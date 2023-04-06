Советск и Неман с дегустацией сыров

Групповая экскурсия на запад области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»

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Город сыра, мира и ампира ждёт вас на этой экскурсии! В группе до 45 человек вы отправитесь к границе с Литвой, в Советск и Неман.

Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию). По пути в программе также кирха 14 века.
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
Советск и Неман с дегустацией сыров
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Описание

Что вас ожидает

Кирха 14 века Хайлигенвальде. Уже в первые 40 минут пути вы посетите одну из самых старых и красивых кирх в Калининградской области, узнаете о названии и судьбе храма.

Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном 50-местном автобусе
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
  • Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)

Дополнительные расходы

  • Дегустация сыров по желанию — 300 руб. с человека
  • Посещение замка Рагнит по желанию — 200 руб. с человека. Внешний осмотр возможен бесплатно.
  • Обед по желанию (в Советске или Немане)

в воскресенье в 09:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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