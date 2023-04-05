Замки и кирхи орденского периода, Великое посольство времён Петра Первого, подписание дипломатических соглашений и поворотные события в истории Пруссии как государства, старинные улочки, ратуша с «музыкальным» часами, удивительные достопримечательности провинциальных городов, уютная довоенная архитектура, история гидрологии XIII-XIV вв.
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Описание
Что вас ожидает:
- Замок Вальдау в посёлке Низовье.
- Средневековую крепость, построенную рыцарями в 1264 году на острове, образовавшемся в результате строительства плотины. Замок менял своё предназначение и становился летней резиденцией Великих магистров Тевтонского ордена и вторым подаренным замком второй супруге Альбрехта Анне Марии Брауншвейг. В 17 веке прибыли в Вальдау Московские гости Великого посольства и Пётр Первый. Был здесь пир и мир. Сегодня в средневековых стенах расположился великолепный музей, созданный душевным теплом и неистовым стремлением познания истории замка Вальдау.
- Кирха Арнау — древняя кирха.
- Немного вернёмся по дороге и посетим великолепную кирху Арнау. Кирха Арнау — древняя кирха Орденского периода в Калининградской области, основана в 1364 году. Во времена Восточной Пруссии Арнау была популярным местом отдыха. Здание получило значительные повреждения в результате боев 1945 года и потеряло своё богатое внутреннее убранство. Однако в результате реставрационных работ 90-х годов восстановлены колокольня, кровля и фрагменты уникальных старинных фресок. Сейчас кирха является действующим приходом Калининградской епархии Русской православной церкви и находится на территории женского монастыря св. Екатерины. Обязательно заедем в небольшой посёлок Ушаково- бывший Хайлигенвальде.
- Сохранилась кирха Орденского периода, построенная в 14 веке и позже превращенная в лютеранскую кирху св. Николая. В 1344 году здесь была построена кирха, а рядом с ней находились деревни пруссов, где до сих пор совершались языческие обряды и обычаи. Кирху удалось сохранить до наших дней, благодаря реставрационным работам, которые начались по инициативе директора местной школы и участия бывших жителей Хайлигенвальде. Сегодня она является действующим приходом с небольшим музейным собранием внутри.
- Замок Тевтонского ордена.
- Далее путь лежит до города Тапиау — Гвардейска. Город Тапиау (ныне Гвардейск) сохранился без изменений. Вокруг крепости, которая называлась Тапиов, расположилось поселение, получившее городские права в начале 18 века. В 14 веке на месте слияния Деймы и Преголи построили рыцарский замок, который стал собственностью герцога Альбрехта и в котором жил Николай Коперник. Замок Тапиау сохранился до наших дней и открыт для посещения. Гвардейск — Тапиау, районный центр с богатой историей и старинными достопримечательностями, включая замок у реки, кирху Иоанна предтечи, городскую ратушу, памятники и домик Л. Коринта. Прогулка вдоль набережной реки Деймы и по старинным улочкам также приятное занятие. Все это создает атмосферу старинной Пруссии.
- Кирхи Велау.
- Далее переедем в пос. Знаменск — Велау. История этого населённого пункта многозначительно повлияла на судьбу Восточной Пруссии. Не узнать об этом невозможно. Именно здесь были подписаны важнейшие документы между государствами, которые в последующем дали независимость Пруссии. Посетим известную Лютеранскую кирху Велау, кирху св. Якоба, увидим орденскую школу, впечатляет чудесная водонапорная башня. Возвращение в Калининград.
Важная информация:Иметь при себе паспорт гражданина РФ. Желательно иметь немного наличности, удобную обувь, перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Билеты в музей Вальдау — 250 руб. /взр, дети с 7 до 16 лет — 150 руб. /чел.
- Замок Тапиау возможно посещение с 04.06.23: взр. . 500 руб. /чел., пенс., шк, студ. — 450 руб. /чел.
- Пожертвования в Арнау и Хайлигенвальде — 100-150 руб. /чел.
- Музей Ловиса Коринта взр. — 150 руб. /чел.,шк,студ. — 100 руб. /чел., пенс — 80 руб. /чел.
- Пожертвования кирхи Св. Якова и Св. Николая по 100-150 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Калининград, пл. Василевского,3Завершение: г. Калининград, пл. Василевского,3, Росгартенские ворота, около муз. Янтаря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Иметь при себе паспорт гражданина РФ. Желательно иметь немного наличности
- Удобную обувь
- Перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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