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Прогулка с местными: Истории Города К.

4.5
86 отзывов
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Калининграда
Плюсы этой пешеходной обзорной экскурсии 🧭 — цена, насыщенность достопримечательностями 🏛️ и страстно увлеченный своим городом гид.

Вы отправитесь изучать зелёные окрестности одной из центральных улиц — проспекта Мира — с ведущим «Народного экскурсовода».

Их прогулки любят и туристы, и местные жители.

Они всегда очень интересны и позитивны.

Узнайте, как раньше выглядела главная площадь и какие традиции связаны с зубрами, по каким аллеям гуляла королева Луиза и что скрывается на фасадах Театра кукол.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 450 ₽ за человека

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Прогулка с местными: Истории Города К.
Прогулка с местными: Истории Города К.

Что вы увидите

  • площадь Победы
  • Кафедральный собор Христа Спасителя
  • скульптура «Борющиеся зубры»
  • Драматический театр
  • памятник Шиллеру
  • стадион «Балтика»
  • Зоопарк
  • гостиница «Москва» и бывший район Хуфен
  • памятник «Землякам — покорителям космоса»
  • кинотеатр «Заря»
  • парк Центральный
  • Кирха Королевы Луизы
  • бывший район Амалиенау
Приглашаем на пешеходную прогулку 👣 и знакомство с Городом К. таким, каким его знают и любят местные жители. Маршрут пройдет по проспекту Мира: от площади Победы до Центрального парка, а по пути мы встретим местные и известные достопримечательности 🏛️ узнаете:
  • Как раньше выглядела главная площадь Калининграда, что располагалось в зданиях, сохранившихся с довоенных времен и какие традиции связаны с знаменитой скульптурой «Борющиеся зубры»;
  • Чем знаменательны двери в здании Правительства и почему скульптура немецкого поэта Шиллера уцелела после войны;
  • Как стадион 🏟️ «Балтика» вошел в десятку старейших стадионов Европы и сколько в Зоопарке животных;
  • По каким аллеям гуляла королева Луиза и что скрывается на фасадах Театра Кукол;
  • Факты, легенды и истории 📖 о прекрасном Городе К. и рекомендации от местных жителей — как лучше отдохнуть и что обязательно посетить.

Организационные детали:

  • Экскурсия для взрослых. К сожалению, как бы мы не старались, на сборных экскурсиях мы не можем индивидуально делать акцент на детях, а опыт показывает, что им не очень интересно то, что интересно взрослым;
  • Вы можете взять детей с собой, до 14 лет бесплатно, но специально адаптировать экскурсию ⛳ мы не сможем;
  • На экскурсию наденьте удобную обувь и возьмите с собой зонт или дождевик, погода в Калининграде меняется быстро. На вечернюю экскурсию обязательно одевайтесь потеплее.
Что входит
  • профессиональный гид, любящий свое дело
  • прогулка по живописным уголкам города в небольшой компании
  • увлекательный рассказ.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода/кофе, перекус)
Начало
🚩 площадь Победы 1, Калининград
Место завершения
🏁 парк Центральный, проспект Победы 1
Прогулка с местными: Истории Города К.
Прогулка с местными: Истории Города К.
Прогулка с местными: Истории Города К.
Прогулка с местными: Истории Города К.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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86 отзывов оставили туристы

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