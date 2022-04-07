Приглашаем отправится вместе с профессиональным гидом по интересному маршруту.

Мы заедем в поселок Зеленополье, чтобы увидеть чудом сохранившуюся на руинах кирхи 18 века уникальную мозаику из смальты.

В Правдинске (ранее Фридланд) мы побываем на старой рыночной площади, в старейшем парке и на смотровой площадке кирхи Святого Георгия середины 14 века, откуда видно открытую панораму города.

В городе Знаменск (бывший Велау) нас ждет небольшая обзорная экскурсия по центральной части, Семиарочный мост через реку Преголю, водонапорная башня и немецкая Орденская церковь Святого Якуба 13 века в готическом стиле.

Затем мы отправимся на обзорную экскурсию по историческому центру города Гвардейска и его старой рыночной площади, осмотрим снаружи Орденский замок Тапиау и кирху 13 века, увидим водонапорную башню 1920 года на Данцигерштрассе, дом немецкого художника Ловиса Коринта и городскую ратушу 1922 года с танцующими кукольными фигурками.

Наконец, в поселке Низовье (ранее Вальдау) мы побываем на экскурсии по самому первому Орденскому замку Вальдау 13 века, а завершится маршрут посещением музея – кирха Арнау памяти Святой Екатерины в поселке Родники.