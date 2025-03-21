Амалиенау - душа Калининграда

Путешествие по Амалиенау откроет перед вами архитектурные шедевры и истории, которые скрывают улочки этого района. Прогулка станет настоящим открытием
Амалиенау в Калининграде сохранил уникальную атмосферу начала 20 века.

Во время экскурсии можно увидеть величественные виллы, такие как Вилла Шмидта мл., Вилла Михаэлис и другие. Узнаете о югендстиле и хайматстиле, услышите истории владельцев этих домов. Радиогарнитуры Crystal Sound обеспечат комфортное восприятие информации на расстоянии до 100 метров. Это идеальная возможность погрузиться в историю и архитектуру без отвлекающих факторов
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные виллы с историей
  • 🎧 Комфортное восприятие информации
  • 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
  • 🌿 Прогулка по живописным улочкам
  • 📚 Интересные факты и истории
Амалиенау - душа Калининграда

Что можно увидеть

  • Центральный парк
  • Сквер Российско-Белорусской дружбы
  • Вилла Шмидта мл
  • Вилла Михаэлис
  • Вилла Лео
  • Вилла Шмидта ст
  • Вилла Винтер

Описание экскурсии

  • Центральный парк, существующий ещё с довоенных времён. Ранее он назывался Луизанваль.
  • Сквер Российско-Белорусской дружбы на месте площади королевы Луизы.
  • Виллы со своими художественными особенностями и богатым прошлым:
    Вилла Шмидта мл. , восстановленная местным филантропом с педантичной исторической точностью
    Вилла Михаэлис — одна из самых необычных вилл района. В её архитектуре сочетаются традиционные для Германии элементы и причудливые египетские мотивы
    Вилла Лео, поражающая необычным узором фахтверковой системы, а также тем, что этот теремок принадлежит самым маленьким калининградцам
    Монуметальная и основательная вилла Шмидта ст. Одна из старейших вилл района, декорированная маскаронами с образами льва
    Вилла Винтер. Здесь поговорим не только о здании, но и о трагической и героической истории первых владельцев этого особняка.

Вы узнаете:

  • Что такое югендстиль.
  • Кто сейчас владеет самыми дорогими особняками города.
  • Что такое концепция город-сад в представлении немцев начала 20 века.
  • Почему так легко заблудиться в Амалиенау.

Организационные детали

  • Мы используем радиогарнитуры Crystal Sound. Это позволит вам слышать гида на расстоянии до 100 метров. Когда захотите, вы сможете задержаться у интересного объекта.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник975 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 360 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анжела
Два часа пролетели незаметно! Спасибо Инне за приятную неспешную прогулку, приправленную увлекательными подробностями об архитектуре и жителях — прошлых и нынешних.

Столько красивых вилл в одном месте я ещë не видела))
Тем более с такой богатой историей. Убедилась, что по этому району нужно гулять обязательно со знатоком-гидом. Многие детали сам не приметишь, а в интернете есть не вся информация.

Здорово, что команда использует радиогарнитуру. Можно немного отстать, чтобы сделать фото или разглядеть интересненькое подольше, при этом ничего не пропустив из рассказа и не мешая жителям 👀

Довольная как слон, ещë раз благодарю!

Илья
Очень хороший маршрут. Рассказ был интересен и понятен. Темп экскурсии тоже порадовал. За два часа успеваешь хорошо познакомиться с этим замечательным районом.
Н
Очень понравилась экскурсия! Живо, ярко, увлекательно, при этом чувствуется глубокое владение материалом. 2 часа пролетели незаметно благодаря замечательному экскурсоводу Дмитрию, который щедро делился с нами своей любовью к родному городу и своими знаниями о нём. Удобный формат (в небольшой группе и с гарнитурой). Спасибо!
С
Экскурсия прошла прекрасно,тем более ее провел знакомый нам уже гид Дмитрий. Рекомендую!
Константин
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за отзыв! Очень-очень здорово, что вам всё понравилось!!!! Искренне ждём Вас снова!
Я
Отлично!
Л
Сегодня были на экскурсии с Анастасией. Спасибо ей большое за интересный рассказ о районе Амелинау, и не только о нем. За небольшое время она смогла донести до нас большой объем информации. Без гида прогулка по Амелиенау- не имеет смысла. Чувствуется, что Анастасия очень любит свой город и в рассказ вкладывает всю душу. Мы очень довольны. Ещё раз СПАСИБО!!!
