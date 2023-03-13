О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга

Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам

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О возникновении Кёнигсберга и переплетении его немецких и русских корней лучше всего поведает Кафедральный собор.

Стоит только присмотреться! На лёгкой и нескучной прогулке вокруг здания я открою для вас двери в прошлое. Поговорим о древних пруссах и тевтонских рыцарях. «Зайдём в гости» к Иммануилу Канту и Петру I. Пофилософствуем о войне и мире, судьбе России и любви.
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
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Описание

Что вас ожидает

Сердце и душа старинного города

Эта экскурсия вполне способна заменить классический обзорный маршрут по Калининграду. С той разницей, что гулять мы будем не по улицам или фортам, а вокруг одного здания — Кафедрального собора. Я расскажу о знаковых событиях в истории города, от появления здесь первых пруссов до послевоенного возрождения.

Мы пройдём по территории вокруг собора, обращая особое внимание на некоторые достопримечательности острова Канта — могилу философа, памятники Герцогу Альбрехту и Петру Первому. На прогулке вы успеете:

  • узнать о происхождении города и народов, которые его населяли;
  • изучить кафедральный собор со всех сторон и удивиться его судьбе;
  • почитать эпитафии на старинных надгробиях;
  • исследовать жизненный путь главного реформатора этих земель, который здесь захоронен;
  • вспомнить о тяжёлых военных годах и узнать, как пережил это непростое время собор;
  • отыскать «либеральную синагогу» и разобраться в «еврейском вопросе».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Программа не предполагает посещения собора, только внешний осмотр. По желанию попасть внутрь собора можно отдельно, купив билет на концерт или в музей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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