Мы отправимся с вами в самые популярные курортные города Калининградской области.
В Светлогорске побываем на озере Тихое, прогуляемся по набережной, увидим солнечные часы, посмотрим на символ города водонапорную башню, а та же увидим макет средневекового Кенигсберга.
В Зеленоградске пройдемся по променаду вдоль берега Балтийского моря, посмотрим на чаек, подышим свежим морским воздухом, пройдемся по красивым улочкам города и увидим настоящее кошачье царство!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Транспорт
Что не входит
Питание
Дополнительный маршрут
Место начала и завершения?
По договорённости, в пределах г. Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Олег — ваш гид в Калининграде
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