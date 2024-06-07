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города выехали в 10, но почему-то на производстве янтаря спокойно задержались на 15 мин, а на пляж с купанием, с перекусом с чашечкой кофе в Янтарном ресторане было отпущено всего 45 мин. Начало отсчета верхняя точка парка. В Светлогорске экскурсия прошла за 1 час и в 15.45 надо было быть в автобусе- где 8 часов экскурсии??? Милые Гиды, как вы считаете время??? Вся экскурсия на скорость. Мне 67 лет я зашла в море и как загнанная лошадь бежала к автобусу… не понравилась совершенно экскурсия. Если бы была возможность истребовала свои деньги… автобус стоял выше церкви в Янтарном…. обратная дорога вся на подьем.