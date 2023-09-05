Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории

Полюбоваться колоритным старинным районом на душевной групповой прогулке

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в маленький уголок Европы — Амалиенау.

Мы побываем в уникальном музее «Хранители памяти», увидим раритетные вещи 16 века и коллекцию картин, среди которых есть даже работа Рубенса.

На прогулке вы окунётесь в атмосферу города-сада, узнаете о концепции его строительства, истории вилл, а также о судьбах архитекторов, жильцов и всех, кто оставил здесь свой след.
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Сокровищница Амалиенау - хранитель мировой истории
Ближайшие даты:
15
окт
22
окт
29
окт
5
ноя
12
ноя
19
ноя
26
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Место, где остановилось время

Мы прогуляемся по изысканным улочкам района, посетим шикарный парк в английском стиле, поговорим о моде, нравах, культуре начала 20 века. Насладимся готическими видами капеллы Святого Адальберта, увидим кирху памяти королевы Луизы, множество чудесных вилл в югендстиле, сельскую усадьбу, похожую на сказочный теремок, а также готический домик, напоминающий замок.

Биографии жителей и страницы истории

Вы узнаете, как обустраивали быт владельцы гороховой мельницы и мыловаренного завода, кто производил минеральную воду, а кто — кирпичи, кто обшивал кёнигсбергских модниц, а кто занимался водоснабжением города. Мы погрузимся и в ещё более раннюю королевскую эпоху — поговорим о связях Российской и Германской империй, об ордене Чёрного орла и многом другом.

Музей «Хранители памяти»

Обязательно посетим сокровищницу раритетных вещей — древних кубков, антикварной мебели, скульптур как местных мастеров, например, Станислава Кауэра, так и европейских художников 17 века. Увидим полотно Рубенса и картины выпускников Кёнигсбергской академии художеств.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит билет в музей «Хранители памяти»
  • При вашем желании посетим музей-квартиру Altes Haus, «Дом художника», а также заглянем в несколько других старинных вилл

в воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Центральный парк культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
5 сен 2023
Наталья молодец, очень приятный человек и отличный экскурсовод. Рассказала не только про Амалиенау, но и в общем историю Кёнигсберга. Видно, что Наталья любит свой город и его историю и рассказывает об этом с удовольствием, поэтому и слушать интереснее вдвойне

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Амалиенау
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Калининграда

Амалиенау: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
224 отзыва
Амалиенау: прошлое и настоящее
Погулять по старинному району с немецкими виллами и раскрыть его богатую историю
у центрального парка
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
3 000 за всё до 5 чел.
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
243 отзыва
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Прогуляться меж старинных вилл под увлекательные истории о жителях района и получить фото на память
Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
14 окт
18 окт
23 окт
24 окт
2 490 за человека
Амалиенау - душа Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Амалиенау - душа Кенигсберга
Нескучная прогулка по самым интересным уголкам Южного и Северного Амалиенау
в районе парка Центральный
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
3 520 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