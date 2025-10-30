Диана проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в атмосферу средневековья в замке Шаакен, познакомьтесь с кошачьим Зеленоградском и исследуйте Динопарк с его аттракционами
Экскурсия начинается с поездки по живописной дороге в замок Шаакен, где вы узнаете о Тевтонском ордене и посетите музей инквизиции. Затем отправитесь в Зеленоградск, чтобы увидеть его достопримечательности и покормить местных котов. Завершите день в Динопарке, где вас ждут аттракционы и обед в кафе. Этот маршрут идеально подходит для семейного отдыха, где интересно будет и взрослым, и детям
Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и посещения открытых достопримечательностей, таких как замок и Динопарк. Летние месяцы также позволяют насладиться зеленью и комфортной температурой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни. Зимой посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Шаакен
Музей инквизиции
Зеленоградск
Динопарк
Описание экскурсии
Старинная дорога в замок
Из Калининграда вы отправитесь по Приморскому кольцу в поселок Некрасово, где находится один из наиболее сохранившихся орденских замков Восточной Пруссии на территории современной России. Маршрут пройдет по живописной немецкой дороге с вековыми деревьями по обочинам. По пути я расскажу об истории формирования региона, климате, народах, проживающих на Самбийском полуострове, и природе Калининградской области.
«Травянной замок» — Лиска Шаакен
Этот музейно-исторический комплекс сейчас переживает возрождение. Я расскажу об основании замка во времена Тевтонского ордена и знаменитых визитах Великого посольства на пути следования в Западную Европу. Вы сможете посетить Музей инквизиции, осмотреть экспозицию осадных орудий, каминный зал и конюшню. Пострелять из лука и покататься на лошадке, пообщаться с местным звериным семейством и устроить фотосессию в средневековых костюмах. А потом выпить чаю в трактире и заглянуть на местное производство сыра и шоколада в соседней крафтовой сыроварне Шаакен – Дорф..
«Кошачий город» — Зеленоградск
Вы узнаете об истории образования курортного Кранца, основных памятниках и особенностях этого молодежного городка. Пройдете по его сказочным улочкам и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями: увидите променад, бювет «Королева Луиза», здание почтамта и памятник зеленоградским котам. Сможете накормить мурлыкающих символов Зеленоградска, а дети, при желании, покатаются на карусели-памятнике, попрыгают на батуте, прокатятся на электросамокатах и полакомятся вкуснейшими вафлями.
«Парк янтарного периода» — Динопарк
По пути в Динопарк я расскажу, как был основан еще один курортный город Раушен (сейчас Светлогорск), какими достопримечательностями гордится и чем интересен калининградский центр бальнеологии. В Динопарке сориентирую в местных комплексах аттракционов, среди которых есть соляная пещера «Гнездо динозавра» и веревочный парк, полоса препятствий и варяжская застава, домики на деревьях и многое другое. А в кафе «Братец кролик» с детским меню вы сможете вкусно пообедать всей семьей.
Кому подойдет экскурсия
Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна юным (особенно от 7 до 12 лет) и взрослым путешественникам (максимум 3 человека в группе)
Дополнительные расходы: — билеты в замок «Лиска Шаакен» — 350 руб. /взрослого, 280 руб. /ребенка, дети до 7 лет — бесплатно, скидки для пенсионеров не предусмотрены — билеты в «Динопарк» — 250 руб. /человека — еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1550 туристов
Я тот самый гид, который может запросто превратить обычный день в приключение.
По образованию — географ, по призванию — рассказчик, а по факту — человек, который знает про Калининградскую область чуть читать дальшеуменьшить
больше, чем написано в путеводителях, и с радостью этим поделится. Автор публикаций по истории, культуре и географии края — но не пугайтесь: на экскурсии никаких лекций. Только живые истории, неожиданные факты и тот самый местный вайб, который цепляет с первой минуты.
