Мы отправляемся на необычную экскурсию — ночную прогулку по форту №1 «Штайн».
Вы узнаете не только тайны форта, но и историю самого Калининграда, рожденного еще в XIII веке, — о крепости Кенигсберг, ее фортификациях и тех, против кого создавались эти сооружения. Кирпичные своды, бронедвери и пороховые склады — лишь малая часть того, что вы увидите.
Вы узнаете не только тайны форта, но и историю самого Калининграда, рожденного еще в XIII веке, — о крепости Кенигсберг, ее фортификациях и тех, против кого создавались эти сооружения. Кирпичные своды, бронедвери и пороховые склады — лишь малая часть того, что вы увидите.
Описание экскурсииВас ожидает самая необычная экскурсия, в которой вы когда-либо участвовали! Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 1 «Штайн». На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри. Более загадочной калининградской ночи и не придумаешь. Профессиональный гид-экскурсовод, специализирующийся на истории фортификации, встретит вас у входа в форт, и вы отправитесь в самое сердце грозного оборонительного сооружения в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей. Освещая свой путь фонариками, мы:
- пройдем по центральной галерее форта;
- увидим казарменные помещения и казематы;
- осмотрим позиции и укрытия артиллеристов;
- и даже увидим туалетные горшки с заводскими клеймами! Важная информация: Выбирайте теплую одежду и обувь, в форте прохладно. Лучше приехать заранее на 10 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большое Исаково, Московский проспект, съезд 1, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
21 июн 2025
Отличная,необычная,познавательная экскурсия, Алексей большой молодец
О
Олег
4 июн 2025
И
Ильнара
18 мая 2025
В
Вялит
29 апр 2025
Е
Евгения
27 апр 2025
Р
Роман
27 апр 2025
П
Полина
22 апр 2025
В
Василиса
21 апр 2025
Очень понравилась экскурсия - атмосферно и познавательно!
Очень погружаешься в материал, когда есть возможность самому изучить форт, посветить фонариком в интересующие места. Даже увидели летучих мышей!
Гид Алексей большой молодец и профессионал, очень доступно и интересно подавал информацию, развернуто отвечал на вопросы.
Очень погружаешься в материал, когда есть возможность самому изучить форт, посветить фонариком в интересующие места. Даже увидели летучих мышей!
Гид Алексей большой молодец и профессионал, очень доступно и интересно подавал информацию, развернуто отвечал на вопросы.
А
Анна
11 апр 2025
Супер интересная и необычная экскурсия! Посетили Форт №1 Штайн в вечернее время - в темноте с фонариками ходили по форту, спускались вниз и поднимались на самый верх. Были с тремя
И
Иван
1 апр 2025
В
Валерия
23 мар 2025
Очень интересная и необычная экскурсия. Было много интересных фактов. Видели летучих мышей и можно было пройтись по узким темным тоннелям, что не может, не волновать. У экскурсовода приятная поставленная речь и знания во многих сферах, так что ответит на любые вопросы. Однозначно рекомендую!
О
Оксана
19 фев 2025
Н
Нурсиля
13 фев 2025
Е
Елена
14 янв 2025
С сыном участвовали в экскурсии,темнота,красиво! Очень интересно рассказывает Алексей,много знает. Нафоткали атмосферно,семья мышей милота. . В следующий раз поедем также на другие форты
A
A_lika_74
12 янв 2025
Всё очень понравилось! Алексей, всё интересно рассказывал.
Входит в следующие категории Калининграда
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