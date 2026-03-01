Кафедральный собор в Калининграде - это не просто архитектурный памятник, а настоящий хранитель истории города.
Прогулка вокруг собора познакомит с ключевыми событиями и личностями, оставившими след в истории Кёнигсберга. От первых
Прогулка вокруг собора познакомит с ключевыми событиями и личностями, оставившими след в истории Кёнигсберга. От первых
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Кёнигсберга
- 🏰 Посетить знаковые места
- 🕰️ Погрузиться в прошлое
- 🗿 Увидеть памятники
- 🎓 Познакомиться с философией Канта
- ⚔️ Понять военные события
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Могила Иммануила Канта
- Памятник Герцогу Альбрехту
- Памятник Петру Первому
Описание экскурсии
Сердце и душа старинного города
Эта экскурсия вполне способна заменить классический обзорный маршрут по Калининграду. С той разницей, что гулять мы будем не по улицам или фортам, а вокруг одного здания — Кафедрального собора. Я расскажу о знаковых событиях в истории города, от появления здесь первых пруссов до послевоенного возрождения.
Мы пройдём по территории вокруг собора, обращая особое внимание на некоторые достопримечательности острова Канта — могилу философа, памятники Герцогу Альбрехту и Петру Первому. На прогулке вы успеете:
- узнать о происхождении города и народов, которые его населяли;
- изучить кафедральный собор со всех сторон и удивиться его судьбе;
- почитать эпитафии на старинных надгробиях;
- исследовать жизненный путь главного реформатора этих земель, который здесь захоронен;
- вспомнить о тяжёлых военных годах и узнать, как пережил это непростое время собор;
- отыскать «либеральную синагогу» и разобраться в «еврейском вопросе».
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Программа не предполагает посещения собора, только внешний осмотр. По желанию попасть внутрь собора можно отдельно, купив билет на концерт или в музей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1374 туристов
Дипломированный гид и человек, который любит свой город всей душой. Хочу поделиться этой любовью к Калининграду — городу со сложной судьбой и насыщенной историей. Признаться — не могу не проводить экскурсии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия длилась всего час, но за это время была рассказана вся история города вплоть до настоящего времени. Нам очень понравилось, даже подростку было очень интересно. От души рекомендую!
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Редко пишу отзывы,если только впечатление на уровне «Ах» Сегодня именно такой случай. В Геннадие совместилось личное обаяние,юмор и уникальные знания. Несмотря на мокрый снег и промозглость,с большим интересом прослушали информацию,которая плавно перетекала из одного периода Калининграда в другой. Очень рекомендую.
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Выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом - поскольку это был день раннего прилëта, решение оказалось оптимальным! За час не спеша обошли собор, наслушались увлекательных историй от древних времён до наших дней, не устали и получили полезные рекомендации для дальнейшего отдыха. Экспресс-формат с глубоким погружением в историю оправдал себя на 100%, Геннадию огромное спасибо 🙏💕
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Евгений- отличный рассказчик! Было интересно и взрослым и детям. Информация была подана не сухо, с юмором и интересными фактами. Евгений, спасибо Вам большое)
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В
Атмосферная экскурсия, все отлично, спасибо!
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Е
Только положительные впечатления от экскурсии. Всё чётко, информативно, с юмором, великолепно поставленным голосом(хорошо слышно и понятно). Удачный формат экскурсии: достаточно новой информации, но нет перегруза). Большое спасибо, с удовольствием буду рекомендовать знакомым.
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