Приглашаем на пешеходную прогулку 👣 и знакомство с Городом К. таким, каким его знают и любят местные жители. Маршрут пройдет по проспекту Мира: от площади Победы до Центрального парка, а по пути мы встретим местные и известные достопримечательности 🏛️ узнаете:
Как раньше выглядела главная площадь Калининграда, что располагалось в зданиях, сохранившихся с довоенных времен и какие традиции связаны с знаменитой скульптурой «Борющиеся зубры»;
Чем знаменательны двери в здании Правительства и почему скульптура немецкого поэта Шиллера уцелела после войны;
Как стадион 🏟️ «Балтика» вошел в десятку старейших стадионов Европы и сколько в Зоопарке животных;
По каким аллеям гуляла королева Луиза и что скрывается на фасадах Театра Кукол;
Факты, легенды и истории 📖 о прекрасном Городе К. и рекомендации от местных жителей — как лучше отдохнуть и что обязательно посетить.
Организационные детали:
Экскурсия для взрослых. К сожалению, как бы мы не старались, на сборных экскурсиях мы не можем индивидуально делать акцент на детях, а опыт показывает, что им не очень интересно то, что интересно взрослым;
Вы можете взять детей с собой, до 14 лет бесплатно, но специально адаптировать экскурсию ⛳ мы не сможем;
На экскурсию наденьте удобную обувь и возьмите с собой зонт или дождевик, погода в Калининграде меняется быстро. На вечернюю экскурсию обязательно одевайтесь потеплее.
Что входит
профессиональный гид, любящий свое дело
прогулка по живописным уголкам города в небольшой компании
увлекательный рассказ.
Что не входит
личные расходы (сувениры, вода/кофе, перекус)
Начало
🚩 площадь Победы 1, Калининград
Место завершения
🏁 парк Центральный, проспект Победы 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.