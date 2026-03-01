Кафедральный собор в Калининграде - это не просто архитектурный памятник, а настоящий хранитель истории города.Прогулка вокруг собора познакомит с ключевыми событиями и личностями, оставившими след в истории Кёнигсберга. От первых

пруссов до послевоенного возрождения - каждый камень здесь дышит историей. На острове Канта можно увидеть могилу Иммануила Канта, памятники Герцогу Альбрехту и Петру Первому. Узнайте о происхождении города, судьбе собора в военные годы и других значимых моментах. Эта экскурсия - уникальная возможность прикоснуться к прошлому Калининграда

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Описание экскурсии

Сердце и душа старинного города

Эта экскурсия вполне способна заменить классический обзорный маршрут по Калининграду. С той разницей, что гулять мы будем не по улицам или фортам, а вокруг одного здания — Кафедрального собора. Я расскажу о знаковых событиях в истории города, от появления здесь первых пруссов до послевоенного возрождения.

Мы пройдём по территории вокруг собора, обращая особое внимание на некоторые достопримечательности острова Канта — могилу философа, памятники Герцогу Альбрехту и Петру Первому. На прогулке вы успеете:

узнать о происхождении города и народов, которые его населяли;

изучить кафедральный собор со всех сторон и удивиться его судьбе;

почитать эпитафии на старинных надгробиях;

исследовать жизненный путь главного реформатора этих земель, который здесь захоронен;

вспомнить о тяжёлых военных годах и узнать, как пережил это непростое время собор;

отыскать «либеральную синагогу» и разобраться в «еврейском вопросе».

Организационные детали