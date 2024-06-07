Дегустации на экскурсиях в Калининграде – попробуйте новое на вкус

Найдено 22 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Калининграде, цены от 1 290 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Билет в замок Шаакен входит в стоимость экскурсии, а дегустация в сыроварне (по желанию) оплачивается дополнительно — 350 рублей с человека»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«Кроме того, там проводится дегустация шоколада с маскарпоне»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
76 отзывов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
«Неман-Рагнит и дегустация сыров»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950 за человека
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«А на дегустации оцените 7 сортов пива, сваренного по старинным рецептам»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«По желанию за доплату возможна дегустация сыра, шоколада, зефира и бокал вина — 350 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1707 отзывов
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
«• транспортное обслуживание, • услуги экскурсовода, • дегустация сыра и шоколада»
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500 за человека
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Прогулка по цехам + дегустация (45 минут)»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200 за человека
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«дегустация в сыроварне «Шаакен»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Для взрослых дегустация дополняется бокалом вина»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
140 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
«Также вас ждет небольшая дегустация прусского крафтового пива в районе Хуфен»
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400 за человека
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
25 отзывов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
«Для всех туристов проводится презентация с дегустацией шести видов сыра и шоколада с бокалом вина»
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300 за человека
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
8 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
«Включено: транспортные расходы, услуги гида и посещение Музея марципана (экскурсия и дегустация)»
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380 за человека
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
«/проезд автомобиля, дегустация на сыроварне — 350 руб»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«Затем вы посетите колоритную мини-пивоварню, где сможете принять участие в дегустации крафтового пива»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
«Дополнительно оплачивается дегустация: 12 сортов пива с закусками — 1000 руб»
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 16 чел.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
«Билеты в музеи, дегустации, обеды и ужины оплачиваются дополнительно и зависят от количества участников»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990 за всё до 4 чел.
Аппетитная история Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
«А также дегустация сыра с бокалом вина — 350 руб на человека»
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000 за всё до 4 чел.
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Посетить места, отражающие кулинарный дух города, и познакомиться с историей региона через кухню
Начало: возле Дома Советов
«Заказать фирменные рыбные блюда или отведать дегустационный сет из морепродуктов»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
8 500 за всё до 4 чел.
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Групповая
10 часов
1 отзыв
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 950 за человека
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
Собрать янтарь, изучить курорты и по желанию заехать на дегустацию в сыроварню
Начало: по договорённости в Калининграде или Зеленоградске
«По желанию в конце экскурсии заедем на вкусную дегустацию сыра и шоколада на сыроварню Шаакен Дорф»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: одна из 8 точек на выбор
«Прекрасные замки и дегустация сыров»
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
12 июня в 13:30
14 июня в 14:00
14331 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия! Отличный ГИД Ксения!
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Е
    Егор
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
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    человек знает больше, чем на обычных экскурсиях, много деталей, даже из своей жизни сопряжено с историей города. Один минус, что мало времени для фото. Но тогда бы экскурсия затянулась на большее время. 😉 Мы с мужем очень довольны, сами бы столько мест за такое короткое время охватить не смогли.

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
    Очень хороший двухэтажный автобус, водитель Александр асс! Особенно с учётом ремонта дороги на Куршской косе((экскурсовод Жанна не понравилась. . Монотонно-
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    усыпляющая. . Из кафе на высоте эффа единственный нормальный ресторан-"на крючке", уха и корюшка зачётные, но очередь постоять придётся. . Всё быстро. Начало экскурсии было замечательное! Дегустация в сыроварне превзошла всё ожидания! Сыр вкусный! Лиска Зе Бест! Если хотите купить марципан он здесь самый дешёвый и огромный ассортимент. В целом понравилось. . От косы ожидали большего. . Ну как есть. . Посмотрели. . Море чудесное и виды на Эффе

  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
    Все отлично организовано - удобное время отъезда (9.00) и места встречи, комфортабельный автобус с кондиционером. Море впечатлений и замечательный гид Татьяна.
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
    Отличная экскурсия! Прекрасный руководитель группы и гид по совместительству -ВАЛЕНТИНА! Замечательные ребята в замке ШААКЕН, Глебу -отдельное огромное спасибо! Конечно, сыроварня-вкусно, атмосферно, душевно-вино, сыр, шоколад, дегустация, сопровождение, экскурсия по производству! Главное-с любовью! Отличная работа, море удовольствий!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустационные туры»

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  4. Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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