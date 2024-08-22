М Мария читать дальше прекрасная получасовая прогулка по акватории Балтийска на катере, заезд на фабрику янтаря, наличие свободного времени в Янтарном. Из минусов: старый раздолбанный микроавтобус, довольно резкая манера вождения, не очень информативная экскурсия. Сразу понятно, что человек не профессиональный экскурсовод, а любитель, интересующийся историей. Были вопросы и по содержанию экскурсии, и по манере подачи материала. Иногда водитель-экскурсовод уходил вперед с частью группы, что-то им рассказывал, а остальным ничего не было слышно. До этого мы были на многих экскурсиях, поэтому есть с чем сравнить. Вывод: подойдет для невзыскательных путешественников или просто для беглого ознакомления с городами, но если вы хотите чего-то большего, выбирайте другой вариант. К сожалению, не могу сказать, что экскурсия очень понравилась. Из плюсов: маленькая группа (при заявленном количестве участников до 18 человек нас было всего 7), пунктуальность водителя (выехали и вернулись вовремя),

Е Екатерина Ездили на экскурсию в Балтийск, Янтарный, Светлогорск с гидом Сергеем. Всё очень понравилось. По дороге услышали много интересного про историю, достопримечательности, культуру и быт области. Осмотрели окрестности, было свободное время. Рекомендую.

Е Елизавета читать дальше и добрым сердцем. А в поездках атмосферу по большей части создает именно гид! Места посетили шикарные, глаз не оторвать. Если что берите с собой купальник (в янтарном были полтора часа) будет желание можно быстренько искупаться. Рекомендую гида Андрея! Вас ждёт дружеская и душевная поездка. интересные истории расскажет, порекомендует куда лучше сходить, где покушать, что привезти в подарок из Калининграда. Одним словом человек с открытой душой

М Марина Отличная экскурсия. Советую всем посмотреть. Особенно тем, кто впервые.

И Ирина

Л Людмила Очень интересная получилась экскурсия. Спасибо Константину!!! Очень информативно, с историческими фотографиями на планшете!!!

Л Лариса Спасибо большое Руслану за лаконичный и интересный рассказ. Экскурсия прошла очень организовано, удалось многое посмотреть и даже было свободное время погулять, перекусить. Группа из 7 человек очень удобна, рекомендую провести такую экскурсию по Балтийских городам.

Н Надежда Все очень понравилось.

Петр замечательный гид, прекрасный рассказчик!

Очень много узнали и увидели.

Спасибо за экскурсию.

У Ульяна

Н Надежда Спасибо большое Денису за комфортную поездку! Было невероятно, красиво и не обычно. Информацию выдавал по частям, что запоминалось легко. Очень понравилась экскурсия!

Н Наиль Александру спасибо большое. Очень интересный рассказ. Он как человек служивший в БФ, проживавший в Балтийске, прошёл через огонь, воду и медные трубы. Ему один минус - то что погоду не заказал нормальную в небесной канцелярии. А так все норм. Спасибо

А Анастасия Увидела очень красивые города, незабываемые впечатления. Остались очень довольны. Спасибо вам большое. Особенно экскурсоводу Андрею.

О Оксана читать дальше на все интересующие вопросы. Балтийск- морской красивый город. Янтарный- были на производстве, есть не большой магазинчик, цены приемлемые. Были на пляже и там же покушали. Светлогорск- очень красивый и яркий город. Обратно в Калининград не возвращали, остались в Светлогорске, т. к. живем в Зеленоградске, удобнее было добираться до дома. Вся поездка заняла 9 часов. Сергею отдельное спасибо, за интересное путешествие!!!! Добрый день. Были на экскурсии 21.07.24г. Балтийск, Янтарный, Светлогорск! Начну со встречи гида: гид Сергей это просто самый вежливый и внимательный гид. Пока ехали рассказывает про города, очень интересно, отвечает

Н Наталья Прогулка на катере в Балтийске, пляж в Янтарном, старые улочки Светлогорска. Удивительная дорога в обрамлении лип, гнезда аистов. Супер