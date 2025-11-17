Мои заказы

По фортам Калининграда

Исследовать старинные укрепления "Штайн" и "Дёнхофф" и окунуться в военную историю Кёнигсберга
Ни для кого не секрет, что Кёнигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого основания он развивал фортификационно-оборонительную структуру.

Многие укрепления сохранились до наших дней, и у вас будет возможность увидеть всю мощь Старого города.

Башни «Дона» и «Врангель», бастионы «Обертайх» и «Грольман» редюиты, равелины и казармы — всё это ждёт вас в программе.
4.9
65 отзывов
По фортам Калининграда© Анна
По фортам Калининграда© Анна
По фортам Калининграда© Анна

Описание экскурсии

Форт № 1 «Штайн»

Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт № 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как Генрих Фридрих связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.

Форт № 11 «Дёнхофф»

Ещё один сохранившийся форт бывшего Кёнигсберга — № 11. Вы послушаете об истории его появления, отличительных чертах. И перенесётесь во времена, когда форт был взят штурмом.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Volkswagen Crafter
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Форт № 11 «Дёнхофф» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
  • Форт № 1 «Штайн» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет

ежедневно в 10:15 и 14:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15 и 14:15
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 62040 туристов
С 2013 года наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 года подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу наших довольных путешественников!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Андрей)По фортам Калининграда (Елена)По фортам Калининграда (Елена)По фортам Калининграда (Елена)По фортам Калининграда (Елена)По фортам Калининграда (Елена)По фортам Калининграда (Елена)По фортам Калининграда (Vaganov)По фортам Калининграда (Vaganov)По фортам Калининграда (Vaganov)По фортам Калининграда (Vaganov)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Дина)По фортам Калининграда (Марина)По фортам Калининграда (Марина)
К
Крылов
17 ноя 2025
Очень понравилось.
Очень понравилось.Очень понравилось.Очень понравилось.
Белозёрова
Белозёрова
12 ноя 2025
Экскурсия понравилась, много интересной информации. Экскурсовод грамотный, все просто и доходчиво рассказывает. Автобус комфортабельный, тепло, светло.
С
Светлана
9 ноя 2025
Прекрасная экскурсия и отличная организация!!!
Андрей
Андрей
31 окт 2025
Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.
Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.Гид Дмитрий прекрасно рассказал историю фортов.
Е
Елизавета
29 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию. Мы посетили 2 форта. Замечательные экскурсоводы. Очень начитанные, прекрасно владеют информацией, ориентируются в материале, отвечают на вопросы, умеют заинтересовать и увлечь рассказом, обладают отличным чувством юмора.
Экскурсия была по территории фортов и во время переезда между локациями нам рассказывали об истории Калининграда. Сама организация экскурсии на хорошем уровне. Группа была небольшой, перемещались на комфортабельном микроавтобусе, чистый салон, водитель аккуратный, не лихачил. Казалось 4 часа - это очень долго, но время пролетело незаметно, хотелось еще побыть. Жаль не успели в эту поездку на ночную экскурсию по фортам. Надеюсь еще вернемся

Н
Наталья
4 окт 2025
Очень интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Рекомендую к посещению.
Екатерина
Екатерина
1 окт 2025
Как же мне жаль, что я не запомнила имя гида. Потрясающе интересно! Особенно форт 1 Штайн, аутентичное место. Даже 8-ми летний сын оценил. Хотя, я думала, что ему понравится Дёнхоф, т. к там очень много кроликов, инфраструктура и т. д. Единственный минус, мало времени свободного погулять в Дёнхофе. в Остальном - всё супер!
Е
Елена
30 сен 2025
На фотрте 11 была отличная экскурсия, но было мало времени на дополнительный, самостоятельный осмотр форта!
о
ольга
26 сен 2025
Сергей интересный и знающий экскурсовод. Как говорят "знаток своего дела." И просто "умница".
Сергей
Сергей
19 сен 2025
Так держать
Андрей
Андрей
9 сен 2025
отличная обзорная экскурсия по двум фортам Калининграда. Экскурсовод Михаил фанат своего дела. очень интересно сравнить форты между собой. В одном из них можно посидеть в уютном кафе и попить кофе,
а в другом даже заблудиться. Ночные экскурсии в темноте с фонариком тоже классные, но мы не были. Лучше ехать все таки самостоятельно и тогда будет много времени что бы полазить там, а экскурсии проходят каждые два часа на месте. тоесть можно послушать экскурсию и потом еще полдня лазить там самому, особенно если у вас есть дети, их от туда не уведешь. Ну и особую атмосферу создают кролики, которых там больше чем поситителей))). Кролик это символ форта!

А
Андрей
7 сен 2025
Очень рад, что попал именно на эту экскурсию, что группа была не многочисленной. Удобный "золотой")))) микроавтобус с кондиционером и говорливый, с юмором гид-экскурсовод, который рассказывает очень интересно.
Грамотно построенный маршрут по двум фортам. Рекомендую очень.
Е
Елена
5 сен 2025
Экскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номер 1 и 11. 1 форт менее ухожен, но более реален, очень понравился! 11 форт более привлекает своей территорией с бегающими повсюду кроликами. Особенное спасибо гиду, он один из лучших, которых я видела. Всё супер!!!
Экскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номерЭкскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номерЭкскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номерЭкскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номерЭкскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номерЭкскурсия прошла просто отлично! Транспорт - микроавтобус Мерседес. Гид - Александр. Посетили 2 форта - номер
Vaganov
Vaganov
4 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно с таким гидом, как Александр Питерский! Форт 1 поражает своей первозданностью, масштабностью. А Форт 11 более облагорожен, но Шарм придают кролики, которые совсем не боятся людей. Ездили на микроавтобусе, где водитель и гид в одном лице А. Питерский. С таким гидом любая экскурсия становится интересной и незабываемой!
Экскурсия очень понравилась, особенно с таким гидом, как Александр Питерский! Форт 1 поражает своей первозданностью, масштабностью.Экскурсия очень понравилась, особенно с таким гидом, как Александр Питерский! Форт 1 поражает своей первозданностью, масштабностью.Экскурсия очень понравилась, особенно с таким гидом, как Александр Питерский! Форт 1 поражает своей первозданностью, масштабностью.Экскурсия очень понравилась, особенно с таким гидом, как Александр Питерский! Форт 1 поражает своей первозданностью, масштабностью.
Д
Дина
1 сен 2025
Нужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 больше
Нужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 большеНужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 большеНужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 большеНужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 большеНужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 большеНужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 большеНужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 большеНужно больше времени на местах для туриста для самостоятельного ознакомления, хотя бы минут на 20- 30 больше

Входит в следующие категории Калининграда

