Самые очаровательные курорты нашего побережья - Светлогорск и Янтарный, а также его самая инстаграмная локация - Филинская бухта.

Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием - Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок, поговорим не только об истории 📖 курорта и добыче янтаря, но и о современном положении дел, развитии туризма, рынке янтаря. У нас много действительно поражающих фактов, о которых не прочесть в Интернете. По приезду нас ждет прогулка 👣 по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж 🏖️, удостоенный премии Голубой флаг, инстаграмный Парк 🌳 Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь ⛪ и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в Мире Янтарного комбината.

По пути от Светлогорска к Янтарному мы посетим одно из красивейших мест Калининградской области - Филинскую бухту. Наш автобус сделает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море 🌊 и его обрывистое побережье.

После мы отправимся в Светлогорск. Популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы, скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта и знаменитый отель 🏨 Гран Палас. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города - водонапорной Башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.