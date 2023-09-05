Полюбоваться колоритным старинным районом на душевной групповой прогулке
Мы побываем в уникальном музее «Хранители памяти», увидим раритетные вещи 16 века и коллекцию картин, среди которых есть даже работа Рубенса.
На прогулке вы окунётесь в атмосферу города-сада, узнаете о концепции его строительства, истории вилл, а также о судьбах архитекторов, жильцов и всех, кто оставил здесь свой след.
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Описание
Что вас ожидает
Место, где остановилось время
Мы прогуляемся по изысканным улочкам района, посетим шикарный парк в английском стиле, поговорим о моде, нравах, культуре начала 20 века. Насладимся готическими видами капеллы Святого Адальберта, увидим кирху памяти королевы Луизы, множество чудесных вилл в югендстиле, сельскую усадьбу, похожую на сказочный теремок, а также готический домик, напоминающий замок.
Биографии жителей и страницы истории
Вы узнаете, как обустраивали быт владельцы гороховой мельницы и мыловаренного завода, кто производил минеральную воду, а кто — кирпичи, кто обшивал кёнигсбергских модниц, а кто занимался водоснабжением города. Мы погрузимся и в ещё более раннюю королевскую эпоху — поговорим о связях Российской и Германской империй, об ордене Чёрного орла и многом другом.
Музей «Хранители памяти»
Обязательно посетим сокровищницу раритетных вещей — древних кубков, антикварной мебели, скульптур как местных мастеров, например, Станислава Кауэра, так и европейских художников 17 века. Увидим полотно Рубенса и картины выпускников Кёнигсбергской академии художеств.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит билет в музей «Хранители памяти»
- При вашем желании посетим музей-квартиру Altes Haus, «Дом художника», а также заглянем в несколько других старинных вилл
в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Центральный парк культуры и отдыха
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.