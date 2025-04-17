Форт №1 «Штайн» – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Форт №1 «Штайн»» в Калининграде, цены от 2080 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мистика ночного форта №1 «Штайн»
Пешая
2 часа
-
25%
130 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта №1 «Штайн»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
2200 ₽2933 ₽ за человека
Ночная игра «Прятки» в старинном форте Калининграда (18+)
1.5 часа
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Ночная игра «Прятки» в старинном форте Калининграда (18+)
Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать
Начало: У форта №1 «Штайн»
3 мая в 21:00
10 мая в 21:00
2080 ₽2600 ₽ за человека
Из аэропорта - на Куршскую косу, в Зеленоградск и форт «Штайн»
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из аэропорта - на Куршскую косу, в Зеленоградск и форт «Штайн»
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Начало: В аэропорту
11 мая в 06:00
12 мая в 06:00
от 15 900 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 апреля 2025
    Мистика ночного форта №1 «Штайн»
    Чудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный форт, летучие мыши, холод помещений,
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    проход с фонариками! Денис прекрасный рассказчик, столько интересной и уникальной информации рассказал нам! Очень незаметно пролетело время экскурсии! Слушали на одном дыхании! Обошли каждый уголок! Удивительное место! Спасибо большое за такую прекрасную работу гида!!!!

    Чудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный фортЧудесная экскурсия!!! Познавательно, немного страшновато, интересно! Очень довольны, что посетили данную экскурсию! Такой антураж: темный форт
  • N
    Nikolay
    13 апреля 2025
    Мистика ночного форта №1 «Штайн»
    Команда супер. Болеют душой за свое дело. Много исторических фактов. Полное погружение. Аутентично, пока форт в стадии восстановления до уровня музея. Уникальная возможность окунуться в историю. Вся экскурсия как на одном дыхании.
    Команда супер. Болеют душой за свое дело. Много исторических фактов. Полное погружение. Аутентично, пока форт вКоманда супер. Болеют душой за свое дело. Много исторических фактов. Полное погружение. Аутентично, пока форт в

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форт №1 «Штайн»»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мистика ночного форта №1 «Штайн»
  2. Ночная игра «Прятки» в старинном форте Калининграда (18+)
  3. Из аэропорта - на Куршскую косу, в Зеленоградск и форт «Штайн»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Высота Мюллера
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в апреле 2025
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