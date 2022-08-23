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Описание
Что вас ожидает
Северный Амалиенау: не только многоквартирные дома
Мы начнем прогулку с менее известной, но не менее интересной части Амалиенау. Вы услышите, кто здесь жил и кто та самая загадочная Амалия, в честь которой назвали целый район. Раскроете народные названия некоторых уголков квартала и узнаете, какими ноу-хау прошлого века до сих пор пользуются местные жители. А еще в Северном Амалиенау поселилось маленькое сказочное существо — современный символ Калининграда. Тот, кто первый его найдет, получит от нас небольшой презент!
Южный Амалиенау: тайны роскошных особняков
Мы исследуем район самых богатых жителей Кенигсберга. От виллы к вилле вы будете погружаться в жизнь Восточной Пруссии начала ХХ века. Мы поделимся историями их владельцев, расшифруем особенности архитектуры и поясним, почему крыши многих домов имеют необычную форму. А также покажем артефакты прошлых веков, которые часто остаются незамеченными: старинный электрический звонок, действующий пожарный гидрант и немецкий люк.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Обратите внимание: экскурсия предполагает 2 часа активной ходьбы. Пожалуйста, учитывайте это, если планируете взять с собой на экскурсию ребенка до 11 лет.
в будние дни в 11:00, в субботу в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе парка Центральный
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий и Алёна — ваш гид в Калининграде
Провела 799 экскурсий для 1716 туристов
Семья профессиональных гидов, стоявших у истоков индивидуального туризма в Калининградской области. Авторы оригинальных маршрутов, туристических карт и путеводителей, владельцы агентства частных гидов. Будем рады показать самое лучшее, увлечь вас историей, легендами и достопримечательностями нашего края, а также за один день откроем для вас Литву и Польшу: средневековые замки, курортные места и старинные европейские города. Наша команда гидов имеет разные автомобили на выбор: легковые, кроссоверы, минивэны и микроавтобусы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
23 авг 2022
Шикарнейшая экскурсия по Амалиенау,прекрасному зелёному историческому району Калининграда. Группа была у нас из трёх человек,гид Алёна-интересный рассказчик, которая за 3.5 часа влюбила меня в этот район. Я получила исчерпывающую информацию по правилам застройки "города-сада", увидела самые известные виллы, узнала истории их прошлого и настоящего. Информация была подана очень легко, с юмором, познавательно, при этом сильно не перегружая историческими фактами. Алёна сама живёт в этом районе, ее маленький сын ходит в детский сад, находящийся в одной из вилл, поэтому можно смело сказать, что информацией по теме экскурсии Алена владеет "из первых рук" и исчерпывающе. Рекомендую всем окунуться в историю, посетить самый зелёный и практически не тронутый войной кусочек Кенигсберга. И обязательно с Алёной и ее командой!:)
Ольга
20 авг 2022
Провели замечательную экскурсию по Амалиенау с гидом Натальей. Два часа пролетели незаметно за увлекательным рассказом об истории старого Кёнигсберга. Просто район-музей под открытым небом в саду. Очень рекомендуем!
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Владимир
15 авг 2022
Большое спасибо Алёне за экскурсию, все понравилось, очень интересно,красиво и познавательно. Буду рекомендовать друзьям.
Н
Нелли
31 июля 2022
Доброго всем времени. Имела счастье познакомиться с гидом с Наташенькой. 26 июля в 16.00 приехала на встречу с группой и гидом. Какого же было мое удивление, что пришла одна. Погодные условия вероятно остановили туристов, но не меня. Экскурсия была проведена в полном объёме для меня одной!!!! Мой первый день знакомства с городом начался с замечательной экскурсии Амалиенау - душа Кенигсберга!!! Выражаю огромную благодарность Наташе. Максимум информации, продуманный маршрут, приятный голос для восприятия и оооогромные глаза горящие и умные от любимого занятия. Вот так вдвоём мы и гуляли по Амалиенау 2часа. У этого гида большое будущее. Спасибо агентству за профессионализм сотрудников. Рекомендую. Процветания и больше Вам туристов. А я в свою очередь расскажу своим друзьям и коллегам о Вас. С уважением Нелли. Санкт-Петербург.
Наталья
27 июля 2022
Наталья гид (молодая девушка) потрясающий рассказчик. Четкая речь и просто интересно (несмотря на дождь), просто умничка- успехов и развития туризма в Калининграде!
Елена
18 июля 2022
Прекрасная экскурсия, которую могу порекомендовать всем. Это уже не первая моя экскурсия по этому цветущему уголку Калининграда, но, на сегодняшний день, лучшая. Гид Ирина щедро делится «изюминками» прошлого и настоящего, показывая детали и рассказывая многое из истории района. Также мы захватили северную часть Амалиенау, что не всегда включают в экскурсию по этому району. Рекомендую!
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Элина
15 июля 2022
Большое спасибо за удивительное путешествие по Амалиенау с Ириной. Очень знающий внимательный гид. Ирина - человек, увлечённый свои делом. Очень много интересной информации о городе, людях, живших в этом районе. Прогулка с Ириной оставила очень приятные воспоминания о Калининграде, обогатила новыми впечатлениями.
О
Ольга
12 июля 2022
Экскурсия была весьма содержательной, информация доступной, понятной и интересной. Гид Алëна заинтересовала нас темой, в которой глубоко разбирается, имеет долгий опыт работы с туристами. Она показала себя как великолепный рассказчик. Маршрут продуман, грамотно составлен. Экскурсия прошла на одном дыхании. Информации, а главное, впечатлений получено не мало. Рекомендуем посетить экскурсию "Амалиенау — душа Кенигсберга", думаем. равнодушны не останетесь.
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Маргарита
11 июля 2022
Были на экскурсии по Амалиенау с гидом Аленой. Мы полностью очарованы! Это очень красивый район, напоминает европейские городки. Алена местный житель и провела нас по тем местам, где живет сама. Экскурсия грамотно спланирована, после одного места мы переходили к другому и все было очень логично. Нам показывали детали, на которые мы бы сами не обратили внимания. Рекомендуем эту экскурсию и этого гида. Алена однозначно профессионал!
Д
Дмитрий
10 июля 2022
Очень хорошая экскурсия и очень приятный экскурсовод Алёна. С душой и знанием рассказали об этом замечательном месте. Объяли необъятное, везде погуляли и всё посмотрели.
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