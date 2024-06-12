В Зеленоградске вы найдёте ту самую европейскую атмосферу, которую ждёшь в Калининградской области. На нашей экскурсии вы очаруетесь местной архитектурой и котиками, проследите путь прусского городка Кранц и вдоволь погуляете по морскому побережью. А еще в программе замки Нессельбек и Шаакен — с дегустацией сыров и шоколада.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прекрасные замки и дегустация сыров

Всего лишь через 10 минут после начала экскурсии нас ждёт первая остановка — замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества.

Следующей остановкой нашего путешествия будет Орденский замок Шаакен, войдя в ворота которого, вы окунётесь в атмосферу настоящего Средневековья. Вы узнаете его историю и полюбуетесь архитектурой замка. Также вы посетите музей пыток, где заглянете в мрачное прошлое и узнаете о различных методах, которыми пользовались в Средневековье.

А после осмотра замка вас ждёт гастрономическое путешествие — дегустация местных сыров в сыроварне Шаакендорф. Вы сможете насладиться неповторимыми вкусами в сопровождении вина. Здесь же продегустируете местный шоколад.

Прогулка по уютному Зеленоградску

Затем мы отправимся в очаровательный курортный город Зеленоградск. Переезд займёт не более 20 минут: за это время гид откроет вам многовековую историю бывшего Кранца и особенности жизни курорта сегодня.

По приезде вы погуляете с гидом по центру Зеленоградска с его сохранившимися старинными зданиями. Вы встретите десятки котов и кошек — символов Зеленоградска; и пройдёте по променаду вдоль моря. У вас будет достаточно времени, чтобы надышаться морским воздухом, удивить подписчиков яркими фото и выпить кофе в одной из многочисленных кофеен.

Организационные детали