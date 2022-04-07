Тени старых городов

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
Тени старых городов
Тени старых городов
Тени старых городов
Тени старых городов
Тени старых городов
Тени старых городов

Что вас ожидает 🤩

  • Зеленополье (Борхерсторф)
  • Правдинск (Фридланд)
  • Знаменск (Велау)
  • Гвардейск (Тапиау)
  • Низовье (замок Вальдау)
  • Родники (кирха Арнау)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем отправится вместе с профессиональным гидом по интересному маршруту.

Мы заедем в поселок Зеленополье, чтобы увидеть чудом сохранившуюся на руинах кирхи 18 века уникальную мозаику из смальты.

В Правдинске (ранее Фридланд) мы побываем на старой рыночной площади, в старейшем парке и на смотровой площадке кирхи Святого Георгия середины 14 века, откуда видно открытую панораму города.

В городе Знаменск (бывший Велау) нас ждет небольшая обзорная экскурсия по центральной части, Семиарочный мост через реку Преголю, водонапорная башня и немецкая Орденская церковь Святого Якуба 13 века в готическом стиле.

Затем мы отправимся на обзорную экскурсию по историческому центру города Гвардейска и его старой рыночной площади, осмотрим снаружи Орденский замок Тапиау и кирху 13 века, увидим водонапорную башню 1920 года на Данцигерштрассе, дом немецкого художника Ловиса Коринта и городскую ратушу 1922 года с танцующими кукольными фигурками.

Наконец, в поселке Низовье (ранее Вальдау) мы побываем на экскурсии по самому первому Орденскому замку Вальдау 13 века, а завершится маршрут посещением музея – кирха Арнау памяти Святой Екатерины в поселке Родники.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в замок Вальдау (100 рублей/ чел.)
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 13:00

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