Филинская бухта – экскурсии в Калининграде

Найдено 22 экскурсии в категории «Филинская бухта» в Калининграде, цены от 1 590 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
285 отзывов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
32 отзыва
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
57 отзывов
Курорты Балтики: путешествие по Янтарному побережью
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1350011 475 за всё до 4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800 за всё до 4 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Калининград: сокровища Янтарного и Светлогорска
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя янтарные просторы, исторические уголки и живописные бухты за один день
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
скидка
10%
Групповая
9 часов
1081 отзыв
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
145 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда, Филинская бухта
🚗 На машине
скидка
25%
Групповая
9 часов
340 отзывов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300 за человека
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
93 отзыва
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374 за человека
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
40 отзывов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
В направлении берега. Самбия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
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    маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!

    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанныхСказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
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    то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный!

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    Экскурсия началась с опозданием на 30 минут по вине организаторов, но это время не было компенсировано увеличением продолжительности экскурсии, а просто в Светлогорске мы совсем не имели свободного времени, не говоря о заявленном часе. В остальном всё прошло хорошо
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
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    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    24 мая 2024 года ездила по этому маршруту с гидом Ариной. Экскурсия была очень интересной и насыщенной. У Арины просто талант экскурсовода!
  • К
    Кирилл
    2 июня 2024
    Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
    Анна, спасибо Вам огромное за незабываемые впечатления от Калининграда!!!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Были с подругой на данной экскурсии. Экскурсоводом и по совместительству водителем был Дмитрий! Остались очень довольны. По дороге Дмитрий очень
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    много рассказывал интересного, даже были конкурсы на эрудицию, от этого дорога была незаметной и легкой. Также сам маршрут хороший, многое успели посмотреть. К сожалению из-за сильного тумана не удалось увидеть красоту Филинской бухты, но это уже каверзы природы, от организаторов это никак не зависит. В общем очень рекомендую данную экскурсию. И ещё раз спасибо огромное Дмитрию за интересную прогулку по Калининградским местам)))

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Филинская бухта»

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  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  2. К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
  3. Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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