Обожаю, когда путешественники замечают детали: вот эта бабочка, эти тени на старых камнях и прочее — это и есть настоящие моменты путешествия. И я с удовольствием «зависну» с вами хоть на десять минут, чтобы поймать идеальный кадр.
Если хотите не просто «посмотреть достопримечательности», а прочувствовать регион — давайте гулять. Покажу вам нашу область такой, какой её вижу я: живой, разной и бесконечно интересной.
Жду нашей встречи — обещаю, будет красиво, познавательно и без спешки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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–
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О
Ольга
Очень приятный, разносторонне эрудированный и общительный гид. Нет душности и монотонности при подаче исторической информации. Увлекала нашу дочь там, где ей было не интересно и проводила с интересом с ней читать дальшеуменьшить
время. Всегда готовый ответить на вопросы не по теме экскурсии и в целом поддержать разговор. Нет навязывания посещения мест, где у гида есть свой интерес и откат. Наоборот, есть дельные советы, где лучше и выгоднее. Авто ухоженный и чистый. Манера вождения очень аккуратная. При этом это дама водит свой авто на механике, что в наше время практически уникально.
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Т
Татьяна
Время пролетело незаметно и, конечно, невероятно интересно. Надо сказать, что это не единственная поездка, выбранная на этом ресурсе за последнее время и ни к одной нет абсолютно никаких претензий: все читать дальшеуменьшить
прекрасно организовано, программа составлена грамотно и увлекательно. В общем, нужно ехать и смотреть самим. А экскурсоводу Диане отдельное большущее спасибо! Было очень комфортно общаться. Думаю, посмотрела не все: надо вернуться еще.
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Анна
Экскурсия понравилась! Диана многое рассказала про историю самого Калининграда и Восточной Пруссии в целом, про Зеленоградск тоже достаточно интересно и объемно получили информации - хотя казалось бы курортный городок. Диана также любезно позволила немного отойти от маршрута и отвезла нас в Янтарное, хотя он в экскурсию не входит.
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О
Ольга
6 апреля 2025г мы побывали на замечательной экскурсии в Калининграде-Зеленоградске-Солнечногорске, Замок, коты и динозавры. Провела нам эту экскурсию прекрасный экскурсовод и очень приятный человек,Диана. Я была с 10-летней внучкой и читать дальшеуменьшить
надо отдать должное внимательности и педагогическим способностям Дианы налаживать контакт с подрастающим поколением! Она очень точно уловила направление желаний и интересов моей внучки и подкорректировала экскурсию с этим учетом, за что ей огромная благодарность! Экскурсия для нас была очень увлекательной, познавательной с интересными историческими фактами и легендами, и время 8-часовой экскурсии пролетело незаметно!!! Очень рекомендуем эту экскурсию всем, особенно для семей с детьми.
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Ольга
Экскурсия состоялась в период введенных временных ограничений, когда практически все музеи, замки, дворцы, кафе, рестораны итд были закрыты. Диана провела экскурсию немного в другом маршруте: мы посетили Светлогорск, парк динозавров читать дальшеуменьшить
и Янтарный. По пути Диана рассказывала историю и географию местности - очень интересно и понятно. На остановках мы ходили по городкам, знакомились с бытом, с местностью. Ходили много, даже очень много, но нисколько не утомительно. Диана очень ненавязчиво и красиво рассказывала. Масса впечатлений! Очень повезло с погодой!! Все довольны! Узнали много нового для себя и полезного для школьника!! Спасибо огромное Диане!!
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В
Вероника
Были на экскурсии всей семьей с двумя девочками 6 и 9 лет. И замок,и Зеленоградск,и парк очень понравились. С Дианой приятно общаться. Она очень много интересного может рассказать о Калининградской области,в читать дальшеуменьшить
дороге не было скучно. Очень хорошо Диана нашла общий язык с нашими детьми. Осталось много приятных воспоминаний и забавных фотографий (в кольчуке,с мечом,с котами). Всем рекомендуем экскурсовода Диану и эту необычную, нескучную экскурсию.