Ни для кого не секрет, что Кёнигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого основания он развивал фортификационно-оборонительную структуру.
Многие укрепления сохранились до наших дней, и у вас будет возможность увидеть всю мощь Старого города.
Башни «Дона» и «Врангель», бастионы «Обертайх» и «Грольман» редюиты, равелины и казармы — всё это ждёт вас в программе.
Описание экскурсии
Форт № 1 «Штайн»
Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт № 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как Генрих Фридрих связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.
Форт № 11 «Дёнхофф»
Ещё один сохранившийся форт бывшего Кёнигсберга — № 11. Вы послушаете об истории его появления, отличительных чертах. И перенесётесь во времена, когда форт был взят штурмом.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Volkswagen Crafter
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Форт № 11 «Дёнхофф» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
- Форт № 1 «Штайн» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
ежедневно в 10:15 и 14:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15 и 14:15
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 62040 туристов
С 2013 года наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 года подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу наших довольных путешественников!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Крылов
17 ноя 2025
Очень понравилось.
Белозёрова
12 ноя 2025
Экскурсия понравилась, много интересной информации. Экскурсовод грамотный, все просто и доходчиво рассказывает. Автобус комфортабельный, тепло, светло.
С
Светлана
9 ноя 2025
Прекрасная экскурсия и отличная организация!!!
Андрей
31 окт 2025
Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.
Е
Елизавета
29 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию. Мы посетили 2 форта. Замечательные экскурсоводы. Очень начитанные, прекрасно владеют информацией, ориентируются в материале, отвечают на вопросы, умеют заинтересовать и увлечь рассказом, обладают отличным чувством юмора.
Н
Наталья
4 окт 2025
Очень интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Рекомендую к посещению.
Екатерина
1 окт 2025
Как же мне жаль, что я не запомнила имя гида. Потрясающе интересно! Особенно форт 1 Штайн, аутентичное место. Даже 8-ми летний сын оценил. Хотя, я думала, что ему понравится Дёнхоф, т. к там очень много кроликов, инфраструктура и т. д. Единственный минус, мало времени свободного погулять в Дёнхофе. в Остальном - всё супер!
Е
Елена
30 сен 2025
На фотрте 11 была отличная экскурсия, но было мало времени на дополнительный, самостоятельный осмотр форта!
о
ольга
26 сен 2025
Сергей интересный и знающий экскурсовод. Как говорят "знаток своего дела." И просто "умница".
Сергей
19 сен 2025
Так держать
Андрей
9 сен 2025
отличная обзорная экскурсия по двум фортам Калининграда. Экскурсовод Михаил фанат своего дела. очень интересно сравнить форты между собой. В одном из них можно посидеть в уютном кафе и попить кофе,
А
Андрей
7 сен 2025
Очень рад, что попал именно на эту экскурсию, что группа была не многочисленной. Удобный "золотой")))) микроавтобус с кондиционером и говорливый, с юмором гид-экскурсовод, который рассказывает очень интересно.
Грамотно построенный маршрут по двум фортам. Рекомендую очень.
Е
Елена
5 сен 2025
Экскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номер 1 и 11. 1 форт менее ухожен, но более реален, очень понравился! 11 форт более привлекает своей территорией с бегающими повсюду кроликами. Особенное спасибо гиду, он один из лучших, которых я видела. Всё супер!!!
Vaganov
4 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно с таким гидом, как Александр Питерский! Форт 1 поражает своей первозданностью, масштабностью. А Форт 11 более облагорожен, но Шарм придают кролики, которые совсем не боятся людей. Ездили на микроавтобусе, где водитель и гид в одном лице А. Питерский. С таким гидом любая экскурсия становится интересной и незабываемой!
Д
Дина
1 сен 2025
Нужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 больше
