Отправьтесь на историческую авторскую фотопрогулку на целый день по Советску (Неману), бывшему прусскому городу Тильзит (Рагнит). Вас ждет история императоров, гастрономия Пруссии и тевтонские замки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Советск
- Тильзит
- Неман
- Рагнит
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Описание
Историческая авторская фотопрогулка по Советску и Неману, бывшим прусским городам Тильзит и Рагнит
Советск (до 1946 г. Тильзит) — это город на границе с Литвой численностью населения около 42 тыс. человек. Границей с литовской стороной служит река Неман — попасть в Литву можно через мост Королевы Луизы.
По количеству достопримечательностей Советск можно назвать лидером Калининградской области. Берите карту города, фотоаппарат, хорошую обувь и вперед — здесь есть что посмотреть!
История СкаловииС давних времен земля, на которой находиться нынешний Советск, являлась частью Скаловии. Это была область, где жило близкое к пруссам племя — скальвы. История Тильзита, который впервые упоминается в документах 1276 годом, начинается с постройки крепости рыцарями Тевтонского ордена.
В свое время город, как и многие другие, пережил чуму, был оккупирован шведами, русскими и французскими войсками, пройдя обе мировые войны.
Особую значимость городу придает тот исторический факт, что в 1807 году именно здесь был заключен Тильзитский мир между российским и французским императорами, Александром I и Наполеоном. Об этом событии свидетельствует памятник, установленный на площади перед мостом Королевы Луизы в 1992 году.
Задание: найти дом, в котором жил Александр I во время заключения договора (на доме есть соответствующая табличка).
До 1945 г. это был весьма развитый город — несколько трамвайных линий, судоходное и авиасообщение со значимыми немецкими городами. Сейчас все эти достижения утрачены.
Программа путешествия и фото-впечатленийСоветск-Тильзит восхищает обилием элементов роскоши — на каждом шагу статуи и барельефы, роспись, башенки и памятные таблички. Брусчатые дороги так хороши и так просторны, что больше напоминают проспекты.
Архитектурный фонд Советска просто феноменален — это около 166 культурно-исторических памяток. Большинство домов являются достопримечательностью и достойны отдельного рассказа.
Гордость города — это въездная арка моста Королевы Луизы через р. Неман, который соединяет Советск с Литвой. Этот мост был возведен в 1907 году в знак 100 лет подписания Тильзитского мира с Наполеоном. До войны по мосту ездили не только машины, но даже трамвай. В 1944 году его подорвали немецкие саперы при отступлении, а восстановили в мост в 1968 году.
В сквере по ул. Победы установлена уменьшенная копия известного памятника «Воину освободителю», которая стоит в Трептов-парке (Берлин).
Мы познакомимся с другим символом города — скульптурой лося работы немецкого скульптора Л. Фордермайера (ул. Театральная). Первого лося скульптор изготовил для Гумбиннена, а второго в 1928, который и был установлен в Тильзите. Лось побывал в Калининграде в начале 50-х годов, но в 2007 году вернулся назад.
Далее можно пройти к городскому пруду, чтобы отдохнуть и посмотреть парк деревянный скульптур по ул. Тургенева.
В Советске бесчисленное множество интереснейших старых домов и сооружений, которые мы посмотрим во время фотопрогулки:
- Старые дома Советска-Тильзита.
- Дом с Атлантами конца 19 – начала 20 века (ул. Победы);
- Вилла Франка 1887 года (ул, Ломоносова, 1);
- Реформистская кирха 1898 года (ул. А. Невского, 2а);
- Синагога Тильзита 1830 года, а ныне Храм Святой Троицы (ул. Краснознаменная, 12);
- Дом Бедняков в неоготическом стиле 1908 года, а сейчас больница (ул. 9 Января, 13);
- Бывшая пивоварня Гейдера конца 19-го века (ул. Красная, 26);
- Красивейшее здание «Франкше-вилла», а ныне детдом «Искорка» (ул. Ленина, 10);
- Дом, где родился актер кино Армин Мюллер-Шталь начала 20-го века (ул. Ломоносова, 15/10);
- Меервишская народная школа 1893 году, где учился Армин Мюллер-Шталь (ул. Карла Маркса, 2).
- Дом пастора конца 19-го века (ул. Театральная, 7);
- Орденская церковь 1610 года (близ моста Королевы Луизы);
- Гимназия Тильзита 1900 года (ул. Школьная, 13) и многие другие здания.
- Советск — очень зеленый город — таким его делает множество парков и высаженных повсюду деревьев.
- После увлекательной фотопрогулки по Советску мы также посетим город Неман и увидеть развалины средневекового замка Рагнит с его богатой историей и посетим аутентичную сыроварню Рагнит с большим количеством вкуснейших сыров и продегустируем их.
- Важная информация:• Возьмите с собой воду.
- Предстоят пешие прогулки, надевайте, пожалуйста удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Увлекательный маршрут
- Большая профессиональная фотосессия
- Место начала и завершения?
- Калининград, площадь у дома Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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