Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
В Зеленоградске вы найдёте ту самую европейскую атмосферу, которую ждёшь в Калининградской области.
На нашей экскурсии вы очаруетесь местной архитектурой и котиками, проследите путь прусского городка Кранц и вдоволь погуляете по морскому побережью. А еще в программе замки Нессельбек и Шаакен — с дегустацией сыров и шоколада.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прекрасные замки и дегустация сыров
Всего лишь через 10 минут после начала экскурсии нас ждёт первая остановка — замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества.
Следующей остановкой нашего путешествия будет Орденский замок Шаакен, войдя в ворота которого, вы окунётесь в атмосферу настоящего Средневековья. Вы узнаете его историю и полюбуетесь архитектурой замка. Также вы посетите музей пыток, где заглянете в мрачное прошлое и узнаете о различных методах, которыми пользовались в Средневековье.
А после осмотра замка вас ждёт гастрономическое путешествие — дегустация местных сыров в сыроварне Шаакендорф. Вы сможете насладиться неповторимыми вкусами в сопровождении вина. Здесь же продегустируете местный шоколад.
Прогулка по уютному Зеленоградску
Затем мы отправимся в очаровательный курортный город Зеленоградск. Переезд займёт не более 20 минут: за это время гид откроет вам многовековую историю бывшего Кранца и особенности жизни курорта сегодня.
По приезде вы погуляете с гидом по центру Зеленоградска с его сохранившимися старинными зданиями. Вы встретите десятки котов и кошек — символов Зеленоградска; и пройдёте по променаду вдоль моря. У вас будет достаточно времени, чтобы надышаться морским воздухом, удивить подписчиков яркими фото и выпить кофе в одной из многочисленных кофеен.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Место посадки в автобус — одна из 7 точек на выбор (в том числе около популярных отелей)
Дополнительно оплачивается дегустация в сыроварне Шаакендорф — 350 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Одна из 8 точек на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 71140 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. читать дальше
Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.