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25%
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта №1 «Штайн»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
2200 ₽
2933 ₽ за человека
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20%
Групповая
до 25 чел.
Ночная игра «Прятки» в старинном форте Калининграда (18+)
Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать
Начало: У форта №1 «Штайн»
3 мая в 21:00
10 мая в 21:00
2080 ₽
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из аэропорта - на Куршскую косу, в Зеленоградск и форт «Штайн»
Превратить трансфер до отеля в настоящее путешествие
Начало: В аэропорту
11 мая в 06:00
12 мая в 06:00
от 15 900 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 апреля 2025Чудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный форт, летучие мыши, холод помещений,
- NNikolay13 апреля 2025Команда супер. Болеют душой за свое дело. Много исторических фактов. Полное погружение. Аутентично, пока форт в стадии восстановления до уровня музея. Уникальная возможность окунуться в историю. Вся экскурсия как на одном дыхании.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форт №1 «Штайн»»
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