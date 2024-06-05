1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Курорты Балтики: путешествие по Янтарному побережью
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1350011 475₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Калининград: сокровища Янтарного и Светлогорска
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя янтарные просторы, исторические уголки и живописные бухты за один день
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
скидка
25%
Групповая
9 часов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- ААлексей5 июня 2024Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
- ММихаил4 июня 2024Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
- ООксана4 июня 2024Экскурсия началась с опозданием на 30 минут по вине организаторов, но это время не было компенсировано увеличением продолжительности экскурсии, а просто в Светлогорске мы совсем не имели свободного времени, не говоря о заявленном часе. В остальном всё прошло хорошо
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
- ММарина2 июня 202424 мая 2024 года ездила по этому маршруту с гидом Ариной. Экскурсия была очень интересной и насыщенной. У Арины просто талант экскурсовода!
- ККирилл2 июня 2024Анна, спасибо Вам огромное за незабываемые впечатления от Калининграда!!!
- ССветлана2 июня 2024Были с подругой на данной экскурсии. Экскурсоводом и по совместительству водителем был Дмитрий! Остались очень довольны. По дороге Дмитрий очень
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Филинская бухта»
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