1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Билет в замок Шаакен входит в стоимость экскурсии, а дегустация в сыроварне (по желанию) оплачивается дополнительно — 350 рублей с человека»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«Кроме того, там проводится дегустация шоколада с маскарпоне»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
«Неман-Рагнит и дегустация сыров»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«А на дегустации оцените 7 сортов пива, сваренного по старинным рецептам»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«По желанию за доплату возможна дегустация сыра, шоколада, зефира и бокал вина — 350 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
«• транспортное обслуживание, • услуги экскурсовода, • дегустация сыра и шоколада»
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Прогулка по цехам + дегустация (45 минут)»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«дегустация в сыроварне «Шаакен»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Для взрослых дегустация дополняется бокалом вина»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
«Также вас ждет небольшая дегустация прусского крафтового пива в районе Хуфен»
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
«Для всех туристов проводится презентация с дегустацией шести видов сыра и шоколада с бокалом вина»
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
«Включено: транспортные расходы, услуги гида и посещение Музея марципана (экскурсия и дегустация)»
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
«/проезд автомобиля, дегустация на сыроварне — 350 руб»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«Затем вы посетите колоритную мини-пивоварню, где сможете принять участие в дегустации крафтового пива»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
«Дополнительно оплачивается дегустация: 12 сортов пива с закусками — 1000 руб»
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
«Билеты в музеи, дегустации, обеды и ужины оплачиваются дополнительно и зависят от количества участников»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
«А также дегустация сыра с бокалом вина — 350 руб на человека»
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Посетить места, отражающие кулинарный дух города, и познакомиться с историей региона через кухню
Начало: возле Дома Советов
«Заказать фирменные рыбные блюда или отведать дегустационный сет из морепродуктов»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 950₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
Собрать янтарь, изучить курорты и по желанию заехать на дегустацию в сыроварню
Начало: по договорённости в Калининграде или Зеленоградске
«По желанию в конце экскурсии заедем на вкусную дегустацию сыра и шоколада на сыроварню Шаакен Дорф»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: одна из 8 точек на выбор
«Прекрасные замки и дегустация сыров»
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
12 июня в 13:30
14 июня в 14:00
14331 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
- ТТатьяна6 июня 2024Отличная экскурсия! Отличный ГИД Ксения!
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ЕЕгор3 июня 2024Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
- ТТатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
- ООльга30 мая 2024Очень хороший двухэтажный автобус, водитель Александр асс! Особенно с учётом ремонта дороги на Куршской косе((экскурсовод Жанна не понравилась. . Монотонно-
- ССергей30 мая 2024Все отлично организовано - удобное время отъезда (9.00) и места встречи, комфортабельный автобус с кондиционером. Море впечатлений и замечательный гид Татьяна.
- ООксана30 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасный руководитель группы и гид по совместительству -ВАЛЕНТИНА! Замечательные ребята в замке ШААКЕН, Глебу -отдельное огромное спасибо! Конечно, сыроварня-вкусно, атмосферно, душевно-вино, сыр, шоколад, дегустация, сопровождение, экскурсия по производству! Главное-с любовью! Отличная работа, море удовольствий!
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