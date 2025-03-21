Два часа пролетели незаметно! Спасибо Инне за приятную неспешную прогулку, приправленную увлекательными подробностями об архитектуре и жителях — прошлых и нынешних.Столько красивых вилл в одном месте я ещë не видела))

Тем более с такой богатой историей. Убедилась, что по этому району нужно гулять обязательно со знатоком-гидом. Многие детали сам не приметишь, а в интернете есть не вся информация. Здорово, что команда использует радиогарнитуру. Можно немного отстать, чтобы сделать фото или разглядеть интересненькое подольше, при этом ничего не пропустив из рассказа и не мешая жителям 👀 Довольная как слон, ещë раз благодарю!

Очень хороший маршрут. Рассказ был интересен и понятен. Темп экскурсии тоже порадовал. За два часа успеваешь хорошо познакомиться с этим замечательным районом.

Очень понравилась экскурсия! Живо, ярко, увлекательно, при этом чувствуется глубокое владение материалом. 2 часа пролетели незаметно благодаря замечательному экскурсоводу Дмитрию, который щедро делился с нами своей любовью к родному городу и своими знаниями о нём. Удобный формат (в небольшой группе и с гарнитурой). Спасибо!

Светлана, спасибо за отзыв! Очень-очень здорово, что вам всё понравилось!!!! Искренне ждём Вас снова!

Л Лада

Сегодня были на экскурсии с Анастасией. Спасибо ей большое за интересный рассказ о районе Амелинау, и не только о нем. За небольшое время она смогла донести до нас большой объем информации. Без гида прогулка по Амелиенау- не имеет смысла. Чувствуется, что Анастасия очень любит свой город и в рассказ вкладывает всю душу. Мы очень довольны. Ещё раз СПАСИБО!!!