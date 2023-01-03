Советск и Неман, с дегустацией сыров

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Смешанная: автобусная и пешеходная

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Смешанная: автобусная и пешеходная.
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Советск и Неман, с дегустацией сыров

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Рагнит
  • Сыроварня "Deutsches Haus"
  • Советск
  • Мост королевы Луизы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Советск-Тильзит – город сыра, мира и ампира! Проникнув сквозь века, вы познакомитесь с королевой Луизой и увидите роскошный мост ее имени, ведущий в другое государство, побываете у дома, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира, увидите красивейшую Франкишен-виллу и трофейный немецкий военный паровоз. Мы прогуляемся по бывшей Высокой улице и полюбуемся изящными старинными домами, чудом уцелевшими во время войны.

Неман-Рагнит – вы посмотрите на величественные руины орденского замка-крепости 13 века, проникнитесь его историей и в качестве приятного завершения экскурсии посетите сыроварню «Deutsches Haus», на которой узнаете секреты изготовления прусских сыров по традиционным рецептам, увидите процесс производства крафтового сыра, продегустируете его и сможете приобрести понравившиеся сорта.

· Неман-Рагнит – вы посмотрите на величественные руины орденского замка-крепости 13 века, проникнитесь его историей и в качестве приятного завершения экскурсии посетите сыроварню «Deutsches Haus», на которой узнаете секреты изготовления прусских сыров по традиционным рецептам, увидите процесс производства крафтового сыра, продегустируете его и сможете приобрести понравившиеся сорта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед проходит в Советске или в Немане и оплачивается дополнительно (по вашему желанию) дегустация сыра - 300 рублей с человека экскурсия по замку "Рагнит" - 200 рублей с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день🔭Обзорные📜История и культураДегустационные туры🚌На автобусе🍤ГастрономическиеНеман🏡Выездные

Похожие туры в Калининграде

Советск и Неман с дегустацией сыров
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.4
10 отзывов
Советск и Неман с дегустацией сыров
Ни для кого не секрет, Калининградская область когда-то была частью Пруссии
Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
3 янв
6 янв
15 янв
1 790 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
3.8
42 отзыва
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
22 дек
29 дек
5 янв
12 янв
2 450 за 1 человека
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
36 отзывов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
20 дек
21 дек
22 дек
25 дек
7 800 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Тильзит-Советск, или королевские встречи
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Люсьен
Люсьен
4.4
22 отзыва
Автобусная экскурсия в Тильзит-Советск, или королевские встречи
Перенестись в эпоху королевы Луизы и наполеоновских войн
у гостиницы «Калининград»
2 янв
9 янв
16 янв
23 янв
2 500 за 1 человека
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии Ия
Ия
4.2
5 отзывов
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
Необычная экскурсия по Калининграду и области, включающая автобусно-пешеходный и водный (на катере) маршруты
Октябрьская улица, 4, Калининград
22 дек
24 дек
29 дек
31 дек
3 000 за 1 человека
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
3
5 отзывов
Путь королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Посетить три города Восточной Пруссии и увидеть крепости тевтонцев на автобусной экскурсии
у гостиницы «Калининград»
25 дек
1 янв
8 янв
15 янв
2 200 за 1 человека
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 18 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
5
11 отзывов
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией
Семейная экскурсия, где дети смогут оценить оригинальное миндальное лакомство
ул. Шевченко, 11 А, Калининград
4 янв
11 янв
1 790 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
1078 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта
ул. Октябрьская, 8
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
870 за 1 человека
Легенды Куршской косы: экскурсия с гидом-историком
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Легенды Куршской косы: экскурсия с гидом-историком
Предлагаю экскурсию на комфортном минивэне вместимостью до 7 человек
Площадь Маршала Василевского, 1, Калининград
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
2 500 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.7
103 отзыва
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
Посетить старинный замок Шаакен, уютную сыроварню и музей инквизиции
на площади Победы
20 дек
22 дек
24 дек
27 дек
1 150 за 1 человека
Куршская коса: индивидуальная поездка с посещением удивительных мест
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Куршская коса: индивидуальная поездка с посещением удивительных мест
Вас ждет насыщенная индивидуальная экскурсия в национальный парк «Куршская коса» в сопровождении профессионального гида
Площадь Победы, 1, Калининград
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
9 500 за всё до 5 чел.
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
2 отзыва
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
Вас ждет любопытнейшая экскурсия по старинному району Калининграда в сопровождении увлеченного профессионального гида
Калининград, Озерный проезд, 2
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
1 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