Об экскурсии

Мы отправимся с вами в самые популярные курортные города Калининградской области.

В Светлогорске побываем на озере Тихое, прогуляемся по набережной, увидим солнечные часы, посмотрим на символ города водонапорную башню, а та же увидим макет средневекового Кенигсберга.

В Зеленоградске пройдемся по променаду вдоль берега Балтийского моря, посмотрим на чаек, подышим свежим морским воздухом, пройдемся по красивым улочкам города и увидим настоящее кошачье царство!