Виктория К. – Гид из Калининграда

Плюсы этой пешеходной обзорной экскурсии 🧭 — цена, насыщенность достопримечательностями 🏛️ и страстно увлеченный своим городом гид.



Вы отправитесь изучать зелёные окрестности одной из центральных улиц — проспекта Мира — с ведущим «Народного экскурсовода».



Их прогулки любят и туристы, и местные жители.



Они всегда очень интересны и позитивны.



Узнайте, как раньше выглядела главная площадь и какие традиции связаны с зубрами, по каким аллеям гуляла королева Луиза и что скрывается на фасадах Театра кукол.