в будние дни в 11:00, в субботу в 10:00

Амалиенау — островок Старого Кенигсберга в Калининграде. В этом районе мы выросли и живем до сих пор. Наши дети ходят в садики-виллы и в кукольный театр, который раньше был кирхой памяти королевы Луизы. Вместе мы пройдем по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погрузимся в их историю и обсудим современность.

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Описание

Что вас ожидает

Северный Амалиенау: не только многоквартирные дома

Мы начнем прогулку с менее известной, но не менее интересной части Амалиенау. Вы услышите, кто здесь жил и кто та самая загадочная Амалия, в честь которой назвали целый район. Раскроете народные названия некоторых уголков квартала и узнаете, какими ноу-хау прошлого века до сих пор пользуются местные жители. А еще в Северном Амалиенау поселилось маленькое сказочное существо — современный символ Калининграда. Тот, кто первый его найдет, получит от нас небольшой презент!

Южный Амалиенау: тайны роскошных особняков

Мы исследуем район самых богатых жителей Кенигсберга. От виллы к вилле вы будете погружаться в жизнь Восточной Пруссии начала ХХ века. Мы поделимся историями их владельцев, расшифруем особенности архитектуры и поясним, почему крыши многих домов имеют необычную форму. А также покажем артефакты прошлых веков, которые часто остаются незамеченными: старинный электрический звонок, действующий пожарный гидрант и немецкий люк.

Организационные детали