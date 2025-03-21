Амалиенау в Калининграде сохранил уникальную атмосферу начала 20 века.
Во время экскурсии можно увидеть величественные виллы, такие как Вилла Шмидта мл., Вилла Михаэлис и другие. Узнаете о югендстиле и хайматстиле, услышите истории владельцев этих домов. Радиогарнитуры Crystal Sound обеспечат комфортное восприятие информации на расстоянии до 100 метров. Это идеальная возможность погрузиться в историю и архитектуру без отвлекающих факторов
Во время экскурсии можно увидеть величественные виллы, такие как Вилла Шмидта мл., Вилла Михаэлис и другие. Узнаете о югендстиле и хайматстиле, услышите истории владельцев этих домов. Радиогарнитуры Crystal Sound обеспечат комфортное восприятие информации на расстоянии до 100 метров. Это идеальная возможность погрузиться в историю и архитектуру без отвлекающих факторов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные виллы с историей
- 🎧 Комфортное восприятие информации
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
- 🌿 Прогулка по живописным улочкам
- 📚 Интересные факты и истории
Что можно увидеть
- Центральный парк
- Сквер Российско-Белорусской дружбы
- Вилла Шмидта мл
- Вилла Михаэлис
- Вилла Лео
- Вилла Шмидта ст
- Вилла Винтер
Описание экскурсии
- Центральный парк, существующий ещё с довоенных времён. Ранее он назывался Луизанваль.
- Сквер Российско-Белорусской дружбы на месте площади королевы Луизы.
- Виллы со своими художественными особенностями и богатым прошлым:
— Вилла Шмидта мл. , восстановленная местным филантропом с педантичной исторической точностью
— Вилла Михаэлис — одна из самых необычных вилл района. В её архитектуре сочетаются традиционные для Германии элементы и причудливые египетские мотивы
— Вилла Лео, поражающая необычным узором фахтверковой системы, а также тем, что этот теремок принадлежит самым маленьким калининградцам
— Монуметальная и основательная вилла Шмидта ст. Одна из старейших вилл района, декорированная маскаронами с образами льва
— Вилла Винтер. Здесь поговорим не только о здании, но и о трагической и героической истории первых владельцев этого особняка.
Вы узнаете:
- Что такое югендстиль.
- Кто сейчас владеет самыми дорогими особняками города.
- Что такое концепция город-сад в представлении немцев начала 20 века.
- Почему так легко заблудиться в Амалиенау.
Организационные детали
- Мы используем радиогарнитуры Crystal Sound. Это позволит вам слышать гида на расстоянии до 100 метров. Когда захотите, вы сможете задержаться у интересного объекта.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|975 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 360 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Два часа пролетели незаметно! Спасибо Инне за приятную неспешную прогулку, приправленную увлекательными подробностями об архитектуре и жителях — прошлых и нынешних.
Столько красивых вилл в одном месте я ещë не видела))
Столько красивых вилл в одном месте я ещë не видела))
Вам был полезен этот отзыв?
Очень хороший маршрут. Рассказ был интересен и понятен. Темп экскурсии тоже порадовал. За два часа успеваешь хорошо познакомиться с этим замечательным районом.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия! Живо, ярко, увлекательно, при этом чувствуется глубокое владение материалом. 2 часа пролетели незаметно благодаря замечательному экскурсоводу Дмитрию, который щедро делился с нами своей любовью к родному городу и своими знаниями о нём. Удобный формат (в небольшой группе и с гарнитурой). Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия прошла прекрасно,тем более ее провел знакомый нам уже гид Дмитрий. Рекомендую!
Константин
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за отзыв! Очень-очень здорово, что вам всё понравилось!!!! Искренне ждём Вас снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Сегодня были на экскурсии с Анастасией. Спасибо ей большое за интересный рассказ о районе Амелинау, и не только о нем. За небольшое время она смогла донести до нас большой объем информации. Без гида прогулка по Амелиенау- не имеет смысла. Чувствуется, что Анастасия очень любит свой город и в рассказ вкладывает всю душу. Мы очень довольны. Ещё раз СПАСИБО!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Амалиенау - душа Калининграда»
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау
Узнайте о тайнах Амалиенау, наслаждаясь архитектурой и историей Кёнигсберга. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: У Центрального парка
30 мая в 13:00
31 мая в 11:00
4940 ₽
5200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вековые секреты районов Хуфен и Амалиенау
Погрузитесь в атмосферу старинного Калининграда, исследуя уникальные архитектурные стили и исторические тайны районов Хуфен и Амалиенау
Начало: На улице Шиллера
29 мая в 15:00
30 мая в 13:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Северное Амалиенау, или Душа нетуристического Калининграда
Отыскать старинные дома, узнать истории тех, кто здесь жил, и мысленно перенестись в прошлое
Начало: Недалеко от входа в ЦКПиО
31 мая в 11:00
2 июн в 11:00
от 5000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл
Прогулка по Марауненхофу - это возможность увидеть нетронутый кусочек Кёнигсберга, сохранивший свой шарм и уникальность
Начало: В районе парка «Юность»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7600 ₽
8000 ₽ за человека
-35%
до 11 июня
975 ₽ за человека