Диана проводит ещё 1 экскурсию

Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и посещения открытых достопримечательностей, таких как замок и Динопарк. Летние месяцы также позволяют насладиться зеленью и комфортной температурой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни. Зимой посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.

Экскурсия начинается с поездки по живописной дороге в замок Шаакен, где вы узнаете о Тевтонском ордене и посетите музей инквизиции. Затем отправитесь в Зеленоградск, чтобы увидеть его достопримечательности и покормить местных котов. Завершите день в Динопарке, где вас ждут аттракционы и обед в кафе. Этот маршрут идеально подходит для семейного отдыха, где интересно будет и взрослым, и детям

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинная дорога в замок

Из Калининграда вы отправитесь по Приморскому кольцу в поселок Некрасово, где находится один из наиболее сохранившихся орденских замков Восточной Пруссии на территории современной России. Маршрут пройдет по живописной немецкой дороге с вековыми деревьями по обочинам. По пути я расскажу об истории формирования региона, климате, народах, проживающих на Самбийском полуострове, и природе Калининградской области.

«Травянной замок» — Лиска Шаакен

Этот музейно-исторический комплекс сейчас переживает возрождение. Я расскажу об основании замка во времена Тевтонского ордена и знаменитых визитах Великого посольства на пути следования в Западную Европу. Вы сможете посетить Музей инквизиции, осмотреть экспозицию осадных орудий, каминный зал и конюшню. Пострелять из лука и покататься на лошадке, пообщаться с местным звериным семейством и устроить фотосессию в средневековых костюмах. А потом выпить чаю в трактире и заглянуть на местное производство сыра и шоколада в соседней крафтовой сыроварне Шаакен – Дорф..

«Кошачий город» — Зеленоградск

Вы узнаете об истории образования курортного Кранца, основных памятниках и особенностях этого молодежного городка. Пройдете по его сказочным улочкам и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями: увидите променад, бювет «Королева Луиза», здание почтамта и памятник зеленоградским котам. Сможете накормить мурлыкающих символов Зеленоградска, а дети, при желании, покатаются на карусели-памятнике, попрыгают на батуте, прокатятся на электросамокатах и полакомятся вкуснейшими вафлями.

«Парк янтарного периода» — Динопарк

По пути в Динопарк я расскажу, как был основан еще один курортный город Раушен (сейчас Светлогорск), какими достопримечательностями гордится и чем интересен калининградский центр бальнеологии. В Динопарке сориентирую в местных комплексах аттракционов, среди которых есть соляная пещера «Гнездо динозавра» и веревочный парк, полоса препятствий и варяжская застава, домики на деревьях и многое другое. А в кафе «Братец кролик» с детским меню вы сможете вкусно пообедать всей семьей.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.

Организационные детали