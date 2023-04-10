Данила — ваша команда гидов в Калининграде

Провели 1375 экскурсий для 2218 туристов

Всем привет! Меня зовут Данила. Я живу в Калининграде с 2015 года, и влюбился в этот удивительный и потрясающий регион. Я и моя коллега Ноза с радостью поделимся с вами его шармом, историей и красотой. Покажем самые живописные места и расскажем о них интересные факты. Приглашаем вас прогуляться на пешеходных экскурсиях вместе с нами!