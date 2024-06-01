По форту № 1 «Штайн» - детально и без суеты

Поговорить о фортификации Калининграда, кирпичных лабиринтах под землёй и призраке майора Фогеля
Прогулка по форту № 1 «Штайн» запомнится вам надолго.

Здесь каждый кирпич пропитан историей, и потому наша экскурсия станет отличным способом понять суть Кёнигсберга.

Я — действующий гид и сотрудник форта — сумею погрузить вас в атмосферу места плавно и профессионально. А уж сколько неожиданного расскажу — вы таких историй ни в одном музее не слышали!
5
1 отзыв
По форту № 1 «Штайн» - детально и без суеты
По форту № 1 «Штайн» - детально и без суеты
По форту № 1 «Штайн» - детально и без суеты
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Доступным языком я расскажу о главном: что такое форт, для чего он нужен и как появился.
  • Уточню, для какой цели были предназначены форты в Кёнигсберге и пригодились ли они немцам.
  • Познакомлю с устройством форта № 1 «Штайн» — вы узнаете, каков он снаружи, что скрывает внутри и под землёй.
  • Объясню, кто такой майор Фогель и почему его призрак до сих пор блуждает по форту.

Кому подойдёт экскурсия

Наша прогулка понравится даже самым требовательным путешественникам, которых, казалось бы, трудно чем-либо удивить. Ну уж нет: форт удивит вас точно:)
Рекомендованный возраст — с 12 лет.

Организационные детали

  • Одевайтесь потеплее, в форте может быть прохладно
  • После экскурсии вы можете остаться и поизучать форт самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У форта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
1 июня 2024
Шикарная экскурсия, Денису удалось заинтересовать и увлечь своим рассказом. Очень подкован в теме, пытается доступным языком донести до экскурсантов информацию. Приятен и корректен в общении. Мы остались очень довольны! Денис, спасибо!
Даже не верится, что совсем недавно форт был заброшен и историческое здание могло просто исчезнуть. Как хорошо, что есть энтузиасты, люди, которые вкладывают свои силы, чтобы сохранить историю для потомков!

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