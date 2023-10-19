Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Мы начнем прогулку в парке Луизенваль, который получил название в честь королевы Пруссии — вы узнаете, за что народ так полюбил Луизу. Далее прогуляемся по улицам и улочкам района, разбегающимся, как лучи звезды, от круглых площадей: я расскажу о новых законах планировки, которые применялись при строительстве этого района. Вас поразит обилие зелени, редких деревьев и кустарников в квартале, а если вы окажетесь в Амалиенау весной, то сделаете отличные снимки цветущих магнолий и сирени!
Рассказ о жителях и архитектуре района
В этом маршруте собраны интереснейшие здания — от дома в сельском стиле до виллы в югендстиле. Кто здесь жил раньше, чем занимались эти люди, чем они известны? А кто живет сейчас? Поговорим об этом и не только. Кроме того, вы услышите об архитекторе, который спланировал район и построил здесь немало вилл, разберетесь в деталях стилей и отыщете секретики Амалиенау: самые красивые калитку и ЖЭК в Калининграде.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, продолжительность — 2 часа 30 минут (но иногда мы можем задержаться, если у вас будут вопросы)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1082 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я автор калининградского проекта, посвященного интересным экскурсиям для местных жителей и гостей города. За 2-3 часа наших пешеходных прогулок вы узнаете больше, чем за целый день читать дальшеуменьшить
в автобусе. А еще мы дадим много хороших и очень ценных советов! Мы проводим прогулки круглый год, в нашем сообществе около 30 профессиональных гидов, каждый из которых с радостью расшифрует для вас город К. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Мне всё понравилось. Давайте рассмотрим услугу: за 500 рублей (найдите дешевле) вам в небольшой группе (которую не надо собирать бесконечно) 2.5 часа рассказывают и показывают. Попробуйте поговорить 2.5 часа))) Я читать дальшеуменьшить
забронировала в самый последний момент, рада, что мне ответили. А ещё мне понравилось то, что показали как это всё было до войны. Есть прямо очень изменённые об'екты. И заканчивают экскурсию около остановки, с которой можно уехать во все строны, оч удобно.
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Ирина
Интересная, познавательная экскурсия. Гид Анна влюбила нас в этот красивейший район Калининграда. Спасибо за классную экскурсию, всём советуем!
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В
Виктория
Спасибо большое Людмиле! Все очень понравилось! Приятная женщина. На все вопросы отвечает. Видно, человек болеет и заинтересован своим делом!
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М
Мария
Всё замечательно. Рекомендую.
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Ирина
Экскурсия понравилась, я и приехала в Калининград в том числе, чтобы увидеть район Амалиенау. Увидела. Очень рада этому. Экскурсия доказывает, что Амалиенау - это район для хорошей жизни. Но разным читать дальшеуменьшить
людям хорошая жизнь представляется по- разному. Все, что нам показали, является комфортным людям, которые не очень спешат, ценят старую архитектуру, особенно компактные невысокие дома с привлекательными украшениями, любят гулять по тихим нешироким улочкам. А осенью это особенно красиво! Желтые листья везде и их огромное количество. И везде этот запах осени, ни с чем не сравнимый. После экскурсии есть где выпить чашечку кофе, и это тоже очень приятные места. Душа отдыхает! Спасибо!
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К
Кайсина
Во-первых, мне нравится ваша команда (Трипстер), и выбираю всегда экскурсии в России и за её пределами у вас. Всегда достойное качество, уровень организации и доступные цены. Во-вторых, экскурсия 8 мая читать дальшеуменьшить
по Амалиенау тоже понравилась. Рассказ от экскурсовода был не только познавательный, но и очень эмоциональный и душевный. Много узнали о людях,которые участвовали в строительстве этого прекрасного квартала, об архитектурных стилях, об истории и о современных предназначениях зданий. Большое спасибо.
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