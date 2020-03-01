Экскурсии на Куршскую косу

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  3. Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек

Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню.

Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы.

А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка!
4500 ₽
4050 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек

Что вас ожидает

Самое-самое на Куршской косе
Вы погуляете по уютным деревянным мостикам Танцующего леса, отдохнете на широком песчаном побережье в поселке Морское и узнаете, где, когда и почему «поют» пески. Кроме того, впечатлитесь невероятными панорамами с высоты Мюллера и дюны Эфа, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции и, если повезет, увидите диких кабанчиков и косуль. А также сделаете сумасшедшие снимки в месте, где с одной стороны залив, а с другой — море!

Зеленоградск и замок Нессельбек
На обратном пути мы заедем в прибрежный город Зеленоградск. Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек, попробуете минеральную воду прямо из источника и поужинаете с видом на море и закат. А по дороге домой мы остановимся у замка Нессельбек — необычного современного здания, построенного в средневековом стиле.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда, напитки и въезд в национальный парк — 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно
  • Время экскурсии не ограничено. Мы никуда не будем торопиться: вы сможете наслаждаться красотой Куршской косы, сколько пожелаете.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Приветствую вас! Меня зовут Евгений. Калининград — моя родина и родина моих родителей. Именно они привили мне любовь к природе, рыбалке и охоте. Я постоянно открываю для себя новые уголки нашего края, хотя, кажется, объездил все вдоль и поперек. С 2012 года организую экскурсии на Куршскую косу и в курортные города Янтарного побережья. С радостью расскажу о них самое интересное и сделаю все, чтобы вы полюбили наши удивительные места!
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Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900 ₽
5865 за экскурсию
6 часов
252 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
1550 за человека
6.5 часов
38 отзывов
Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
2000 за человека
7 часов
10 отзывов
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка20%
5700 ₽
4560 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
5000 за экскурсию
5 часов
48 отзывов
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компанииКуршская коса и Зеленоградск для маленькой компанииКуршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
1850 за человека
6 часов
Насладиться видами и звуками заповедных мест, погружаясь в их истории
Уверен, вас манят белые дюны и сосновый воздух Куршской косы! Я сделаю вашу встречу с этой уникальной землей красивой, интересной и удобной. Вы удивитесь соснам в Танцующем лесу, пофотографируете песчаные пейзажи с дюны Эфа, познакомитесь с птицами, узнаете о природных особенностях косы и жизни рыбаков. В финале погуляем по набережной и улочкам Зеленоградска.

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