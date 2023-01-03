Советск-Тильзит – город сыра, мира и ампира! Проникнув сквозь века, вы познакомитесь с королевой Луизой и увидите роскошный мост ее имени, ведущий в другое государство, побываете у дома, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира, увидите красивейшую Франкишен-виллу и трофейный немецкий военный паровоз. Мы прогуляемся по бывшей Высокой улице и полюбуемся изящными старинными домами, чудом уцелевшими во время войны.

Неман-Рагнит – вы посмотрите на величественные руины орденского замка-крепости 13 века, проникнитесь его историей и в качестве приятного завершения экскурсии посетите сыроварню «Deutsches Haus», на которой узнаете секреты изготовления прусских сыров по традиционным рецептам, увидите процесс производства крафтового сыра, продегустируете его и сможете приобрести понравившиеся сорта.

· Неман-Рагнит – вы посмотрите на величественные руины орденского замка-крепости 13 века, проникнитесь его историей и в качестве приятного завершения экскурсии посетите сыроварню «Deutsches Haus», на которой узнаете секреты изготовления прусских сыров по традиционным рецептам, увидите процесс производства крафтового сыра, продегустируете его и сможете приобрести понравившиеся сорта.