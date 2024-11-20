Водонапорная башня Раушена – экскурсии в Калининграде

Найдено 10 экскурсий в категории «Водонапорная башня Раушена» в Калининграде, цены от 3 734 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
На машине
скидка
15%
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
1600013 600 за всё до 3 чел.
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
На машине
Джиппинг
113 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калининграду и Балтийску
Путешествие по Балтийску и Пиллау: маяк, заброшенный аэродром, оборонительные сооружения и истории о войнах. Погружение в атмосферу старинного прусского городка
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Калининграда)
На машине
514 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
23 ноя в 08:30
27 ноя в 08:30
3 734 за человека
Куршская коса - уголок нетронутой природы
На машине
171 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
23 ноя в 07:00
24 ноя в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
На машине
230 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
16 500 за всё до 3 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
На машине
99 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
22 ноя в 09:30
14 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
На машине
скидка
10%
81 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Откройте для себя уникальные города Калининградской области, насладитесь их архитектурой, природой и узнайте больше о производстве янтаря
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
1990017 910 за всё до 4 чел.
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
На машине
скидка
10%
51 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Пешая
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу старого Кранца, гуляя по его уютным улочкам, наслаждаясь морским воздухом и открывая для себя исторические места Зеленоградска
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
от 4 550 за всё до 2 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
На машине
скидка
15%
77 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
22 ноя в 07:00
2080017 680 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    20 ноября 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Андрей - это даже не гид, а как модно сейчас называть "гений места". Человек, изнутри знающий про военный флот и Балтийск примерно всё. Человек увлеченный, готовый делиться своими знаниями и увлеченностью. Ещё раз огромное спасибо!
  • Л
    Люда
    16 ноября 2024
    Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
    Экскурсия была очень интересная и содержательная.
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2024
    Куршская коса - уголок нетронутой природы
    Огромное спасибо! На высшем уровне!
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Калининграда)
    Экскурсия прошла интересно и комфортно: Игорь рассказал об истории Куршской косы и о местах, которые мы посетили. Природа прекрасна, Зеленоградск чудесен) сыр и шоколад в сыроварне вкусные) спасибо!
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Калининграда)
    Спасибо!!
  • И
    Иван
    7 ноября 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Добрый день. Был на 3 экскурсиях от разных организаторов. Андрей - гениален. Ни в какое сравнение не хочу ставить с другими. Действующий член
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    экипажа корабля. Взрослый, образованный, эрудированный и очень начитанный. Все часы занимал нас историями мест, достопримечательностей и даже своей жизни. Было весело и интересно. Нам по 26-27 лет и нас впечатлило и вовлекло. Рекомендую всем, такие как Андрей - редкость!!

  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2024
    Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
    Прекрасная экскурсия в формате диалога. Удобная машина. Алексей посоветовал нам прекрасное кафе для обеда, подстраивался под наш запрос. Были с подростком и бабушками. Довольны все! Спасибо!
    Прекрасная экскурсия в формате диалога. Удобная машина. Алексей посоветовал нам прекрасное кафе для обеда, подстраивался подПрекрасная экскурсия в формате диалога. Удобная машина. Алексей посоветовал нам прекрасное кафе для обеда, подстраивался под
  • А
    Алексей
    31 октября 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Калининграда)
    Экскурсия была познавательной. Гид-экскурсовод Дмитрий хорошо владеет материалом, историей Калининграда и области, имеет хорошее чувство юмора, располагает к себе. Сама экскурсия по Косе-Зеленоградску-сыроварне была очень интересной и запоминающейся. Всем рекомендую к посещению!
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2024
    Куршская коса - уголок нетронутой природы
    Интересная, очень информативная экскурсия с приятным, любящим свой край и интересующимся историей гидом Региной. Истории про кабаниху Машу вызвали особый восторг. Много что успели - и по морю погулять, и в Зеленоградск влюбиться, и чудесные украшения купить. Всем рекомендую!
    Интересная, очень информативная экскурсия с приятным, любящим свой край и интересующимся историей гидом Региной. Истории проИнтересная, очень информативная экскурсия с приятным, любящим свой край и интересующимся историей гидом Региной. Истории проИнтересная, очень информативная экскурсия с приятным, любящим свой край и интересующимся историей гидом Региной. Истории проИнтересная, очень информативная экскурсия с приятным, любящим свой край и интересующимся историей гидом Региной. Истории проИнтересная, очень информативная экскурсия с приятным, любящим свой край и интересующимся историей гидом Региной. Истории про
  • Т
    Татьяна
    31 октября 2024
    Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
    экскурсия огонь. Для нас ее проводил Сергей. Все 10 часов шел рассказ. скучать было некогда. Познакомились с городами побережья моря.
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    побывали и на мануфактуре, и на пляже, и в кафешках сувенирных лавочках, и восхищались архитектурой. Знание истории и любовь к своему краю превратило рассказ в увлекательное путешествие. Даже ребенок с нами не скучал. экскурсия подходит для тех, кто приехал на пару дней. Позволяет в режиме лайт увидеть уникальные города. очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водонапорная башня Раушена»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
  2. Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
  3. По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Калининграда)
  4. Куршская коса - уголок нетронутой природы
  5. Самое-самое на Куршской косе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Кафедральный собор
  7. Высота Эфа
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в ноябре 2024
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