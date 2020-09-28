1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

История и легенды фортов

Вы узнаете, как и когда строились местные форты, как они помогали городу годами держать оборону и какие ценности были в них спрятаны. А также раскроете, что такое «темное кольцо Кёнигсберга», почему в него не входит форт № 13 и где находится тайник короля. Кроме того, я помогу расшифровать инженерные особенности фортов и поясню, что помогло им сохраниться до наших дней.

Путешествие в загадочное подземелье

Форты Кёнигсберга — отдельный таинственный мир со своими секретами и сокровищами. Вы пройдете с фонариком по подземным туннелям, коридорам, лестницам и комнатам форта № 8, названного в честь прусского короля Фридриха I, и постараетесь найти сундук с драгоценностями. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу, как менялась функция фортов на протяжении истории 📖.

Организационные детали