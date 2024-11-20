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экипажа корабля. Взрослый, образованный, эрудированный и очень начитанный. Все часы занимал нас историями мест, достопримечательностей и даже своей жизни. Было весело и интересно. Нам по 26-27 лет и нас впечатлило и вовлекло. Рекомендую всем, такие как Андрей - редкость!!