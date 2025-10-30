Диана проводит ещё 1 экскурсию

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Замок, коты и динозавры

Погрузитесь в атмосферу средневековья в замке Шаакен, познакомьтесь с кошачьим Зеленоградском и исследуйте Динопарк с его аттракционами
Экскурсия начинается с поездки по живописной дороге в замок Шаакен, где вы узнаете о Тевтонском ордене и посетите музей инквизиции. Затем отправитесь в Зеленоградск, чтобы увидеть его достопримечательности и покормить местных котов. Завершите день в Динопарке, где вас ждут аттракционы и обед в кафе. Этот маршрут идеально подходит для семейного отдыха, где интересно будет и взрослым, и детям
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю замка Шаакен
  • 🐱 Встреча с котами Зеленоградска
  • 🦖 Развлечения в Динопарке
  • 📸 Фотосессия в средневековых костюмах
  • 🍰 Дегустация местных деликатесов

Лучшее время для посещения

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Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и посещения открытых достопримечательностей, таких как замок и Динопарк. Летние месяцы также позволяют насладиться зеленью и комфортной температурой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни. Зимой посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Замок, коты и динозавры
Замок, коты и динозавры
Замок, коты и динозавры

Что можно увидеть

  • Замок Шаакен
  • Музей инквизиции
  • Зеленоградск
  • Динопарк

Описание экскурсии

Старинная дорога в замок

Из Калининграда вы отправитесь по Приморскому кольцу в поселок Некрасово, где находится один из наиболее сохранившихся орденских замков Восточной Пруссии на территории современной России. Маршрут пройдет по живописной немецкой дороге с вековыми деревьями по обочинам. По пути я расскажу об истории формирования региона, климате, народах, проживающих на Самбийском полуострове, и природе Калининградской области.

«Травянной замок» — Лиска Шаакен

Этот музейно-исторический комплекс сейчас переживает возрождение. Я расскажу об основании замка во времена Тевтонского ордена и знаменитых визитах Великого посольства на пути следования в Западную Европу. Вы сможете посетить Музей инквизиции, осмотреть экспозицию осадных орудий, каминный зал и конюшню. Пострелять из лука и покататься на лошадке, пообщаться с местным звериным семейством и устроить фотосессию в средневековых костюмах. А потом выпить чаю в трактире и заглянуть на местное производство сыра и шоколада в соседней крафтовой сыроварне Шаакен – Дорф..

«Кошачий город» — Зеленоградск

Вы узнаете об истории образования курортного Кранца, основных памятниках и особенностях этого молодежного городка. Пройдете по его сказочным улочкам и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями: увидите променад, бювет «Королева Луиза», здание почтамта и памятник зеленоградским котам. Сможете накормить мурлыкающих символов Зеленоградска, а дети, при желании, покатаются на карусели-памятнике, попрыгают на батуте, прокатятся на электросамокатах и полакомятся вкуснейшими вафлями.

«Парк янтарного периода» — Динопарк

По пути в Динопарк я расскажу, как был основан еще один курортный город Раушен (сейчас Светлогорск), какими достопримечательностями гордится и чем интересен калининградский центр бальнеологии. В Динопарке сориентирую в местных комплексах аттракционов, среди которых есть соляная пещера «Гнездо динозавра» и веревочный парк, полоса препятствий и варяжская застава, домики на деревьях и многое другое. А в кафе «Братец кролик» с детским меню вы сможете вкусно пообедать всей семьей.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна юным (особенно от 7 до 12 лет) и взрослым путешественникам (максимум 3 человека в группе)
  • Дополнительные расходы:
    — билеты в замок «Лиска Шаакен» — 350 руб. /взрослого, 280 руб. /ребенка, дети до 7 лет — бесплатно, скидки для пенсионеров не предусмотрены
    — билеты в «Динопарк» — 250 руб. /человека
    — еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1550 туристов
Я тот самый гид, который может запросто превратить обычный день в приключение. По образованию — географ, по призванию — рассказчик, а по факту — человек, который знает про Калининградскую область чуть
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больше, чем написано в путеводителях, и с радостью этим поделится. Автор публикаций по истории, культуре и географии края — но не пугайтесь: на экскурсии никаких лекций. Только живые истории, неожиданные факты и тот самый местный вайб, который цепляет с первой минуты. Обожаю, когда путешественники замечают детали: вот эта бабочка, эти тени на старых камнях и прочее — это и есть настоящие моменты путешествия. И я с удовольствием «зависну» с вами хоть на десять минут, чтобы поймать идеальный кадр. Если хотите не просто «посмотреть достопримечательности», а прочувствовать регион — давайте гулять. Покажу вам нашу область такой, какой её вижу я: живой, разной и бесконечно интересной. Жду нашей встречи — обещаю, будет красиво, познавательно и без спешки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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1
3
2
1
О
Очень приятный, разносторонне эрудированный и общительный гид. Нет душности и монотонности при подаче исторической информации. Увлекала нашу дочь там, где ей было не интересно и проводила с интересом с ней
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время. Всегда готовый ответить на вопросы не по теме экскурсии и в целом поддержать разговор. Нет навязывания посещения мест, где у гида есть свой интерес и откат. Наоборот, есть дельные советы, где лучше и выгоднее. Авто ухоженный и чистый. Манера вождения очень аккуратная. При этом это дама водит свой авто на механике, что в наше время практически уникально.

