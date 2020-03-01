Экскурсии на Куршскую косу

Что вас ожидает

Самое-самое на Куршской косе

Вы погуляете по уютным деревянным мостикам Танцующего леса, отдохнете на широком песчаном побережье в поселке Морское и узнаете, где, когда и почему «поют» пески. Кроме того, впечатлитесь невероятными панорамами с высоты Мюллера и дюны Эфа, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции и, если повезет, увидите диких кабанчиков и косуль. А также сделаете сумасшедшие снимки в месте, где с одной стороны залив, а с другой — море!

Зеленоградск и замок Нессельбек

На обратном пути мы заедем в прибрежный город Зеленоградск. Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек, попробуете минеральную воду прямо из источника и поужинаете с видом на море и закат. А по дороге домой мы остановимся у замка Нессельбек — необычного современного здания, построенного в средневековом стиле.