Историческая авторская фотопрогулка по Советску и Неману, бывшим прусским городам Тильзит и Рагнит

Советск (до 1946 г. Тильзит) — это город на границе с Литвой численностью населения около 42 тыс. человек. Границей с литовской стороной служит река Неман — попасть в Литву можно через мост Королевы Луизы.

По количеству достопримечательностей Советск можно назвать лидером Калининградской области. Берите карту города, фотоаппарат, хорошую обувь и вперед — здесь есть что посмотреть!

История СкаловииС давних времен земля, на которой находиться нынешний Советск, являлась частью Скаловии. Это была область, где жило близкое к пруссам племя — скальвы. История Тильзита, который впервые упоминается в документах 1276 годом, начинается с постройки крепости рыцарями Тевтонского ордена.

В свое время город, как и многие другие, пережил чуму, был оккупирован шведами, русскими и французскими войсками, пройдя обе мировые войны.

Особую значимость городу придает тот исторический факт, что в 1807 году именно здесь был заключен Тильзитский мир между российским и французским императорами, Александром I и Наполеоном. Об этом событии свидетельствует памятник, установленный на площади перед мостом Королевы Луизы в 1992 году.

Задание: найти дом, в котором жил Александр I во время заключения договора (на доме есть соответствующая табличка).

До 1945 г. это был весьма развитый город — несколько трамвайных линий, судоходное и авиасообщение со значимыми немецкими городами. Сейчас все эти достижения утрачены.

Программа путешествия и фото-впечатленийСоветск-Тильзит восхищает обилием элементов роскоши — на каждом шагу статуи и барельефы, роспись, башенки и памятные таблички. Брусчатые дороги так хороши и так просторны, что больше напоминают проспекты.

Архитектурный фонд Советска просто феноменален — это около 166 культурно-исторических памяток. Большинство домов являются достопримечательностью и достойны отдельного рассказа.

Гордость города — это въездная арка моста Королевы Луизы через р. Неман, который соединяет Советск с Литвой. Этот мост был возведен в 1907 году в знак 100 лет подписания Тильзитского мира с Наполеоном. До войны по мосту ездили не только машины, но даже трамвай. В 1944 году его подорвали немецкие саперы при отступлении, а восстановили в мост в 1968 году.

В сквере по ул. Победы установлена уменьшенная копия известного памятника «Воину освободителю», которая стоит в Трептов-парке (Берлин).

Мы познакомимся с другим символом города — скульптурой лося работы немецкого скульптора Л. Фордермайера (ул. Театральная). Первого лося скульптор изготовил для Гумбиннена, а второго в 1928, который и был установлен в Тильзите. Лось побывал в Калининграде в начале 50-х годов, но в 2007 году вернулся назад.

Далее можно пройти к городскому пруду, чтобы отдохнуть и посмотреть парк деревянный скульптур по ул. Тургенева.

В Советске бесчисленное множество интереснейших старых домов и сооружений, которые мы посмотрим во время фотопрогулки: