Побывать в таинственных подземельях в самое таинственное время суток на групповой экскурсии
Мы спустимся с фонариками в тоннели форта, где никого не будет, кроме нас, в такой поздний час. Это позволит вам по-настоящему прочувствовать атмосферу этого исторического места.
А я как специалист по фортификациям Калининграда покажу устройство «Дёнхоффа» и погружу вас в его прошлое.
А я как специалист по фортификациям Калининграда покажу устройство «Дёнхоффа» и погружу вас в его прошлое.
Ближайшие даты:
30
сен
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4
окт
окт
7
окт
окт
11
окт
окт
14
окт
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Отправляемся в самое сердце грозного оборонительного сооружения, форта «Дёнхофф», в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей.
- Вы пройдёте, освещая свой путь фонариками, по крепостному тоннелю-потерне, увидите казарменные галереи, казематы, артиллерийские позиции, оцените мощь знаменитого немецкого кирпича.
- А также послушаете интересные сюжеты из истории и узнаете, почему именно этот форт сохранился почти в первозданном виде.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам с 12 лет.
- Я выдам вам фонарики.
в среду и субботу в 21:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе форта № 11 «Дёнхофф»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 21:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 725 туристов
Меня зовут Денис, я гид-экскурсовод в форте № 1 «Штайн» а также в Форте № 11 «Дёнхофф». Являюсь дипломированным специалистом с образованием в сфере туризма. С самых ранних лет живу в Калининграде и очень сильно люблю форты, это моя слабость, они для меня как живые организмы. Я хочу делиться своими знаниями о них с вами, ведь они настоящее чудо военной и инженерной мысли конца 19 века. Ох уж этот таинственный город — то Konigsberg, то Калининград.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
24 сен 2023
Замечательная экскурсия, очень атмосферная, сразу фидно, что это люди, которые занимаются своим любимым делом и готовы поделится знаниями с окружающими.
Рекомендую однозначно.
Рекомендую однозначно.
Тамара
22 сен 2023
Были с подругами на экскурсии 20 сентября. Впечатлило! Денис- замечательный гид, любящий свое дело, человек непросто увлеченный историей Форта, но и умеющий красиво и интересно рассказать про это другим людям. Поразило все- размеры, расположение, сама история Форта. Спасибо всем, кто так бережно и с любовью относится к таким историческим памятникам! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию всем знакомым.
Е
Екатерина
21 сен 2023
Очень необычно, интересно, захватывающе!!!
Ольга
21 сен 2023
Думаю что это лучшая экскурсия которая может быть для того чтобы познакомиться с фортами Кёнигсберга! Форт погружен в темноту, тишина кристальная, там только ваша группа, гид и бесчисленное количество кроликов. Можно дотронуться до стен, прислушаться к эху гулких корридоров, представить какая жизнь кипела здесь еще 100 лет назад. Погружение невероятное, такое не почувствовать на стандартной дневной экскурсии или на автобусной поездке по всем фортам, где вам станет скучно уже на втором.
Гид Денис большой профессионал, любитель своего дела и просто замечательный человек и рассказчик. Он мастерски погрузил нас в это волшебство, помог перенестись в прошлое, почувствовать ушедшую эпоху. Было невероятно интересно в ходе всего процесса!
Для тех кто сомневается что будет страшно - не бойтесь, всем выдают фонарики, форт грамотно подсвечен, так что никуда не упадете и не потеряетесь, если конечно не увлечетесь погоней за кроликами))
Гид Денис большой профессионал, любитель своего дела и просто замечательный человек и рассказчик. Он мастерски погрузил нас в это волшебство, помог перенестись в прошлое, почувствовать ушедшую эпоху. Было невероятно интересно в ходе всего процесса!
Для тех кто сомневается что будет страшно - не бойтесь, всем выдают фонарики, форт грамотно подсвечен, так что никуда не упадете и не потеряетесь, если конечно не увлечетесь погоней за кроликами))
И
Ирина
21 сен 2023
Оооочень понравилась экскурсия! Очень атмосферно! Рекомендую к обязательному посещению! Гид отличный!
Анна
21 сен 2023
Всем настоятельно рекомендую!
Интересный рассказ, увлекательное приключение. Гид просто находка, ответил на все вопросы, сам поведал много историй и фактов. 2 часа пролетели незаметно.
Интересный рассказ, увлекательное приключение. Гид просто находка, ответил на все вопросы, сам поведал много историй и фактов. 2 часа пролетели незаметно.
М
Марина
17 сен 2023
Очень интересное приключение в ночи. Было очень интересно и неожиданно во многих моментах. Экскурсовод прекрасен, рассказывал с огоньком и юмором. Были с ребёнком, ему понравилось больше всего.
Кира
17 сен 2023
Приятно, когда экскурсию ведет человек, вовлеченный в вопрос и процесс. Денис именно такой. Эрудированный и интересный молодой человек. Заинтересовал темой фортов Калининграда, захотелось вернуться днем и заехать в остальные.
Два часа пролетели действительно незаметно. Я бы добавила чуть больше мистики и ужаса, но в лайт варианте, чтобы не пришлось никого на скорой увозить.
Два часа пролетели действительно незаметно. Я бы добавила чуть больше мистики и ужаса, но в лайт варианте, чтобы не пришлось никого на скорой увозить.
П
Павел
15 сен 2023
Отличная экскурсия
П
Павел
14 сен 2023
Отличная экскурсия!
Ю
Юлия
14 сен 2023
Отличная экскурсия. Очень необычный формат!
О
Олег
14 сен 2023
Очень интересная и атмосферная экскурсия, рекомендую!
Н
Наталья
12 сен 2023
Отличная экскурсия и подача материала! нас было пять человек разного возраста, от 13 до 55 лет. Понравилось всем!
Екатерина
11 сен 2023
Самая лучшая экскурсия. Гид поглотил нас в эпоху форта.
Ирина
10 сен 2023
Лучшая экскурсия в форт из всех, что мы посетили.
Великолепный рассказчик, - сразу видно, что любит свою работу.
Да, форт можно посетить и в дневное время. Но, именно ночная имеет особую ценность. Меньше посетителей, поэтому более реалистично, глубже проникаешься историей.
Рекомендую, однозначно!!!
P. S. Единственное огорчение - не поймала ни одного кролика (их там очень много).
Но, это уже наш минус, не хватило ловкости рук и скорости.))))
Великолепный рассказчик, - сразу видно, что любит свою работу.
Да, форт можно посетить и в дневное время. Но, именно ночная имеет особую ценность. Меньше посетителей, поэтому более реалистично, глубже проникаешься историей.
Рекомендую, однозначно!!!
P. S. Единственное огорчение - не поймала ни одного кролика (их там очень много).
Но, это уже наш минус, не хватило ловкости рук и скорости.))))
Ещё 13 отзывов
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