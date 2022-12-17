Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен в минигруппе

Смешанная: автобусная и пешеходная. Группа до 8 человек

Смешанная: автобусная и пешеходная. Группа до 8 человек. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен в минигруппе
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен в минигруппе
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен в минигруппе
Прусские сезоны - Куршская коса, Зеленоградск и замок Шаакен в минигруппе

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк “Куршская коса”
  • Замок Шаакен
  • Крафтовоя сыроварня Шаакендорф
  • Поселок Рыбачий
  • “Танцующий лес”
  • “Высота Эфа”
  • Вершина дюны Ореховой или Петшберг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Чтобы попасть на Куршскую косу, мы сперва доедем до приморского города Зеленоградск – Коса начинается от границ этого курорта. Поедем мы не по автостраде, а по старой прусской дороге – будет возможность остановиться возле симпатичного замка Нессельбек, чтобы сделать фото и услышать старую легенду про рыбу-льва, а также познакомиться с “последними солдатами вермахта”.

Первая остановка на Куршской косе – Королевский бор. Мы прогуляемся по реликтовому смешанному лесу, который избежал вырубки в Средние века, узнаем его историю и как сюда попали гигантские североамериканские туи, а также поздороваемся с Балтийским морем, у вас будет возможность прогуляться по пляжу и поискать янтарь.

Далее мы ненадолго заедем в курортный посёлок Лесной, узнаем, почему в Заркау в начале 20 века работали немецкие археологи, что такое Большой клад Куршской косы, а также прогуляемся по променаду вдоль пляжа, который недавно был отмечен Голубым флагом (третьим в регионе). При желании в Лесном можно договориться об обеде в одном из кафе или ресторанов.

Следующая наша остановка – поселок Рыбачий. Вы узнаете, почему Росситтен всегда был главным населённым пунктом на Куршской косе, где стоял одноимённый тевтонский замок начала 14 века, познакомитесь с историей рыболовства на Куршском заливе, а также у вас будет возможность потрогать старый маяк и купить свежей копчёной рыбы.

Через 3 км. мы в “Танцующем лесу”. Вы услышите легенду, объясняющую название этого места, мистические версии его возникновения, ну и, конечно, совершите прогулку, чтобы своими глазами увидеть и сфотографировать это чудо природы. Сувениры из янтаря и марципан можно будет купить в одной из многочисленных лавок, которые окружают парковку.

Проедем ещё 5 км. – и мы на “Высоте Эфа”. Здесь необычно многолюдно, и неспроста – это самая знаменитая точка на Косе, самая высокая вершина на российской половине. Только поднявшись на вершину дюны Ореховой, или Петшберг, понимаешь, что Куршская коса – это узкая песчаная полоска суши между морем и заливом, уходящая вдаль. Фото получаются просто сумасшедшие, тем более что юго-восточный склон дюны – открытые пески, которыми и знаменита Куршская коса. Также на этой остановке мы выйдем на берег Балтики, до него недалеко, он очень живописный, здесь мы узнаем, что такое авандюна, как она появилась и почему до сих пор нужна.

Возвращаясь назад, вы услышите историю Зеленоградска (до 1945 г. он назывался Кранц) – пусть остановка там не предусмотрена, но мы проедем через старый центр этого курортного городка и увидим основные достопримечательности.

Возвращаясь в Калининград, немного не доезжая до аэропорта, свернём в сторону посёлка Некрасово, который раньше назывался Лиска-Шаакен – и вскоре увидим живописное полуразвалившееся строение – собственно замок Шаакен. Мы осмотрим замковый двор, спустимся в подвалы, где даже есть музей пыток, посетим музейную экспозицию и узнаем много интересного об истории этого места. При желании есть возможность пострелять из лука и покататься на лошадях. В соседнем здании, которое раньше было конюшней при замке, расположена крафтовая сыроварня Шаакендорф, где можно купить не только уникальный сыр, процесс производства и вызревания которого мы увидим через стеклянные стены, но и конфеты и шоколад на сувениры.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Дополнительно взымается экосбор 300 рублей с человека для посещения национального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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