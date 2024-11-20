скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
1600013 600₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калининграду и Балтийску
Путешествие по Балтийску и Пиллау: маяк, заброшенный аэродром, оборонительные сооружения и истории о войнах. Погружение в атмосферу старинного прусского городка
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
11 450₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
23 ноя в 08:30
27 ноя в 08:30
3 734₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
23 ноя в 07:00
24 ноя в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
22 ноя в 09:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Откройте для себя уникальные города Калининградской области, насладитесь их архитектурой, природой и узнайте больше о производстве янтаря
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
1990017 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу старого Кранца, гуляя по его уютным улочкам, наслаждаясь морским воздухом и открывая для себя исторические места Зеленоградска
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
от 4 550₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
22 ноя в 07:00
2080017 680₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис20 ноября 2024Андрей - это даже не гид, а как модно сейчас называть "гений места". Человек, изнутри знающий про военный флот и Балтийск примерно всё. Человек увлеченный, готовый делиться своими знаниями и увлеченностью. Ещё раз огромное спасибо!
- ЛЛюда16 ноября 2024Экскурсия была очень интересная и содержательная.
- ЮЮлия11 ноября 2024Огромное спасибо! На высшем уровне!
- ЕЕкатерина8 ноября 2024Экскурсия прошла интересно и комфортно: Игорь рассказал об истории Куршской косы и о местах, которые мы посетили. Природа прекрасна, Зеленоградск чудесен) сыр и шоколад в сыроварне вкусные) спасибо!
- ННаталья7 ноября 2024Спасибо!!
- ИИван7 ноября 2024Добрый день. Был на 3 экскурсиях от разных организаторов. Андрей - гениален. Ни в какое сравнение не хочу ставить с другими. Действующий член
- ЕЕкатерина2 ноября 2024Прекрасная экскурсия в формате диалога. Удобная машина. Алексей посоветовал нам прекрасное кафе для обеда, подстраивался под наш запрос. Были с подростком и бабушками. Довольны все! Спасибо!
- ААлексей31 октября 2024Экскурсия была познавательной. Гид-экскурсовод Дмитрий хорошо владеет материалом, историей Калининграда и области, имеет хорошее чувство юмора, располагает к себе. Сама экскурсия по Косе-Зеленоградску-сыроварне была очень интересной и запоминающейся. Всем рекомендую к посещению!
- ЮЮлия31 октября 2024Интересная, очень информативная экскурсия с приятным, любящим свой край и интересующимся историей гидом Региной. Истории про кабаниху Машу вызвали особый восторг. Много что успели - и по морю погулять, и в Зеленоградск влюбиться, и чудесные украшения купить. Всем рекомендую!
- ТТатьяна31 октября 2024экскурсия огонь. Для нас ее проводил Сергей. Все 10 часов шел рассказ. скучать было некогда. Познакомились с городами побережья моря.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водонапорная башня Раушена»
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