Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.
Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном 50-местном автобусе
Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)
Дополнительные расходы
Дегустация сыров по желанию — 400 ₽/взрослые, 300 ₽/дети
Посещение замка Рагнит по желанию — 400 ₽/взрослые, 300 ₽/дети. Внешний осмотр возможен бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В одном из 5 мест в центре Калининграда на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 133401 туриста
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 229 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Здравствуйте всем! Сегодня мы были на очень интересной экскурсии Неман-Советск! Шикарная и очень интересная экскурсия, благодаря прекрасному гиду Елене. Аплодирую Елене, за ее очень увлекательный рассказ, за интересные исторические факты. Приятно слушать человека, который так владеет информацией. А еще очень понравилась архитектура городов, вкусная дегустация сыров. Мы прекрасно провели время, очень и очень рекомендую. Елене успехов, вы лучшая
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Г
Галина
впечатления, от экскурсии очень приятные, все было организовано продумано, с заботой об участниках экскурсии. Повествование было интересное с погружением в историю, чуствовалось, что экскурсовод Светлана имеет глубокие знания в истории по теме нашего путешествия. Экскурсия получилась очень познавательной и полезной!
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И
Ирина
Хочу поблагодарить всех, кто создаёт для нас такие мини путешествия! Настолько насыщенная программа. Я влюбляюсь в Калининград и его города с каждым разом всё сильнее. Второй год приезжаю и понимаю, читать дальшеуменьшить
что приеду ещё. 20 мая была на экскурсии в городах Немане и Советске. Сразу напишу, что экскурсию "делает" гид. Елена профи!!!! Мало знать много, нужно УМЕТЬ преподнести! Она может, умеет. Видно, что любит свою работу,относится к нам,слушателям и созерцателям с полной отдачей, даже больше чем по регламенту! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Леночка! Вас приятно слушать и ещё приятней смотреть, столько эмпатии к людям🤗🤗🤗🤗🤗!
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Артём
Прекрасная экскурсия. Гид Светлана была на высоте, рассказывала историю Пруссии со времен ледника через тевтонцев и Наполеона до советских времен в городе Советске. Слазили в подземелья активно восстанавливающегося замка Рагнит, отведали сыров в Неманской сыроварне, прогулялись по набережной у моста Луизы и по парку Советска, города архитектурных контрастов. Очень довольны поездкой.
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Марина
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше: пусть это будет Гусев и Гвардейск, Черняховск и Багратионовск, Пионерский и Гурьевск, а ещё Правдинск, Полесск и др. И ещё отдельное спасибо нашему гиду Светлане за ее внимание к деталям и каждому туристу, любовь к истории места и энтузиазм. Успехов и процветания!
+2
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Ольга
Замечательная экскурсия, все было на высоте! Комфортабельный автобус, спасибо нашему водителю Валерию за аккуратную поездку, было приятно и безопасно ехать с ним. Внимательный гид Светлана, которая с заботой относилась к читать дальшеуменьшить
каждому туристу, подсказывала где пообедать и посетить санитарную комнату. Очень понравился и Неман, и Советск, гид интересно про них рассказала, мне даже захотелось посетить эти города повторно - самостоятельно. Восхищена энтузиастами, которые занимаются восстановлением замка "Рагнит" и развитием сыроварни. Экскурсию - рекомендую!
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