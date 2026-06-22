Экскурсия по исторической Комсомольской улице в Калининграде, ранее известной как Луизеналлее, предлагает уникальную возможность узнать о королеве Луизе и её влиянии на регион.
Участники увидят бывшее имение Луизенвале, полуротонду и кирху, а также познакомятся с уличным искусством, включая знаменитое граффити с Львом Толстым. Завершится прогулка в уютном сквере, откуда можно продолжить изучение района Хуфен
Участники увидят бывшее имение Луизенвале, полуротонду и кирху, а также познакомятся с уличным искусством, включая знаменитое граффити с Львом Толстым. Завершится прогулка в уютном сквере, откуда можно продолжить изучение района Хуфен
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая атмосфера старинной улицы
- 🎨 Уникальное уличное искусство
- 👑 Узнайте о королеве Луизе и её наследии
- 🏠 Откройте для себя архитектурные шедевры
- 🚶♂️ Прогулка без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Имение Луизенвале
- Полуротонда
- Кирха
- Граффити со Львом Толстым
- Горгулья
Описание экскурсии
☝️ В 19 веке современная Комсомольская улица именовалась Луизеналлее в честь Луизы Мекленбургской, королевы Пруссии. Кстати, она бабушка Александра II и прапрабабушка последнего российского императора Николая II. Оказавшись здесь, вы убедитесь, что жилые здания улицы — дошедшие до наших дней особняки и доходные дома — вполне соответствовали высокому «королевскому» статусу.
- Встретимся с вами у бывшего имения Луизенвале. Обсудим, за какие заслуги жители Восточной Пруссии почитали королеву Луизу. Осмотрим полуротонду и кирху, посвящённую памяти королевы.
- Заглянем на улицу Шиллера и пройдём по самой Комсомольской, где вы сравните различные подходы к восстановлению и содержанию старинных зданий. Мы покажем места, где жили известные калининградцы, и расскажем их истории.
- А также познакомим вас с местным уличным искусством на примере одного из самых узнаваемых граффити со Львом Толстым.
- Конечно же, отыщем домик с единственной в городе горгульей.
- А ещё мы побываем на улице Космонавта Пацаева, где вы узнаете трагическую судьбу экипажа космического корабля «Союз-11».
- Закончим нашу прогулку в тихом уютном сквере, откуда удобно пойти изучать другие места района Хуфен самостоятельно.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Возможно проведение прогулки в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
- По желанию за доплату возможна дегустация:
— от сыроварни Branden — 600 ₽ с человека
— марципана от Mr. Zappa — 400 ₽ с человека
— марципана с чаепитием, мастер-классом по лепке из марципана от Pomatti — 450 ₽ с человека (детали уточняйте в переписке)
в понедельник, среду и субботу в 10:00, 12:30, 14:45 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 12:30 и 17:00, в пятницу в 10:00, 14:45 и 17:00, в воскресенье в 12:30 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|900 ₽
|Стандартный
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 10:00, 12:30, 14:45 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 12:30 и 17:00, в пятницу в 10:00, 14:45 и 17:00, в воскресенье в 12:30 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6995 туристов
Всем привет! Я бесконечно влюблён в Калининград с его уникальный историей, атмосферой, неуловимым шармом, и хочу делиться этим с вами. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для небольших групп по городу. Вы можете выбрать прогулку, ознакомится с моими предложениями и задать интересующий вопрос через сообщение. Буду рад увидеть вас на моих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за интересно погружение в историю старого района. Узнали факты о домах, особенностях застройки. Время пролетело незаметно. В конце Данила прислал список с интересными местами и сувенирами. Успехов вам, Данила и побольше интересующихся гостей и жителей города
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное удовольствие получили от экскурсии, которую нам провёл гид Данила. У нас был индивидуальный формат (в группе 2 человека), мы не спеша прошли по парку, улицам, знаковым местам. Увидели и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Благодарим Данила за экскурсию, показ неочевидных и незаезженных мест города. Было интересно и познавательно. Узнали много о городе через его архитектуру. Успехов вам т процветания!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень интересная была экскурсия по любимой улочке. Гид - все рассказал, на другие вопросы с удовольствием отвечал и поддерживал беседу. Время пролетело махом(Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Данила передал свою любовь к городу через свой интересный рассказ. видно,что он проводил исследование по теме. всё было очень интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Даниилу за живой,интересный рассказ, необычный маршрут,время пролетело незаметно,открыла для себя много нового.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)»
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборИз Калининграда - по маршруту королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Увидеть руины тевтонских цитаделей, легендарный мост и город, где делили Европу
Начало: На улице профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽
4444 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует старый город и Калининград
Начало: У Дома Советов
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга
Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов
Начало: На пр. Мира
13 авг в 10:30
27 авг в 10:30
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
4444.45 ₽ за человека
1000 ₽ за человека