читать дальше

детьми (8, 8 и 6 лет), дети в восторге (особенно когда в одном из коридоров полетели летучие мыши!), они три часа ходили на холоде и ни разу не заныли что им скучно или холодно, настолько им было интересно. Отдельное спасибо нашему гиду Алексею, который очень интересно рассказывал, показал много интересных мест и объяснил почему так. Мы в восторге! Однозначно рекомендую 👍