О возникновении Кёнигсберга и переплетении его немецких и русских корней лучше всего поведает Кафедральный собор. Стоит только присмотреться! На лёгкой и нескучной прогулке вокруг здания я открою для вас двери в прошлое. Поговорим о древних пруссах и тевтонских рыцарях. «Зайдём в гости» к Иммануилу Канту и Петру I. Пофилософствуем о войне и мире, судьбе России и любви.

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Описание

Что вас ожидает

Сердце и душа старинного города

Эта экскурсия вполне способна заменить классический обзорный маршрут по Калининграду. С той разницей, что гулять мы будем не по улицам или фортам, а вокруг одного здания — Кафедрального собора. Я расскажу о знаковых событиях в истории города, от появления здесь первых пруссов до послевоенного возрождения.

Мы пройдём по территории вокруг собора, обращая особое внимание на некоторые достопримечательности острова Канта — могилу философа, памятники Герцогу Альбрехту и Петру Первому. На прогулке вы успеете:

узнать о происхождении города и народов, которые его населяли;

изучить кафедральный собор со всех сторон и удивиться его судьбе;

почитать эпитафии на старинных надгробиях;

исследовать жизненный путь главного реформатора этих земель, который здесь захоронен;

вспомнить о тяжёлых военных годах и узнать, как пережил это непростое время собор;

отыскать «либеральную синагогу» и разобраться в «еврейском вопросе».

Организационные детали