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На нашей камерной непродолжительной экскурсии вы откроете для себя Комсомольскую улицу и её прекрасные окрестности.

Почему раньше это место называлось в честь королевы Восточной Пруссии? Где спрятана фреска с горгульей, а где — граффити с изображением Льва Толстого? Мы пройдём по историческому району Хуфен, насладимся духом старины и обсудим прошлое «королевской» улицы.
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
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Описание

Что вас ожидает

☝️ В 19 веке современная Комсомольская улица именовалась Луизеналлее в честь Луизы Мекленбургской, королевы Пруссии. Кстати, она бабушка Александра II и прапрабабушка последнего российского императора Николая II. Оказавшись здесь, вы убедитесь, что жилые здания улицы — дошедшие до наших дней особняки и доходные дома — вполне соответствовали высокому «королевскому» статусу.

  • Встретимся с вами у бывшего имения Луизенвале. Обсудим, за какие заслуги жители Восточной Пруссии почитали королеву Луизу. Осмотрим полуротонду и кирху, посвящённую памяти королевы.
  • Заглянем на улицу Шиллера и пройдём по самой Комсомольской, где вы сравните различные подходы к восстановлению и содержанию старинных зданий. Мы покажем места, где жили известные калининградцы, и расскажем их истории.
  • А также познакомим вас с местным уличным искусством на примере одного из самых узнаваемых граффити со Львом Толстым.
  • Конечно же, отыщем домик с единственной в городе горгульей.
  • А ещё мы побываем на улице Космонавта Пацаева, где вы узнаете трагическую судьбу экипажа космического корабля «Союз-11».
  • Закончим нашу прогулку в тихом уютном сквере, откуда вы сможете пойти изучать другие места района Хуфен самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Ноза
  • Обратите внимание: экскурсия предполагает 1,5–2 часа активной ходьбы. Пожалуйста, учитывайте это, если планируете взять с собой ребёнка до 12 лет.

ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Кирхи
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