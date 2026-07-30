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Советск и Неман с дегустацией сыров

Групповая экскурсия на северо-восток области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Город сыра, мира и ампира ждёт вас на этой экскурсии! Вы отправитесь к границе с Литвой, в Советск и Неман.

Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию).
4.8
229 отзывов
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров

Описание экскурсии

Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном 50-местном автобусе
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
  • Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)

Дополнительные расходы

  • Дегустация сыров по желанию — 400 ₽/взрослые, 300 ₽/дети
  • Посещение замка Рагнит по желанию — 400 ₽/взрослые, 300 ₽/дети. Внешний осмотр возможен бесплатно
  • Обед по желанию (в Советске или Немане)

Программу можно дополнить дегустацией в бастионе Обертайх

в понедельник, среду и воскресенье в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2390 ₽
Дети до 18 лет2350 ₽
Пенсионеры2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В одном из 5 мест в центре Калининграда на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 133401 туриста
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 229 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
201
4
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3
5
2
4
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Т
Здравствуйте всем! Сегодня мы были на очень интересной экскурсии Неман-Советск! Шикарная и очень интересная экскурсия, благодаря прекрасному гиду Елене. Аплодирую Елене, за ее очень увлекательный рассказ, за интересные исторические факты. Приятно слушать человека, который так владеет информацией. А еще очень понравилась архитектура городов, вкусная дегустация сыров. Мы прекрасно провели время, очень и очень рекомендую. Елене успехов, вы лучшая
Здравствуйте всем! Сегодня мы были на очень интересной экскурсии Неман-Советск! Шикарная и очень интересная экскурсия, благодаря
Здравствуйте всем! Сегодня мы были на очень интересной экскурсии Неман-Советск! Шикарная и очень интересная экскурсия, благодаря
Здравствуйте всем! Сегодня мы были на очень интересной экскурсии Неман-Советск! Шикарная и очень интересная экскурсия, благодаря
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Г
впечатления, от экскурсии очень приятные, все было организовано продумано, с заботой об участниках экскурсии. Повествование было интересное с погружением в историю, чуствовалось, что экскурсовод Светлана имеет глубокие знания в истории по теме нашего путешествия. Экскурсия получилась очень познавательной и полезной!
впечатления, от экскурсии очень приятные, все было организовано продумано, с заботой об участниках экскурсии. Повествование было
впечатления, от экскурсии очень приятные, все было организовано продумано, с заботой об участниках экскурсии. Повествование было
впечатления, от экскурсии очень приятные, все было организовано продумано, с заботой об участниках экскурсии. Повествование было
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И
Хочу поблагодарить всех, кто создаёт для нас такие мини путешествия! Настолько насыщенная программа. Я влюбляюсь в Калининград и его города с каждым разом всё сильнее. Второй год приезжаю и понимаю,
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что приеду ещё. 20 мая была на экскурсии в городах Немане и Советске. Сразу напишу, что экскурсию "делает" гид. Елена профи!!!! Мало знать много, нужно УМЕТЬ преподнести! Она может, умеет. Видно, что любит свою работу,относится к нам,слушателям и созерцателям с полной отдачей, даже больше чем по регламенту! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Леночка! Вас приятно слушать и ещё приятней смотреть, столько эмпатии к людям🤗🤗🤗🤗🤗!

Хочу поблагодарить всех, кто создаёт для нас такие мини путешествия! Настолько насыщенная программа. Я влюбляюсь в
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Артём
Прекрасная экскурсия. Гид Светлана была на высоте, рассказывала историю Пруссии со времен ледника через тевтонцев и Наполеона до советских времен в городе Советске. Слазили в подземелья активно восстанавливающегося замка Рагнит, отведали сыров в Неманской сыроварне, прогулялись по набережной у моста Луизы и по парку Советска, города архитектурных контрастов. Очень довольны поездкой.
Прекрасная экскурсия. Гид Светлана была на высоте, рассказывала историю Пруссии со времен ледника через тевтонцев и
Прекрасная экскурсия. Гид Светлана была на высоте, рассказывала историю Пруссии со времен ледника через тевтонцев и
Прекрасная экскурсия. Гид Светлана была на высоте, рассказывала историю Пруссии со времен ледника через тевтонцев и
Прекрасная экскурсия. Гид Светлана была на высоте, рассказывала историю Пруссии со времен ледника через тевтонцев и
Прекрасная экскурсия. Гид Светлана была на высоте, рассказывала историю Пруссии со времен ледника через тевтонцев и
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Марина
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше: пусть это будет Гусев и Гвардейск, Черняховск и Багратионовск, Пионерский и Гурьевск, а ещё Правдинск, Полесск и др. И ещё отдельное спасибо нашему гиду Светлане за ее внимание к деталям и каждому туристу, любовь к истории места и энтузиазм. Успехов и процветания!
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:+2
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
Спасибо за возможность прикоснуться к нашей истории через узнавание малых городов и пожелать таких экскурсий больше:
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Ольга
Замечательная экскурсия, все было на высоте! Комфортабельный автобус, спасибо нашему водителю Валерию за аккуратную поездку, было приятно и безопасно ехать с ним. Внимательный гид Светлана, которая с заботой относилась к
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каждому туристу, подсказывала где пообедать и посетить санитарную комнату.
Очень понравился и Неман, и Советск, гид интересно про них рассказала, мне даже захотелось посетить эти города повторно - самостоятельно. Восхищена энтузиастами, которые занимаются восстановлением замка "Рагнит" и развитием сыроварни. Экскурсию - рекомендую!

Замечательная экскурсия, все было на высоте! Комфортабельный автобус, спасибо нашему водителю Валерию за аккуратную поездку, было
Замечательная экскурсия, все было на высоте! Комфортабельный автобус, спасибо нашему водителю Валерию за аккуратную поездку, было
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