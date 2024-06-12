Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек

Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
В Зеленоградске вы найдёте ту самую европейскую атмосферу, которую ждёшь в Калининградской области.

На нашей экскурсии вы очаруетесь местной архитектурой и котиками, проследите путь прусского городка Кранц и вдоволь погуляете по морскому побережью. А еще в программе замки Нессельбек и Шаакен — с дегустацией сыров и шоколада.
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прекрасные замки и дегустация сыров

Всего лишь через 10 минут после начала экскурсии нас ждёт первая остановка — замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества.

Следующей остановкой нашего путешествия будет Орденский замок Шаакен, войдя в ворота которого, вы окунётесь в атмосферу настоящего Средневековья. Вы узнаете его историю и полюбуетесь архитектурой замка. Также вы посетите музей пыток, где заглянете в мрачное прошлое и узнаете о различных методах, которыми пользовались в Средневековье.

А после осмотра замка вас ждёт гастрономическое путешествие — дегустация местных сыров в сыроварне Шаакендорф. Вы сможете насладиться неповторимыми вкусами в сопровождении вина. Здесь же продегустируете местный шоколад.

Прогулка по уютному Зеленоградску

Затем мы отправимся в очаровательный курортный город Зеленоградск. Переезд займёт не более 20 минут: за это время гид откроет вам многовековую историю бывшего Кранца и особенности жизни курорта сегодня.

По приезде вы погуляете с гидом по центру Зеленоградска с его сохранившимися старинными зданиями. Вы встретите десятки котов и кошек — символов Зеленоградска; и пройдёте по променаду вдоль моря. У вас будет достаточно времени, чтобы надышаться морским воздухом, удивить подписчиков яркими фото и выпить кофе в одной из многочисленных кофеен.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Место посадки в автобус — одна из 7 точек на выбор (в том числе около популярных отелей)
  • Дополнительно оплачивается дегустация в сыроварне Шаакендорф — 350 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 290 ₽
Дети до 18 лет1 250 ₽
Пенсионеры1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Одна из 8 точек на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеНа весь деньДворцы, замки и особнякиЗеленоградскЗамок ШаакенПопулярные местаДля студентовГастрономическиеЗамок НессельбекДегустационные туры

Похожие экскурсии из Калининграда

Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 734 за человека
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
236 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам