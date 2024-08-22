Предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие за пределы Калининграда. Казалось бы, все приморские города похожи друг на друга, но вы сами убедитесь в обратном.
Вы посетите грозную цитадель и самый западный город России — Балтийск, окажетесь там, где добывают 98% мировых запасов янтаря и прогуляетесь по Светлогорску — одному из самых престижных курортов на Балтийском море.
Вы посетите грозную цитадель и самый западный город России — Балтийск, окажетесь там, где добывают 98% мировых запасов янтаря и прогуляетесь по Светлогорску — одному из самых престижных курортов на Балтийском море.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
За один день мы посетим три самых разных города побережья области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Эти города не похожи один на другой, каждый имеет свою историю и жизнь. Это будет насыщенная экскурсия в мини-группе до 8 человека комфортабельном минивэне. Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно. На прогулке познакомитесь с историей и архитектурой приморских городов. Все экскурсии по Калининграду.
8.30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 3 000 ₽
|Билет
|от 15 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Пиллау
- Здание Пехотных казарм
- Памятники Петру I и Елизавете Петровне
- Маяк Балтийска
- Балтийская коса
- Русская набережная
- Пляж Балтийска
- Церковь Казанской иконы Божьей матери в Янтарном
- Особняк Беккера
- Парк Беккера
- Променад и пляж Янтарного
- Памятник холокосту в Пальмникене
- Производство янтаря
- Филинская бухта (на экскурсии в мини-группе и индивидуальных экскурсиях)
- Органный зал Макарова в Светлогорске
- Здание водолечебницы
- Центральная площадь Раушена
- Променад и фуникулер в Светлогорске
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
- Обед в кафе (по желанию)
- Прогулка на катере по акватории Балтийска: 800 руб. /чел. (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: 8.30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
22 авг 2024
К сожалению, не могу сказать, что экскурсия очень понравилась. Из плюсов: маленькая группа (при заявленном количестве участников до 18 человек нас было всего 7), пунктуальность водителя (выехали и вернулись вовремя),
Е
Екатерина
21 авг 2024
Ездили на экскурсию в Балтийск, Янтарный, Светлогорск с гидом Сергеем. Всё очень понравилось. По дороге услышали много интересного про историю, достопримечательности, культуру и быт области. Осмотрели окрестности, было свободное время. Рекомендую.
Е
Елизавета
19 авг 2024
Рекомендую гида Андрея! Вас ждёт дружеская и душевная поездка. интересные истории расскажет, порекомендует куда лучше сходить, где покушать, что привезти в подарок из Калининграда. Одним словом человек с открытой душой
М
Марина
17 авг 2024
Отличная экскурсия. Советую всем посмотреть. Особенно тем, кто впервые.
И
Ирина
14 авг 2024
Л
Людмила
12 авг 2024
Очень интересная получилась экскурсия. Спасибо Константину!!! Очень информативно, с историческими фотографиями на планшете!!!
Л
Лариса
7 авг 2024
Спасибо большое Руслану за лаконичный и интересный рассказ. Экскурсия прошла очень организовано, удалось многое посмотреть и даже было свободное время погулять, перекусить. Группа из 7 человек очень удобна, рекомендую провести такую экскурсию по Балтийских городам.
Н
Надежда
3 авг 2024
Все очень понравилось.
Петр замечательный гид, прекрасный рассказчик!
Очень много узнали и увидели.
Спасибо за экскурсию.
Петр замечательный гид, прекрасный рассказчик!
Очень много узнали и увидели.
Спасибо за экскурсию.
У
Ульяна
2 авг 2024
Н
Надежда
31 июл 2024
Спасибо большое Денису за комфортную поездку! Было невероятно, красиво и не обычно. Информацию выдавал по частям, что запоминалось легко. Очень понравилась экскурсия!
Н
Наиль
29 июл 2024
Александру спасибо большое. Очень интересный рассказ. Он как человек служивший в БФ, проживавший в Балтийске, прошёл через огонь, воду и медные трубы. Ему один минус - то что погоду не заказал нормальную в небесной канцелярии. А так все норм. Спасибо
А
Анастасия
25 июл 2024
Увидела очень красивые города, незабываемые впечатления. Остались очень довольны. Спасибо вам большое. Особенно экскурсоводу Андрею.
О
Оксана
22 июл 2024
Добрый день. Были на экскурсии 21.07.24г. Балтийск, Янтарный, Светлогорск! Начну со встречи гида: гид Сергей это просто самый вежливый и внимательный гид. Пока ехали рассказывает про города, очень интересно, отвечает
Н
Наталья
21 июл 2024
Прогулка на катере в Балтийске, пляж в Янтарном, старые улочки Светлогорска. Удивительная дорога в обрамлении лип, гнезда аистов. Супер
Д
Дмитрий
26 июн 2024
Прекрасная получилась поездка! Наталья не только обаятельнейшая женщина, но и квалифицированный гид. Помимо содержательного рассказа, она показала нам места, которые остпнутся в памяти на всю жизнь! Огромное ей спасибо и успехов во всем!!!
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