Очень приятный, разносторонне эрудированный и общительный гид. Нет душности и монотонности при подаче исторической информации. Увлекала
Очень приятный, разносторонне эрудированный и общительный гид. Нет душности и монотонности при подаче исторической информации. Увлекала
Очень приятный, разносторонне эрудированный и общительный гид. Нет душности и монотонности при подаче исторической информации. Увлекала
Очень приятный, разносторонне эрудированный и общительный гид. Нет душности и монотонности при подаче исторической информации. Увлекала
Очень приятный, разносторонне эрудированный и общительный гид. Нет душности и монотонности при подаче исторической информации. Увлекала
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Т
Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на этом ресурсе за последнее время и ни к одной нет абсолютно никаких претензий: все
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прекрасно организовано, программа составлена грамотно и увлекательно. В общем, нужно ехать и смотреть самим. А экскурсоводу Диане отдельное большущее спасибо! Было очень комфортно общаться. Думаю, посмотрела не все: надо вернуться еще.

Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на
Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на
Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на
Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на
Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на
Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на
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Анна
Экскурсия понравилась! Диана многое рассказала про историю самого Калининграда и Восточной Пруссии в целом, про Зеленоградск тоже достаточно интересно и объемно получили информации - хотя казалось бы курортный городок. Диана также любезно позволила немного отойти от маршрута и отвезла нас в Янтарное, хотя он в экскурсию не входит.
Экскурсия понравилась! Диана многое рассказала про историю самого Калининграда и Восточной Пруссии в целом, про Зеленоградск
Экскурсия понравилась! Диана многое рассказала про историю самого Калининграда и Восточной Пруссии в целом, про Зеленоградск
Экскурсия понравилась! Диана многое рассказала про историю самого Калининграда и Восточной Пруссии в целом, про Зеленоградск
Экскурсия понравилась! Диана многое рассказала про историю самого Калининграда и Восточной Пруссии в целом, про Зеленоградск
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О
6 апреля 2025г мы побывали на замечательной экскурсии в Калининграде-Зеленоградске-Солнечногорске, Замок, коты и динозавры. Провела нам эту экскурсию прекрасный экскурсовод и очень приятный человек,Диана. Я была с 10-летней внучкой и
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надо отдать должное внимательности и педагогическим способностям Дианы налаживать контакт с подрастающим поколением! Она очень точно уловила направление желаний и интересов моей внучки и подкорректировала экскурсию с этим учетом, за что ей огромная благодарность! Экскурсия для нас была очень увлекательной, познавательной с интересными историческими фактами и легендами, и время 8-часовой экскурсии пролетело незаметно!!! Очень рекомендуем эту экскурсию всем, особенно для семей с детьми.

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Ольга
Экскурсия состоялась в период введенных временных ограничений, когда практически все музеи, замки, дворцы, кафе, рестораны итд были закрыты. Диана провела экскурсию немного в другом маршруте: мы посетили Светлогорск, парк динозавров
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и Янтарный. По пути Диана рассказывала историю и географию местности - очень интересно и понятно. На остановках мы ходили по городкам, знакомились с бытом, с местностью. Ходили много, даже очень много, но нисколько не утомительно. Диана очень ненавязчиво и красиво рассказывала. Масса впечатлений! Очень повезло с погодой!! Все довольны! Узнали много нового для себя и полезного для школьника!! Спасибо огромное Диане!!

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В
Были на экскурсии всей семьей с двумя девочками 6 и 9 лет.
И замок,и Зеленоградск,и парк очень понравились. С Дианой приятно общаться. Она очень много интересного может рассказать о Калининградской области,в
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дороге не было скучно. Очень хорошо Диана нашла общий язык с нашими детьми.
Осталось много приятных воспоминаний и забавных фотографий (в кольчуке,с мечом,с котами).
Всем рекомендуем экскурсовода Диану и эту необычную, нескучную экскурсию.

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