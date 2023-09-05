Приглашаю вас в маленький уголок Европы — Амалиенау. Мы побываем в уникальном музее «Хранители памяти», увидим раритетные вещи 16 века и коллекцию картин, среди которых есть даже работа Рубенса. На прогулке вы окунётесь в атмосферу города-сада, узнаете о концепции его строительства, истории вилл, а также о судьбах архитекторов, жильцов и всех, кто оставил здесь свой след.

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Описание

Что вас ожидает

Место, где остановилось время

Мы прогуляемся по изысканным улочкам района, посетим шикарный парк в английском стиле, поговорим о моде, нравах, культуре начала 20 века. Насладимся готическими видами капеллы Святого Адальберта, увидим кирху памяти королевы Луизы, множество чудесных вилл в югендстиле, сельскую усадьбу, похожую на сказочный теремок, а также готический домик, напоминающий замок.

Биографии жителей и страницы истории

Вы узнаете, как обустраивали быт владельцы гороховой мельницы и мыловаренного завода, кто производил минеральную воду, а кто — кирпичи, кто обшивал кёнигсбергских модниц, а кто занимался водоснабжением города. Мы погрузимся и в ещё более раннюю королевскую эпоху — поговорим о связях Российской и Германской империй, об ордене Чёрного орла и многом другом.

Музей «Хранители памяти»

Обязательно посетим сокровищницу раритетных вещей — древних кубков, антикварной мебели, скульптур как местных мастеров, например, Станислава Кауэра, так и европейских художников 17 века. Увидим полотно Рубенса и картины выпускников Кёнигсбергской академии художеств.

Организационные детали