Ни для кого не секрет, что Кёнигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого основания он развивал фортификационно-оборонительную структуру. Многие укрепления сохранились до наших дней, и у вас будет возможность увидеть всю мощь Старого города. Башни «Дона» и «Врангель», бастионы «Обертайх» и «Грольман» редюиты, равелины и казармы — всё это ждёт вас в программе.

Описание экскурсии

Форт № 1 «Штайн»

Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт № 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как Генрих Фридрих связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.

Форт № 11 «Дёнхофф»

Ещё один сохранившийся форт бывшего Кёнигсберга — № 11. Вы послушаете об истории его появления, отличительных чертах. И перенесётесь во времена, когда форт был взят штурмом.

Организационные детали

Поедем на микроавтобусе Volkswagen Crafter

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Форт № 11 «Дёнхофф» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров

Форт № 1 «Штайн» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров