Шикарная экскурсия, Денису удалось заинтересовать и увлечь своим рассказом. Очень подкован в теме, пытается доступным языком донести до экскурсантов информацию. Приятен и корректен в общении. Мы остались очень довольны! Денис, спасибо!

Даже не верится, что совсем недавно форт был заброшен и историческое здание могло просто исчезнуть. Как хорошо, что есть энтузиасты, люди, которые вкладывают свои силы, чтобы сохранить историю для потомков!