1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«Мы покажем вам самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«В самом начале путешествия мы вместе выстроим маршрут по Куршской косе, который охватит главные локации парка, интересные и посильные именно вам»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
«Я расскажу, как Эрнст Шнайдер — знаменитый ландшафтный архитектор и создатель «зеленого пояса» Калининграда — превратил эту территорию оборонительного сооружения в великолепный парк с розарием»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«В посёлке Янтарное — идеальный пляж, парк, карьер по добыче янтаря»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Далее мы остановимся у Центрального парка, «зеленой жемчужины города», и прогуляемся по началу района Амалиенау с очаровательными немецкими виллами»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Кроме того, отыщете скульптуру «Несущая воду» в старом лиственном парке, познакомитесь со сфинксами и оцените необычный дизайн солнечных часов»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
«Мы увидим кирху памяти королевы Луизы и пройдем по тропинкам старинного парка, где в свое время гуляли цари»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
«Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики»
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 руб»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку Янтарного комбината + Дино-парк — 900 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
«Зайдёте в бывшую лютеранскую кирху, послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы увидите все самые интересные места парка и на обратном пути заглянете в курортный Зеленоградск»
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
«В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
«Амалиенау: люди, парки и немецкая кирха»
26 июня в 09:30
27 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Калининград: сокровища Янтарного и Светлогорска
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя янтарные просторы, исторические уголки и живописные бухты за один день
«В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по янтарному побережью
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
11 740₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
«На острове Канта вы увидите величественный Кафедральный собор и услышите о временах, когда вокруг собора вместо парка был живущий мирной жизнью город Кнайпхоф»
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
«В Янтарном: Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшимся после морского отлива»
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 руб»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 375₽ за человека
Круиз
7 часов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
«На янтарной мануфактуре вы сможете приобрести натуральную янтарную косметику и изделия «из первых рук», а в парке имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера отыскать уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
«Прогуливаясь по террасному спуску к морю сквозь усадебный парк, насладитесь прекрасным пляжем Янтарного»
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Въезжаем в парк, говорим о флоре, фауне косы, истории ее образования»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Для желающих открыты двери парка птиц «Приозерье» и страусиной фермы, где вы сможете приобрести яйцо пернатого бегуна»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Амалиенау - район для хорошей жизни
Ощутить атмосферу старинного немецкого города и раскрыть истории прекрасных вилл
Начало: в районе Центрального паркаа
«Мы начнем прогулку в парке Луизенваль, который получил название в честь королевы Пруссии — вы узнаете, за что народ так полюбил Луизу»
9 июня в 11:00
14 июня в 17:30
850₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
«Заглянете в живописные парки и рассмотрите памятник прекрасной Луизе»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Парк Луизенваль (ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Янтарный и Светлогорск: Путешествие по берегу Балтики
Исследуйте уникальный янтарный карьер и архитектурное наследие Светлогорска, наслаждаясь красотами Балтийского побережья
«Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
«В городском парке «Юность», куда мы тоже непременно заглянем, вам встретятся любимые развлечения местных жителей – перевернутый дом, зеркальный лабиринт и колесо обозрения»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
«Я покажу главные достопримечательности Янтарного: храм Казанской иконы Божией матери, площадь Мастеров, шахту «Анна» и парк Морица Беккера»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:20
9 июня в 09:20
11 июня в 09:20
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
«После приключения на сапах и легкого перекуса самое время немного размять ноги — для этого мы прогуляемся по одной из экотроп парка»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
«Мы встретимся в Центральном парке, что логично не только с точки зрения маршрута»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
«Узнаете, как средневековый город на острове превратился в парк»
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
5 499₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
«Маршрут нашей обзорной экскурсии в прошлое: остров Канта и Кафедральный собор — порт — Фридрихсбургские и Бранденбургские ворота — Центральный парк и район Амалиенау — площадь Победы»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
Перенестись в Средневековье, погулять по руинам замков и посетить храм с чудотворной иконой
Начало: У Южного вокзала
«Вместе мы исследуем старинные замки, храмы и живописные парки»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
4 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий7 июня 2024Очень рад, что побывал на данной экскурсии, Светлогорск очень необычен и самобытен. Что же касается самой экскурсии - все очень информативно и доступно:) Огромное спасибо
- ИИльнура7 июня 2024Экскурсия очень понравилась, огромная благодарность Елене. Рекомендую…
- ООльга7 июня 2024Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
- ТТатьяна6 июня 2024Все замечательно. Отдельно благодарность гиду Ирине.
- ЛЛюдмила6 июня 2024Добрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношению к предыдущим Гидам. С
- ЖЖанна6 июня 2024Брали у Павла экскурсию Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса. Экскурсия просто отличная, очень понравилось, Павел очень хороший рассказчик, много новой информации. Очень хороший собеседник. Знает свое дело на 5+. Всем советую побывать на этой экскурсии и рекомендую именно Павла)))
- ККсения6 июня 2024Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
- ААнна6 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно, и с любовью ко всему участникам;) спасибо вам огромное
- ТТатьяна6 июня 2024Писать не мастер. Было интересно и очень позгавательно. Игорь хорошо разбирается в теме.
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Парки" можно забронировать 51 экскурсию от 850 до 16 800 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 9015 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 51 экскурсии в Калининграде на 2024 год по теме «Парки», 9015 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август