192 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Фото-локации Куршской косы — без туристов!

По пути к главному месту притяжения Калининградской области мы остановимся у замка Нессельбек, на фоне которого неизменно получаются интересные фотографии 📸. А следом вас встретит легендарная Куршская коса! Ранний выезд позволит нам практически в одиночестве прогуляться 👣 по таинственному Танцующему лесу 🌲 с изогнутыми соснами, насладиться песчаными ландшафтами со смотровой площадки Высоты Эфа и вдохнуть полной грудью морской воздух на самом фотогеничном пляже косы. В каждом из мест мы побываем за пару часов до наплыва туристов, но при этом не будем спешить: везде у вас будет свободное время, чтобы сделать чудесные кадры и полюбоваться природой заповедника.

Прогулка по Городу кошек

После инста-прогулок по дюнам и морскому побережью мы отправимся в один из самых атмосферных курортов Калининградской области — старинный Зеленоградск. Вы рассмотрите сохранившуюся довоенную архитектуру городка, увидите водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположились музей 🖼 кошек и лучшая смотровая в Зеленоградске. А после мы пройдем по самым фотогеничным местам города — пешеходному Курортному проспекту и променаду.

Кому подойдет экскурсия

Любителям атмосферных фотографий и всем, кто хочет насладиться пейзажами косы, не отвлекаясь на шумные толпы туристов.

Организационные детали