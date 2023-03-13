Эта экскурсия вполне способна заменить классический обзорный маршрут по Калининграду. С той разницей, что гулять мы будем не по улицам или фортам, а вокруг одного здания — Кафедрального собора. Я расскажу о знаковых событиях в истории города, от появления здесь первых пруссов до послевоенного возрождения.
Мы пройдём по территории вокруг собора, обращая особое внимание на некоторые достопримечательности острова Канта — могилу философа, памятники Герцогу Альбрехту и Петру Первому. На прогулке вы успеете: