Диана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Старинная дорога в замок

Из Калининграда вы отправитесь по Приморскому кольцу в поселок Некрасово, где находится один из наиболее сохранившихся орденских замков Восточной Пруссии на территории современной России. Маршрут будет проходить по живописной немецкой дороге с вековыми деревьями по обочинам. По пути я расскажу об истории 📖 формирования региона, климате, народах, проживающих на Самбийском полуострове, и природе Калининградской области.

«Травянной замок» — Лиска Шаакен

Музейно-исторический комплекс — один из немногих сохранившихся памятников, который сейчас переживает возрождение. Я расскажу о его основании во времена Тевтонского ордена и знаменитых визитах Великого посольства на пути следования в Западную Европу. Вы сможете посетить Музей 🖼 инквизиции, осмотреть экспозицию осадных орудий, каминный зал и конюшню. Также у вас будет возможность пострелять из лука и покататься на лошадке, пообщаться с местным звериным семейством и устроить фотосессию 📷 в средневековых костюмах. А потом подкрепиться вишневым пирогом с чаем в трактире и заглянуть на местное производство сыра и шоколада.

«Кошачий город» — Зеленоградск

Вы узнаете об истории образования курортного Кранца, основных памятниках и особенностях этого молодежного городка. Пройдете по его сказочным улочкам и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями: увидите променад, бювет «Королева Луиза», здание почтамта и памятник зеленоградским котам. Сможете накормить мурлыкающих символов Зеленоградска, а дети, при желании, покатаются на карусели-памятнике, попрыгают на батуте, прокатятся на электросамокатах и полакомятся вкуснейшими вафлями.

«Парк янтарного периода» — Динопарк

По пути в Светлогорск я расскажу, как был основан еще один курортный город 🏙️ Раушен, какими достопримечательностями 🏛️ гордится и чем интересен калининградский центр бальнеологии. Сориентирую в местных комплексах аттракционов 🎡, среди которых есть соляная пещера «Гнездо динозавра» и веревочный парк 🌳, полоса препятствий и варяжская застава, домики на деревьях и многое другое. А в кафе «Братец кролик» с детским меню вы сможете вкусно пообедать всей семьей.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты 🎫 в замок 🏰 «Лиска Шаакен» — 200 руб. /взрослого, 150 руб. /ребенка; в «Динопарк» — 50 руб. /человека; еда и напитки.