Групповая экскурсия на запад области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию). По пути в программе также кирха 14 века.
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Описание
Что вас ожидает
Кирха 14 века Хайлигенвальде. Уже в первые 40 минут пути вы посетите одну из самых старых и красивых кирх в Калининградской области, узнаете о названии и судьбе храма.
Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.
Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном 50-местном автобусе
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
- Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)
Дополнительные расходы
- Дегустация сыров по желанию — 300 руб. с человека
- Посещение замка Рагнит по желанию — 200 руб. с человека. Внешний осмотр возможен бесплатно.
- Обед по желанию (в Советске или Немане)
в воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.