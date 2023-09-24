Думаю что это лучшая экскурсия которая может быть для того чтобы познакомиться с фортами Кёнигсберга! Форт погружен в темноту, тишина кристальная, там только ваша группа, гид и бесчисленное количество кроликов. Можно дотронуться до стен, прислушаться к эху гулких корридоров, представить какая жизнь кипела здесь еще 100 лет назад. Погружение невероятное, такое не почувствовать на стандартной дневной экскурсии или на автобусной поездке по всем фортам, где вам станет скучно уже на втором.

Гид Денис большой профессионал, любитель своего дела и просто замечательный человек и рассказчик. Он мастерски погрузил нас в это волшебство, помог перенестись в прошлое, почувствовать ушедшую эпоху. Было невероятно интересно в ходе всего процесса!

Для тех кто сомневается что будет страшно - не бойтесь, всем выдают фонарики, форт грамотно подсвечен, так что никуда не упадете и не потеряетесь, если конечно не увлечетесь погоней за кроликами))