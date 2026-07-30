Город сыра, мира и ампира ждёт вас на этой экскурсии! Вы отправитесь к границе с Литвой, в Советск и Неман. Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию).

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Описание экскурсии

Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном 50-местном автобусе

Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)

Дополнительные расходы

Дегустация сыров по желанию — 400 ₽/взрослые, 300 ₽/дети

Посещение замка Рагнит по желанию — 400 ₽/взрослые, 300 ₽/дети. Внешний осмотр возможен бесплатно

Обед по желанию (в Советске или Немане)

Программу можно дополнить дегустацией в бастионе Обертайх