Экскурсии по паркам Калининграда

Найдено 51 экскурсия в категории «Парки» в Калининграде, цены от 850 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«Мы покажем вам самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«В самом начале путешествия мы вместе выстроим маршрут по Куршской косе, который охватит главные локации парка, интересные и посильные именно вам»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
«Я расскажу, как Эрнст Шнайдер — знаменитый ландшафтный архитектор и создатель «зеленого пояса» Калининграда — превратил эту территорию оборонительного сооружения в великолепный парк с розарием»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«В посёлке Янтарное — идеальный пляж, парк, карьер по добыче янтаря»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Далее мы остановимся у Центрального парка, «зеленой жемчужины города», и прогуляемся по началу района Амалиенау с очаровательными немецкими виллами»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
91 отзыв
Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Кроме того, отыщете скульптуру «Несущая воду» в старом лиственном парке, познакомитесь со сфинксами и оцените необычный дизайн солнечных часов»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
«Мы увидим кирху памяти королевы Луизы и пройдем по тропинкам старинного парка, где в свое время гуляли цари»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600 за всё до 5 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
«Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики»
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 руб»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку Янтарного комбината + Дино-парк — 900 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
«Зайдёте в бывшую лютеранскую кирху, послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы увидите все самые интересные места парка и на обратном пути заглянете в курортный Зеленоградск»
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100 за всё до 3 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
«В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800 за всё до 4 чел.
Амалиенау: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
«Амалиенау: люди, парки и немецкая кирха»
26 июня в 09:30
27 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Калининград: сокровища Янтарного и Светлогорска
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя янтарные просторы, исторические уголки и живописные бухты за один день
«В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Путешествие по янтарному побережью
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Путешествие по янтарному побережью
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
11 740 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
«На острове Канта вы увидите величественный Кафедральный собор и услышите о временах, когда вокруг собора вместо парка был живущий мирной жизнью город Кнайпхоф»
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
«В Янтарном: Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшимся после морского отлива»
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Топ-места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 руб»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900 за всё до 3 чел.
«Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
37 отзывов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 375 за человека
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
🚗 На машине
Круиз
7 часов
14 отзывов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
«На янтарной мануфактуре вы сможете приобрести натуральную янтарную косметику и изделия «из первых рук», а в парке имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера отыскать уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 3 чел.
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
93 отзыва
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
«Прогуливаясь по террасному спуску к морю сквозь усадебный парк, насладитесь прекрасным пляжем Янтарного»
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374 за человека
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
275 отзывов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Въезжаем в парк, говорим о флоре, фауне косы, истории ее образования»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Для желающих открыты двери парка птиц «Приозерье» и страусиной фермы, где вы сможете приобрести яйцо пернатого бегуна»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау - район для хорошей жизни
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
49 отзывов
Амалиенау - район для хорошей жизни
Ощутить атмосферу старинного немецкого города и раскрыть истории прекрасных вилл
Начало: в районе Центрального паркаа
«Мы начнем прогулку в парке Луизенваль, который получил название в честь королевы Пруссии — вы узнаете, за что народ так полюбил Луизу»
9 июня в 11:00
14 июня в 17:30
850 за человека
Тильзитские доминанты
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
«Заглянете в живописные парки и рассмотрите памятник прекрасной Луизе»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Парк Луизенваль (ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Янтарный и Светлогорск: Путешествие по берегу Балтики
Исследуйте уникальный янтарный карьер и архитектурное наследие Светлогорска, наслаждаясь красотами Балтийского побережья
«Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 900 за всё до 8 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
«В городском парке «Юность», куда мы тоже непременно заглянем, вам встретятся любимые развлечения местных жителей – перевернутый дом, зеркальный лабиринт и колесо обозрения»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
«Я покажу главные достопримечательности Янтарного: храм Казанской иконы Божией матери, площадь Мастеров, шахту «Анна» и парк Морица Беккера»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:20
9 июня в 09:20
11 июня в 09:20
2 000 за человека
Сап-тур на Куршскую косу
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
«После приключения на сапах и легкого перекуса самое время немного размять ноги — для этого мы прогуляемся по одной из экотроп парка»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000 за всё до 5 чел.
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
«Мы встретимся в Центральном парке, что логично не только с точки зрения маршрута»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300 за человека
На велосипеде по Амалиенау
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800 за человека
Фоторобот Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
«Узнаете, как средневековый город на острове превратился в парк»
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
5 499 за всё до 4 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
«Маршрут нашей обзорной экскурсии в прошлое: остров Канта и Кафедральный собор — порт — Фридрихсбургские и Бранденбургские ворота — Центральный парк и район Амалиенау — площадь Победы»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
Перенестись в Средневековье, погулять по руинам замков и посетить храм с чудотворной иконой
Начало: У Южного вокзала
«Вместе мы исследуем старинные замки, храмы и живописные парки»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
4 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    7 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    Очень рад, что побывал на данной экскурсии, Светлогорск очень необычен и самобытен. Что же касается самой экскурсии - все очень информативно и доступно:) Огромное спасибо
  • И
    Ильнура
    7 июня 2024
    Амалиенау: прошлое и настоящее
    Экскурсия очень понравилась, огромная благодарность Елене. Рекомендую…
    Экскурсия очень понравилась, огромная благодарность Елене. Рекомендую…Экскурсия очень понравилась, огромная благодарность Елене. Рекомендую…Экскурсия очень понравилась, огромная благодарность Елене. Рекомендую…
  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
    Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Все замечательно. Отдельно благодарность гиду Ирине.
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    Добрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношению к предыдущим Гидам. С
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    города выехали в 10, но почему-то на производстве янтаря спокойно задержались на 15 мин, а на пляж с купанием, с перекусом с чашечкой кофе в Янтарном ресторане было отпущено всего 45 мин. Начало отсчета верхняя точка парка. В Светлогорске экскурсия прошла за 1 час и в 15.45 надо было быть в автобусе- где 8 часов экскурсии??? Милые Гиды, как вы считаете время??? Вся экскурсия на скорость. Мне 67 лет я зашла в море и как загнанная лошадь бежала к автобусу… не понравилась совершенно экскурсия. Если бы была возможность истребовала свои деньги… автобус стоял выше церкви в Янтарном…. обратная дорога вся на подьем.

    Добрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношениюДобрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношениюДобрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношениюДобрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношению
  • Ж
    Жанна
    6 июня 2024
    Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
    Брали у Павла экскурсию Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса. Экскурсия просто отличная, очень понравилось, Павел очень хороший рассказчик, много новой информации. Очень хороший собеседник. Знает свое дело на 5+. Всем советую побывать на этой экскурсии и рекомендую именно Павла)))
  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
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    давала советы, видно, что с душой подходит к работе. Счастливы, что попали к этой девушке. Жаль, что на Куршскую косу ездили не с ней.

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно, и с любовью ко всему участникам;) спасибо вам огромное
    Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересноОгромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересноОгромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
    Писать не мастер. Было интересно и очень позгавательно. Игорь хорошо разбирается в теме.
  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
    Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
  2. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  3. К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
  4. Тёплая прогулка по Куршской косе
  5. История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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