Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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Амалиенау — район для хорошей жизни

Ощутить атмосферу старинного немецкого города и раскрыть истории прекрасных вилл

Виктория
Виктория – представитель из Калининграда
С 45 города центр Калининграда изменился кардинально — но именно в Амалиенау сохранился дух старого Кенигсберга.

На прогулке 👣 по престижному району вы поймете, почему здесь так комфортно живется, узнаете о строительстве изящных вилл и услышите сюжеты о их владельцах.

Я также расскажу о планировке этого квартала и раскрою его секреты.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500450 ₽ за человекаскидка10%

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Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни

Что вас ожидает

Город-сад
Мы начнем прогулку 👣 в парке 🌳 Луизенваль, который получил название в честь королевы Пруссии — вы узнаете, за что народ так полюбил Луизу. Далее прогуляемся по улицам и улочкам района, разбегающимся, как лучи звезды, от круглых площадей: я расскажу о новых законах планировки, которые применялись при строительстве этого района. Вас поразит обилие зелени, редких деревьев и кустарников в этом квартале, а если вы окажетесь в Амалиенау весной, то сделаете отличные снимки цветущих магнолий и сирени!

Рассказ о жителях и архитектуре района
В этом маршруте собраны интереснейшие здания — от дома в сельском стиле до виллы в югендстиле. Кто здесь жил раньше, чем занимались эти люди, чем они известны? А кто живет сейчас? Поговорим об этом и не только. Кроме того, вы услышите об архитекторе, который спланировал район и построил здесь немало вилл, разберетесь в деталях стилей и отыщете секретики Амалиенау: самую красивую калитку и ЖЭК в Калининграде.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, продолжительность — 2 часа 30 минут (но иногда мы можем задержаться, если у вас будут вопросы)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Центрального парка.
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни
Амалиенау — район для хорошей жизни

Экскурсия проводится в пятницу в 15:00, в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я автор калининградского проекта, посвященного интересным экскурсиям для местных жителей и гостей города. За 2-3 часа наших пешеходных прогулок вы узнаете больше, чем за целый день в автобусе. А еще мы дадим много хороших и очень ценных советов! Мы проводим прогулки круглый год, в нашем сообществе около 30 профессиональных гидов, каждый из которых с радостью расшифрует для вас город К. До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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