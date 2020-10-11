192 отзыва оставили туристы

Фото-локации Куршской косы — без туристов! По пути к главному месту притяжения Калининградской области мы остановимся у замка Нессельбек, на фоне которого неизменно получаются интересные фотографии 📸. А следом вас встретит легендарная Куршская коса! Ранний выезд позволит нам практически в одиночестве прогуляться 👣 по таинственному Танцующему лесу 🌲 с изогнутыми соснами, насладиться песчаными ландшафтами со смотровой площадки Высоты Эфа и вдохнуть полной грудью морской воздух на самом фотогеничном пляже косы. В каждом из мест мы побываем за пару часов до наплыва туристов, но при этом не будем спешить: везде у вас будет свободное время, чтобы сделать чудесные кадры и полюбоваться природой заповедника.
Прогулка по Городу кошек После инста-прогулок по дюнам и морскому побережью мы отправимся в один из самых атмосферных курортов Калининградской области — старинный Зеленоградск. Вы рассмотрите сохранившуюся довоенную архитектуру городка, увидите водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположились музей 🖼 кошек и лучшая смотровая в Зеленоградске. А после мы пройдем по самым фотогеничным местам города — пешеходному Курортному проспекту и променаду.
Кому подойдет экскурсия
Любителям атмосферных фотографий и всем, кто хочет насладиться пейзажами косы, не отвлекаясь на шумные толпы туристов.
Организационные детали
Экскурсию для проведет один из гидов нашей команды
Экологический сбор и трансфер на автобусе 🚌 включены в стоимость экскурсии 🧭. Отдельно по желанию оплачиваются только обед и сувениры 🎁.
Мы можем забрать вас в Зеленоградске, по пути на косу: в этом случае вы пропустите только локацию Нессельбек, но увидите всё самое интересно!
На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Экскурсия проводится ежедневно в 07:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Добрый день! Экскурсия, которую провела гид Дарья (водитель Олег), очень понравилась. Без пафоса, интересное, увлекательное повествование. Исторические факты умело разбавлены житейскими историями, легендами, интересными зарисовками по ходу маршрута. Обязательно порекомендуем друзьям, которые поедут в Калининград, этот маршрут. Спасибо! С уважением Волхова Л. П.
Дмитрий
10 октября 2020
Экскурсия понравилась. С погодой повезло. Узнал новое. Друзьям порекомендую.
Мария
10 октября 2020
Замечательный гид, Александра! Внимательно, отзывчивая, не равнодушна! Милая, весёлая и очень приятная в общении! Спасибо большое за прекрасное время, которое мы провели вместе с Вами.
Светлана
9 октября 2020
Экскурсия замечательно продумана с точки зрения маршрута и времени посещения Куршской косы (приехали к замку Нессельбек, в Танцующий лес и на Дюну Эфа намного раньше других групп;)). У нашей группы была гид Александра, по дороге к Куршской косе и в Зеленоградске подробно отвечала на вопросы туристов и увлекательно рассказывала о посещаемых достопримечательностях. Непосредственно на объектах группе было дано достаточно времени для самостоятельных прогулок. Если есть желание, в Зеленоградске можно подольше провести времени, отсоединившись от группы, и вернуться самостоятельно в Калининград)
Наталья
9 октября 2020
Очень быстро, можно сказать что бегом. Вся информация в автобусе, далее все прогулки самостоятельные. Подъезд к замку совершенно ни о чем. И посадка в автобус: крутились на одном месте, достаточно 3 точек посадки.
Сергей
Ответ гида:Наталья, здравствуйте. Мы вынуждены не согласиться с Вашей позицией и считаем необходимым предоставить ответ на Ваш отзыв. Экскурсия полностью соответствовала заявленному маршруту и на остановках было предостаточно времени для прогулок, осмотра, отдыха. Танцующий лес - более 40 минут, высота Эфа - полтора часа, Зеленоградск - 70 минут. Гид сопровождала группу на всех локациях, после чего предоставляла свободное время. При этом наши прогулки всегда неспешные, слово "бегом", которое Вы применили - абсолютно не про данную экскурсию. Мы никогда не спешим и не торопим группу. В случае, если траффик задерживает автобус - мы всегда увеличиваем продолжительность экскурсии. И одна из наших ключевых задач заключается в том, чтобы туристы могли максимально насладиться каждым из мест притяжения в нашей экскурсии. И предыдущие отзывы подтверждают то, что наши экскурсии проходят в удобном, неспешном темпе. 7 вариантов посадки в автобус мы также считаем важным аспектом для туристов при выборе нашей экскурсии. Это позволяет большинству гостей города выбрать удобное место посадки и не тратить время и деньги на то, чтобы добраться до места начала экскурсии.
Кирилл
9 октября 2020
Отличная экскурсия, грамотно подобран маршрут и время, на всех точках хватало времени на осмотр и прогулки, отличная работа гида.
Екатерина
9 октября 2020
Хочу выразить огромную благодарность гиду Александре за прекрасную экскурсию! Гид все доступно объясняла, отвечала на вопросы и дала очень много советов куда ещё сходить/съездить. Сама экскурсия супер! Сначала мы узнавали интересные факты или истории о том или ином месте, а потом было свободное время. Времени было достаточно, чтобы успеть рассмотреть локацию и сделать красивейшие фото! Мне очень понравилось! Спасибо за насыщенный день!
Оксана
8 октября 2020
Получили большое удовольствие от поездки. Очень профессиональный гид Ксения, ненавязчиво, с учётом возможностей всех участников группы, мы посмотрели все, что хотели.
Наталья
8 октября 2020
Экскурсовод Мария приятный человек. Маршрут построен в целом хорошо. Но хотелось бы во время экскурсии получать значительно больше информации и лучшей ее подачи.
Наталия
7 октября 2020
Очень понравилась экскурсия! Действительно без толп людей, только наша группа! Даша большая умница! Мне очень понравилось, рекомендую от души!)
Елена
7 октября 2020
Экскурсия понравилась, не смотря на ранний выезд, но очень мало времени остаётся на город Зеленоградск, есть где погулять и что посмотреть, в отличии от самой косы, кроме высоты Эфа ( а это три смотровые площадки откуда открывается неплохой вид и все!)Ездили во вторник и возвращаясь с косы в 11-50 я не заметила большого количества туристов, так что в октябре в будний день можно отправиться и позже, а не в 7-15. В целом понравилось
Жвакина
7 октября 2020
Отличная экскурсия! Гид Дарья очень интересно рассказывает, посоветовала какие можно ещё места посетить в Калининградской области, где что купить и где вкусно поесть в Калининграде))) Много времени для самостоятельных прогулок, успели сделать отличные фото👌
Сергей
7 октября 2020
Отличная экскурсия, гид Дарья очень интересно все рассказывает. За эти деньги получили именно то, что хотели от экскурсии, за это время своим ходом не реально побывать на всех этих достопримечательностях. Рекомендую.
Екатерина
6 октября 2020
Добрый день, экскурсия Понравилась. Гид очень понятно И интересно Рассказывала. Было бы очень удобно, если бы Отель-Пивоварню Нессельбек завозили в конце экскурсии, а не вначале. В целом, рекомендую
Ольга
6 октября 2020
Экскурсия очень хорошая! Экскурсовод Дарья замечательная!!! Спасибо!!!!