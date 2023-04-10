Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице
На нашей камерной непродолжительной экскурсии вы откроете для себя Комсомольскую улицу и её прекрасные окрестности.
Почему раньше это место называлось в честь королевы Восточной Пруссии? Где спрятана фреска с горгульей, а где — граффити с изображением Льва Толстого? Мы пройдём по историческому району Хуфен, насладимся духом старины и обсудим прошлое «королевской» улицы.
Почему раньше это место называлось в честь королевы Восточной Пруссии? Где спрятана фреска с горгульей, а где — граффити с изображением Льва Толстого? Мы пройдём по историческому району Хуфен, насладимся духом старины и обсудим прошлое «королевской» улицы.
Ближайшие даты:
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
☝️ В 19 веке современная Комсомольская улица именовалась Луизеналлее в честь Луизы Мекленбургской, королевы Пруссии. Кстати, она бабушка Александра II и прапрабабушка последнего российского императора Николая II. Оказавшись здесь, вы убедитесь, что жилые здания улицы — дошедшие до наших дней особняки и доходные дома — вполне соответствовали высокому «королевскому» статусу.
- Встретимся с вами у бывшего имения Луизенвале. Обсудим, за какие заслуги жители Восточной Пруссии почитали королеву Луизу. Осмотрим полуротонду и кирху, посвящённую памяти королевы.
- Заглянем на улицу Шиллера и пройдём по самой Комсомольской, где вы сравните различные подходы к восстановлению и содержанию старинных зданий. Мы покажем места, где жили известные калининградцы, и расскажем их истории.
- А также познакомим вас с местным уличным искусством на примере одного из самых узнаваемых граффити со Львом Толстым.
- Конечно же, отыщем домик с единственной в городе горгульей.
- А ещё мы побываем на улице Космонавта Пацаева, где вы узнаете трагическую судьбу экипажа космического корабля «Союз-11».
- Закончим нашу прогулку в тихом уютном сквере, откуда вы сможете пойти изучать другие места района Хуфен самостоятельно.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Ноза
- Обратите внимание: экскурсия предполагает 1,5–2 часа активной ходьбы. Пожалуйста, учитывайте это, если планируете взять с собой ребёнка до 12 лет.
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Центральный парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 17:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 1375 экскурсий для 2218 туристов
Всем привет! Меня зовут Данила. Я живу в Калининграде с 2015 года, и влюбился в этот удивительный и потрясающий регион. Я и моя коллега Ноза с радостью поделимся с вами его шармом, историей и красотой. Покажем самые живописные места и расскажем о них интересные факты. Приглашаем вас прогуляться на пешеходных экскурсиях вместе с нами!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Улицы и переулки
Кирхи
Религиозные
Хуфен
Популярные места
Похожие туры из Калининграда
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Ощутить себя в старинном европейском городе, познакомиться с его домами и разведать лучшие места
рядом с Центральным парком
10 апр
11 апр
12 апр
13 апр
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
в районе зоопарка
12 апр
13 апр
14 апр
15 апр
от 2 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по уцелевшим районам Хуфен и Амалиенау
Прогуляться по тихим улицам, насладиться старинной архитектурой и услышать любопытные сюжеты
у входа в зоопарк
Завтра
9 апр
10 апр
12 апр
2 600₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании