Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Город-сад

Мы начнем прогулку 👣 в парке 🌳 Луизенваль, который получил название в честь королевы Пруссии — вы узнаете, за что народ так полюбил Луизу. Далее прогуляемся по улицам и улочкам района, разбегающимся, как лучи звезды, от круглых площадей: я расскажу о новых законах планировки, которые применялись при строительстве этого района. Вас поразит обилие зелени, редких деревьев и кустарников в этом квартале, а если вы окажетесь в Амалиенау весной, то сделаете отличные снимки цветущих магнолий и сирени!

Рассказ о жителях и архитектуре района

В этом маршруте собраны интереснейшие здания — от дома в сельском стиле до виллы в югендстиле. Кто здесь жил раньше, чем занимались эти люди, чем они известны? А кто живет сейчас? Поговорим об этом и не только. Кроме того, вы услышите об архитекторе, который спланировал район и построил здесь немало вилл, разберетесь в деталях стилей и отыщете секретики Амалиенау: самую красивую калитку и ЖЭК в Калининграде.

Организационные детали