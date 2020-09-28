1 отзыв оставили туристы

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Калининградские форты изнутри

Исследовать подземные туннели и коридоры и попытаться отыскать спрятанные в них сокровища

5
1 отзыв
Олег
Олег – Гид из Калининграда
Кёнигсберг был городом-крепостью, окруженным кольцом оборонительных сооружений.

Вы рассмотрите сохранившиеся до наших дней форты, раскроете их историю 📖 и инженерные особенности и погуляете с фонариком по подземным лабиринтам, лестницам и комнатам.

А я стану вашим надежным, знающим и веселым проводником по тайному миру Калининграда!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри

Что вас ожидает

История и легенды фортов
Вы узнаете, как и когда строились местные форты, как они помогали городу годами держать оборону и какие ценности были в них спрятаны. А также раскроете, что такое «темное кольцо Кёнигсберга», почему в него не входит форт № 13 и где находится тайник короля. Кроме того, я помогу расшифровать инженерные особенности фортов и поясню, что помогло им сохраниться до наших дней.

Путешествие в загадочное подземелье
Форты Кёнигсберга — отдельный таинственный мир со своими секретами и сокровищами. Вы пройдете с фонариком по подземным туннелям, коридорам, лестницам и комнатам форта № 8, названного в честь прусского короля Фридриха I, и постараетесь найти сундук с драгоценностями. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу, как менялась функция фортов на протяжении истории 📖.

Организационные детали

  • По желанию я могу заехать за вами на личном транспорте (вмещает до 4 человек)
  • Будьте готовы, что вам придется ходить по маленьким лесным тропинкам и лазить по туннелям и лестницам подземелья
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри
Калининградские форты изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Меня зовут Олег, я с 90-х годов изучаю форты Кёнигсберга. Отлично знаю их историю, легенды и инженерные особенности. С радостью стану вашим проводником по подземному миру Калининграда и помогу вам открыть город с новой стороны!
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1 отзыв оставили туристы

Дарья
28 сентября 2020
Экскурсия вау! Посетили объект Форт №8 "Король Фридрих Вильгельм I". Здание не отреставрировано, как замок Нессельбек, поэтому есть место приключениям и небольшому экстриму. Олег меня везде страховал, поэтому все восхождения и спуски прошли для меня с улыбкой и без травм, за что большое спасибо гиду! Мы посмотрели место от авиаудара по форту; Олег рассказал, как проходил штурм форта – исторические рассказы лучше запоминаются, когда видишь их следы вживую. Удобная обувь, желательно кроссовки – обязательно, чтобы пройтись по всем потайным ходам форта) Большое спасибо за экскурсию!

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