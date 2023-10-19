Виктория проводит ещё 1 экскурсию

С 1945 года центр Калининграда изменился, но в Амалиенау сохранился дух старого Кенигсберга.На прогулке по этому престижному району вы узнаете, почему здесь так комфортно жить, познакомитесь с историей строительства изящных

вилл и услышите захватывающие сюжеты об их владельцах. Прогулка начнется в парке Луизенваль, а далее вас ждут улицы, разбегающиеся от круглых площадей, и обилие зелени. В маршруте собраны интересные здания, от дома в сельском стиле до виллы в югендстиле

Описание экскурсии

Город-сад

Мы начнем прогулку в парке Луизенваль, который получил название в честь королевы Пруссии — вы узнаете, за что народ так полюбил Луизу. Далее прогуляемся по улицам и улочкам района, разбегающимся, как лучи звезды, от круглых площадей: я расскажу о новых законах планировки, которые применялись при строительстве этого района. Вас поразит обилие зелени, редких деревьев и кустарников в квартале, а если вы окажетесь в Амалиенау весной, то сделаете отличные снимки цветущих магнолий и сирени!

Рассказ о жителях и архитектуре района

В этом маршруте собраны интереснейшие здания — от дома в сельском стиле до виллы в югендстиле. Кто здесь жил раньше, чем занимались эти люди, чем они известны? А кто живет сейчас? Поговорим об этом и не только. Кроме того, вы услышите об архитекторе, который спланировал район и построил здесь немало вилл, разберетесь в деталях стилей и отыщете секретики Амалиенау: самые красивые калитку и ЖЭК в Калининграде.

Организационные детали